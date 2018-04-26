传小米下周提交上市申请 雷军承诺利润率永不逾5%

新浪港股讯 据香港经济日报报道，小米传可能在下周向港交所（00388）提交上市申请，创办人雷军昨在新手机发布会上承诺，自今年起小米硬件（包括手机、物联网及各种生态链产品）综合净利润率永远不会超过5%，如有超出的部分，将全部返还给用户。

内地智能手机和软件开发商小米的上市进程一直备受瞩目，市传小米估值为680亿美元，小米则期望争取以1，000亿美元的估值上市，或成为今年最大宗的科技新股。

来港上市前夕，雷军昨天的一言一行，似提早为投资者讲解小米的核心理念及价值。

雷昨在发布会后的一封内部信上解释，5%硬件综合净利润红线是小米商业模式的必然选择，控制合理利润是做“感动人心，价格厚道”产品的必由之路。他指小米不同于传统的硬件公司，本质上是一家以手机、智能硬件和IoT（Internet of Things，物联网）平台为核心的互联网公司。

雷军将小米的商业模式称为“铁人三项”，即硬件+互联网服务+新零售，将产品紧贴硬件成本定价，然后通过自有或直供的线上线下零售渠道销售，并持续为用户提供互联网服务。

称成本定价策略没影响创新

据了解，小米近年产销的硬件净利润率多在低单位数，而市传去年获利能达10亿美元，主要是随着累积用户人数增加，互联网服务的收入已令公司获利。

雷军在发布会上主动谈及市场对小米低价模式是否扰乱秩序的质疑，认为该说法“用道德的方式绑架企业”，在合法的前提下，良性竞争将有利于行业进步。他回顾过去8年，小米以高性价比击败内地大部分山寨手机；同时小米成本定价策略并没有影响创新，创新需要资金，但不意味着暴利。

雷军与现任小米总裁林斌等人在2010年创办小米。雷昨自述在武汉大学求学时的心路历程，希望成为一个伟大、与众不同的人，要办一家伟大的公司，影响足够多的人，于是在8年前下定决心创办小米。据披露数据，现时小米为全球第四大智能手机厂商，并拥有1.9亿月活跃移动互联网用户。

雷军表示，在小米成立时就希望改变商业世界中普遍低下的运作效率，难以理解商业运转中间环节的巨大损耗要让用户埋单，决心推动一场深刻的商业效率革命。

全球手机销量降小米逆增近倍

小米曾在2016年遭遇惨败，手机出货量按年下滑逾3成；但去年第四季在全球智能手机市场销量下降的背景下，小米逆势增长近1倍。雷军指，世界上没有一家手机公司，在销量下滑后还能逆转。