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吴军：未来社会AI是大脑 区块链组成神经系统

吴军：未来社会AI是大脑 区块链组成神经系统
2018年04月23日 09:56 新浪科技
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元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员吴军元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员吴军

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上，元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员吴军发表演讲，就区块链等讲述了自己的思考。

　　“去年主要讲了IOT，发现范围已经开始延伸。今天主要讲区块链。所以，我的题目叫超级智能时代，这是我对未来世界的一个描绘。”

　　吴军认为，我们今天说焦虑，很重要的一个原因，你不知道未来是什么样。而所有东西都连在一起，人类的大脑处理不了这么复杂的场景，所以需要很多智能的工具可以帮助来做更多沟通。

　　吴军提到，在所有东西连在一起的场景下，核心技术是在进入两个第四代：互联网会进入第四代，人工智能也是第四代。

　　互联网的第四代，要解决一些问题：第一，从法律上来讲这些数据都是你的，但是你没法控制它。同时存放数据的公司由此受益，但用户一分钱分不着，还受价格歧视。

　　人工智能方面，吴军提到，几年前我们讲大数据解决人工智能大部分的问题，再接下来，有一个超级智能。

　　吴军认为，未来社会也好，城市也好，是一个超级的智能机器，AI是大脑，IOT是我们的感官，然后会有新一套的技术用区块链连起来，相当于我们的神经系统。

　　最后，吴军进一步谈到区块链和人工智能的关系。他认为，人工智能是一种生产力，它能提高生产的效率，使得我们更快、更有效地获得更多的财富。而区块链是一种生产关系，它能够改变我们一些分配。(李楠)

　　以下为吴军演讲全文：

　　吴军：谢谢井宏学长。

　　今天很高兴在这儿跟大家分享一下我最近的思考。

　　关于人工智能这个题目，我讲了四年，每年侧重不一样。2014、2015年主要是讲大数据。2016年写了一本书，叫做《智能时代》，正好那一年是AlphaGo赢了李世石。去年主要讲了IOT，发现范围已经开始延伸。今天主要要讲区块链。所以，我的题目叫超级智能时代，这是我对未来世界的一个描绘。

　　我们今天说焦虑，很重要的一个原因，你不知道未来是什么样。如果你知道未来是什么样，你就不焦虑了。所有东西都连在一起，这么都东西连在一起以后，我们脑子是处理不了这么复杂的场景，人能够沟通的朋友大概就是200人，这是我们基因决定的，当然你需要很多智能的工具可以帮你做更多沟通。

　　在所有东西连在一起的场景下，核心技术是什么呢？它要进入两个第四代。第一是互联网会进入第四代，第一代是PC互联网，机器和机器的联网。第二代是今天大家用的，很多人拍照片、分享，是手机的联网，实际上是人和人的联网，你分享出去不是要传给另一台手机，你是要传给你的朋友、人。第三代是IOT，将来所有东西都会联网，照相机和你的手机会连在一起，规模每一次都是数量级的上升。中国第一代有1个亿互联网用户，第二代有十个亿，等到IOT起来的时候，你去看看你们家如果谁是小米的用户，有多少东西买了它的什么IOT的设备，就知道很多。前三代和第四代有什么差别？刚才三位老总讲了，他们都是做企业软件和服务的。以前你们的数据也好，所有的东西也好，是一个集中式的，都放在某一个大公司的数据中心，这带来一个问题，前一阵子Facebook爆发出来的，被李彦宏一说又发酵的问题。就是你突然觉得你不安全了。第四代要解决一个问题，从法律上来讲这些数据都是你的，不管放在用友云也和，放在阿里云也好，都是你的。但是第一你没法控制它，即使它把数据给了你，你也看不懂。第二，所有这些公司，京东也好，阿里巴巴也好，他们受益了，你是一分钱分不着，不但义愤钱分不着还受价格歧视，我们每次到亚马逊上买书，出的价钱一定比我女儿贵2美元，你买飞机票可能比你的同事贵50块钱。接下来第四代要解决这样一个问题，以前现有的技术解决不了问题，所以才是现在区块链这么热的原因，人工智能也是第四代，5、6年提出概念让计算机模拟人，路走不通。70年代的时候以IBM为主，当时我在约翰霍普金斯大学，他是IBM主管人工智能的，提出一个数据，这解决了很多问题，几年前我们讲大数据解决人工智能大部分的问题，再接下来，有一个超级智能，现在处在第四代。

　　我们刚才讲了AI、人工智能、IOT和区块链，什么关系呢？未来社会也好，城市也好，是一个超级的智能机器，AI是大脑，IOT是我们的感官，然后会有新一套的技术用区块链连起来，相当于我们的神经系统，这是我对未来的看法。

