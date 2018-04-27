新浪科技> 业界 > 正文

联发科CEO：台湾当局要求联发科停止向中兴出售芯片

联发科CEO：台湾当局要求联发科停止向中兴出售芯片
2018年04月27日 18:49 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月27日晚间消息，据彭博社报道，联发科CEO蔡力行今日表示，台湾当局不允许联发科向中兴通讯提供任何智能手机零部件。

　　联发科今日发布了2018年第一季度财报，营收为496亿5千4百万新台币（约合106.45亿元人民币），环比下滑17.8%。毛利率为38.4%，环比增长1个百分点。运营利润为19亿2千9百万新台币（约合4.14亿元人民币），环比增长49.5%。净利润为26亿6千万新台币（约合5.70亿元人民币），每股摊薄收益1.69新台币。

　　在随后的电话会议上，联发科CEO蔡力行表示，台湾当局目前不允许联发科向中兴通讯提供任何智能手机零部件。

　　有分析师问：“中美现在有一些争端，假设出现中兴通讯这个情况，美国政府是不允许美国半导体公司卖产品给中兴。我理解，联发科也要遵守这个规定的，因为你们也在美国做生意。”

　　蔡力行回答说：“我们现在是遵守这个规定，是的，这个……是的。”

　　该分析师接着问：“如果美国对大陆某一家公司有这种惩罚，它会通知联发科，不能卖给某家公司，是吧？”

　　蔡力行：“没有，这是要经过政府的管道(渠道)。我们对于这个事情，也觉得……我们当然也希望能解决争端。对于联发科而言，短期内的影响是有限的。但最好，双方还是能够解决争端。”

　　该分析师的第三个问题是：“大陆手机厂商还存在另外一个问题：动不动有些公司就挂掉了，出现各种各样的问题。在回款方面，你们有防范措施吗？”

　　蔡力行回答说：“我们在国内已经经营好多年了，收款机制比较保守，大部分货到付款，或者通过代理商。如果有需要，我们会买保险。但目前，还没有什么问题。”

　　随后，大摩分析师再次提及中兴问题：“ 关于美国对中兴的制裁，你刚才提到，政府有可能会限制你们出口给这些被制裁的厂商，这个‘政府’是指哪个政府，是美国政府吗？还是美国政府通过台湾当局，限制你们出口给这些大陆的厂商？”

　　蔡力行说：“我们不了解这个美国政府和台湾当局之间的运作和沟通，我可以讲的是，台湾当局说，我们现在不能不能向中兴提供产品。”

　　分析师问：“就是说，现在不能向中兴提供任何智能手机零部件？”蔡力行说：“是的，现在是不行。”。

　　对此，联发科方面回应称，下午在法人说明会上，有人谈及了中兴被美国政府禁运一事，蔡力行表示，如果台湾地区有关部门要求联发科停止向中兴通讯出售芯片的话，联发科会遵守规定。“事实上，这是一个假设性的问题，台湾地区有关部门并没有要求联发科不能对中兴通讯供货，一般来说，如果中兴通讯有供货的需求，联发科首先要做的就是向台湾地区有关部门申请，而目前，联发科没有发布声明称，不能（给中兴）供货。

　　美国商务部上周一宣布，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对中兴执行为期7年的出口禁令。该期间内，美国公司将不得向中兴出售其产品。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有