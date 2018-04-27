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GoPro去年营收未达预期 CEO的薪资被削减至1美元

GoPro去年营收未达预期 CEO的薪资被削减至1美元
2018年04月27日 04:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月27日凌晨消息，在2014年，专业运动相机生产商GoPro上市，该公司创始人兼首席执行官尼克·伍德曼（Nick Woodman）成为了当年美国地区薪资最高的CEO，因为他获得了价值2.85亿美元的公司股票。

　　而今年，在GoPro董事会削减他的薪资并剥夺他的奖金后，伍德曼的薪资将不超过1美元。

　　本周四，GoPro公布了去年的年度报告。该报告显示，伍德曼错过了本可以在2017年获得的120万美元奖金报酬。在2017年，GoPro在假期购物季销量未达预期、进行了裁员、退出了正快速发展的无人机相机市场等都是伍德曼错失奖金的原因。

　　2017年，GoPro的年度收入11.8亿美元，表现一般。据该公司今年二月份公布的数据显示，其关键的包括假期购物季在内的第四季度销量却较上年同期下降了38%。年度净亏损1.829亿美元，较去年增长了56%。

　　GoPro董事会在本周四公布的文件中写道：“基于2017年公司的业务回报和财务状况，我们对公司全年整体表现和公司首席执行官个人表现进行了评估。我们认为并没有达到预期的目标，因此拒绝给伍德曼先生支付奖金。”

　　在今年一月份时，GoPro董事会与伍德曼达成了一个协议，即在今年只给他“支付1美元名义上的薪资，并且没有现金分红”。

　　该文件还指出，去年伍德曼并没有获得公司股权奖励。该文件写道：“基于2016年的绩效评估结果，和他做为公司创始人、主要持股人这一观点，伍德曼先生的利益与我们其他持股人密切相关。”

　　曾作为一个“独角兽”公司，上市前的GoPro估值超过了10亿美元。而上市之后的GoPro现今市值仅7.12亿美元。近一年以来，该公司的股价下跌了超过三分之一，本周四GoPro的股价为4.86美元每股。（小宝）

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