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造富工厂：小米上市将诞生多位亿万富翁

造富工厂：小米上市将诞生多位亿万富翁
2018年05月08日 16:14 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月8日下午消息，当小米的创始人2010年在中关村的一间办公室里喝小米粥的时候，他们决定创办一家以“诚实的”价格销售手机的智能手机品牌。

　　8年后，雷军和另外7名小米联合创始人创造了一个想要挑战苹果和三星主导地位的公司。他们即将开展的IPO交易也有望创造2014年以来的全球纪录，并由此诞生5名新的亿万富翁。

　　小米上周在香港提交上市申请，分析师平均预计其估值为500亿至1000亿美元。招股书显示，作为小米董事长兼CEO，雷军持有31.4%的股份，另外7名创始人持有27%的股份。

　　雷军和小米总裁林斌已经是亿万富翁，而500亿美元的估值还将创造3名新的亿万富翁。如果估值达到1000亿美元，那么雷军和林斌的5名创业伙伴都将跻身这一行列。这也充分体现出中国这个全球第二大经济体的创富能力。根据福布斯亿万富豪指数，在全球富豪榜排名前500的人中，有40人来自中国，人数仅次于美国，财富总额达到4640亿美元。

　　小米拒绝对创始人的净资产发表评论。

　　但这些创始人具体可以获得多少财富，都只是外界的估计。具体金额还取决于上市价格。不过，市场对科技公司的胃口已经开始引人担忧。平安好医生上周在香港上市首日已经破发。

　　“过去几个季度，新股上市的表现喜忧参半。”瑞士银行全球资产管理公司股权分析师桑迪普·甘托利（Sundeep Gantori）评论道。

　　市场研究公司Canalys分析师贾墨（Mo Jia，音译）表示，小米能否获得较高的估值，取决于投资者是否认为该公司是一家互联网公司，而不仅仅是廉价手机制造商。即使小米达到估值上限，“也很难判断能够持续多久。”

　　按照不同估值和发行结构计算，雷军持有的股票价值在118亿至267亿美元之间。他的净资产可以达到283亿美元——包括对金山软件和YY的投资，使之成为仅次于阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾和恒大的许家印的中国顶尖富豪。(樵夫)

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