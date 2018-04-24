华尔街日报:滴滴最早今年IPO 寻求估值700-800亿美元

新浪科技讯 北京时间4月24日下午消息，根据消息人士透露，中国的滴滴出行，全球最大的共享乘车公司的之一，正在考虑年内上市。

滴滴出行总部位于北京。据称，公司最近几周一直在与银行家谈话，商讨在2018年下半年通过上市来融资的可行性，似乎公司正在积累大量资金以抵御来自中国市场和其他国家竞争对手的攻击。滴滴是中国最大的打车平台，目前正在向拉丁美洲和其他亚洲国家推进。消息人士补充说，公司若上市，希望能至少达到700亿到800亿美元的估值。

该消息人士说，目前讨论还在早期阶段。IPO年内是否能够实现尚不清楚，并且滴滴还没有决定好上市地点。

滴滴出行的代表暂未回应。

如果滴滴在未来几个月推进上市计划的话，滴滴可能会比美国竞争对手Uber先一步上市。Uber考虑IPO已久，但公司的新任首席执行官Dara Khosrowshahi说，公司不太可能会在2019年之前上市。

两家公司在多个海外市场上有直接竞争关系，但是滴滴曾在2016年收购了Uber在中国的业务。根据这项交易，Uber和Uber中国的投资者在滴滴拥有20%的股份。

滴滴成立于2012年，之后快速发展成为全球最大的科技独角兽之一。2017年末的一轮私募融资让公司估值达到了560亿美元。在这轮融资中，滴滴一共获得来自日本软银和阿布扎比国家基金等总共40亿美元的资金。

相比之下，旧金山的Uber在软银最近买下公司大量股份后估值约为480亿美元。

随着中国市场上出现了新的竞争对手美团-点评，滴滴已经开始加速潜在IPO商讨速度。美团-点评据说也打算在今年上市，上市估值大概在600亿美元左右。

美团点评是腾讯投资的在线服务平台。今年3月份，公司在上海推出打车服务，直接对滴滴构成市场威胁。

据知情人士透露，为了应对竞争加剧和捍卫自己的市场地位，滴滴正在考虑其他的融资方案，包括出售可转换债券。不过，这位知情人士也表示，公司暂时还为敲定融资方案。

在滴滴有意上市之前，中国技术巨头已经掀起一股在世界各地交易所上市的热潮。据报道，互联网巨头腾讯旗下的音乐流媒体业务——腾讯音乐娱乐集团正计划在今年下半年赴美上市，估值将超过250亿美元。

据消息人士的透露，智能手机制造商小米也在着手准备上市，预计将在今年夏天在中国大陆和香港上市，估值大约为1000亿美元。

已经在纽约证券交易所上市的电商巨头阿里巴巴据说也打算在中国大陆上市。(小白)