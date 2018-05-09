传Twitter引入加密消息功能 与WhatsApp直接竞争

新浪科技讯 北京时间5月9日上午消息，国外媒体在Twitter的安卓版程序中发现了一个数据，这个数据显示该公司正在给他们的应用添加一个新功能，让用户之间可以发送加密消息。

此举显示出Twitter对隐私的重视程度，或许他们对隐私的重视程度超过了Facebook，后者一直到现在也没有在Messenger中加入加密消息功能。这种加密消息可以让用户放心的进行谈话，不用担心信息被其他人看到。

这还意味着Twitter未来将会与Facebook旗下的WhatsApp展开更加直接的竞争，WhatsApp允许用户之间进行端对端加密对话。

加入这个功能将有助于Twitter留住用户，避免用户流失到其他服务上。目前，有加密对话需求的用户很有可能会放弃Twitter，转而使用Signal或是WhatsApp等竞争对手的产品。这个新功能也为未来Twitter推出独立的信息服务应用做了一定程度的准备。

另外，竞争对手最近的一个消息也让Twitter感到很高兴。WhatsApp联合创始人简·库姆（Jan Koum）不久前离开了公司，据媒体报道，他离职的原因是，他与Facebook在广告投递和加密计划方面有着不同的看法。

Twitter方面拒绝就此消息进行回应，但是该公司CEO杰克·多西（Jack Dorsey）却在Twitter上转发了有关这个消息的报道。(永妍)