　　人工智能到现在为止，更准确讲应该是机器智能，不是计算机模拟人的思维，这条路走不通，基本上有三个基础，就是摩尔定律，翻番的进步是很了不起的事情。第二是数据，传统企业有什么？有数据。第三，是一个数学模型，传统企业的经验很重要，这个经验其实最后要通过数学模型反映出来，才能够被计算机处理。这三个加起来构成了我们今天的大厦。今天你可以很容易地判断，做投资很容易判断哪个是真的人工智能，哪是假的。凡是试图让飞机模拟鸟飞行的人工智能全是假的，今天如果他跟你谈认知，一定是骗子。因为真正的今天计算机获得智能的方式不是人获得智能方式，是完全以一个全新的方式。

　　接下来大家怎么办？怎么解决焦虑，用友的创始人也讲了，实际上要用。实际上在任何一个时代，它都有一个新技术，而我们今天很多人谈到的是颠覆，我想谈的是合作，也就是说你看历代技术革命有一个进步的泛式是什么？原有产业加上新技术等于新产业。今天我们绝大部分的产业，80%几的产业，在第二次工业革命电出现以前都已经存在了，但是由于电的出现，它变成了一个新的产业。比如说城市建设，你可以建这么高的楼，以前为什么建不了？原因不是说建不了那么高，大金字塔能建大概40多层楼高，不是人建不了那么高的楼，你爬不上去，没有电以前爬不上去。有了电以后，城市化变了样子了，当年洛阳和长安人口有100万，是平面铺开，今天100万是竖着的。

　　什么是新产业？你用了新技术你就是新产业，不在于你原来的行业做什么事情，这是今天未来的一个特点。我们讲一件事，区块链能干什么？它能跟踪很多东西。什么是区块链，一个是区块，一个是链，有区块这个东西，比如说制造一瓶药，这瓶药一旦做出来之后，就伴随着有一个记录在这儿，这是一个区块。就像人生下来以后有一个DNA，这是改变不了的。但是这瓶药从下生产线到库房，到运输，到最后商店，到你手里，整个过程你可以跟踪下来，你现在可以判断这是真药还是假药。今天马云不在，他手下一个高管跟我讲，今天你去路边药房买的药20%是假的，不是说有毒的药，要么是过期，要么是没用，要么是淀粉。为什么不解决这个问题？现有的问题无法解决这个问题，所有人都想解决这个问题，但是太复杂了，因为无法做到对这样小的一个东西的跟踪。你可以对大商品进行跟踪，但是无法对小的东西跟踪。将来区块链的用处不在于发点什么币骗大家钱，而在于要解决实际的一些问题。

　　最后，区块链和人工智能是什么关系？人工智能是一种生产力，它能提高生产的效率，使得我们更快、更有效地获得更多的财富，这是大家需要的。区块链是一种生产关系，它能够改变我们一些分配。在过去的时候，最早的时候生产关系是什么样？老板给员工发工资，员工干得好，发点奖金，这是一种分配方式，因为老板拥有所有的生产资料。这是上级、下级绝对的关系，这是过去的。

　　到了今天我们说IT企业，你看BAT那些人，那点基本工资和奖金都不是主要收入来源，是他不小心加入到这三家公司早期的期权发了大财。实际上他从这家公司的发展中获利，这是资本市场对他的奖赏，这是第二代生产关系。因为是这样子，所以这个公司就成为这些人发展的平台。但是有一条，滴滴最近一轮估值好象差不多一千亿美元的规模。实际上投资人、员工都通过这种方式挣了钱了。但是最早接单的这一万个司机可是没多挣到一分钱，最早打车的一百万人也没挣到钱，这部分的贡献，在过去来讲是无法衡量的。今天有了区块链，可以用一种方式追踪每一个人的贡献，理论上来讲，比如今天说同一个时代，十家公司的技术差不多，有一家起来，它有很多很多原因，但是最早给它做贡献的100个顾客功劳很大，肯定东软和用友，你们的前一千家用户也是很重要的，但实际上你们只是关系好点，不会从你的股权里拿到任何好处，因为你没法衡量它。但是在未来，区块链有可能解决这个问题。

　　所以，这个社会变得更加合理化、智能化，这是我们今天讨论的一个关键。我们会看到很多问题，有些问题是技术造成的，但是你没有一个办法退回到原来的位置，你只有用更好的技术来解决这样一些新的问题。

　　时间关系就跟大家分享到这里，谢谢大家！

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