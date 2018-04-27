联发科CEO：台湾当局要求联发科停止向中兴出售芯片

新浪科技讯 北京时间4月27日晚间消息，据彭博社报道，联发科CEO蔡力行今日表示，台湾当局不允许联发科向中兴通讯提供任何智能手机零部件。

联发科今日发布了2018年第一季度财报，营收为496亿5千4百万新台币（约合106.45亿元人民币），环比下滑17.8%。毛利率为38.4%，环比增长1个百分点。运营利润为19亿2千9百万新台币（约合4.14亿元人民币），环比增长49.5%。净利润为26亿6千万新台币（约合5.70亿元人民币），每股摊薄收益1.69新台币。

在随后的电话会议上，联发科CEO蔡力行表示，台湾当局目前不允许联发科向中兴通讯提供任何智能手机零部件。

有分析师问：“中美现在有一些争端，假设出现中兴通讯这个情况，美国政府是不允许美国半导体公司卖产品给中兴。我理解，联发科也要遵守这个规定的，因为你们也在美国做生意。”

蔡力行回答说：“我们现在是遵守这个规定，是的，这个……是的。”

该分析师接着问：“如果美国对大陆某一家公司有这种惩罚，它会通知联发科，不能卖给某家公司，是吧？”

蔡力行：“没有，这是要经过政府的管道(渠道)。我们对于这个事情，也觉得……我们当然也希望能解决争端。对于联发科而言，短期内的影响是有限的。但最好，双方还是能够解决争端。”

该分析师的第三个问题是：“大陆手机厂商还存在另外一个问题：动不动有些公司就挂掉了，出现各种各样的问题。在回款方面，你们有防范措施吗？”

蔡力行回答说：“我们在国内已经经营好多年了，收款机制比较保守，大部分货到付款，或者通过代理商。如果有需要，我们会买保险。但目前，还没有什么问题。”

随后，大摩分析师再次提及中兴问题：“ 关于美国对中兴的制裁，你刚才提到，政府有可能会限制你们出口给这些被制裁的厂商，这个‘政府’是指哪个政府，是美国政府吗？还是美国政府通过台湾当局，限制你们出口给这些大陆的厂商？”

蔡力行说：“我们不了解这个美国政府和台湾当局之间的运作和沟通，我可以讲的是，台湾当局说，我们现在不能不能向中兴提供产品。”

分析师问：“就是说，现在不能向中兴提供任何智能手机零部件？”蔡力行说：“是的，现在是不行。”。

对此，联发科方面回应称，下午在法人说明会上，有人谈及了中兴被美国政府禁运一事，蔡力行表示，如果台湾地区有关部门要求联发科停止向中兴通讯出售芯片的话，联发科会遵守规定。“事实上，这是一个假设性的问题，台湾地区有关部门并没有要求联发科不能对中兴通讯供货，一般来说，如果中兴通讯有供货的需求，联发科首先要做的就是向台湾地区有关部门申请，而目前，联发科没有发布声明称，不能（给中兴）供货。

美国商务部上周一宣布，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对中兴执行为期7年的出口禁令。该期间内，美国公司将不得向中兴出售其产品。(李明)