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美团与百度合作无人驾驶送外卖 首单或落地雄安

美团与百度合作无人驾驶送外卖 首单或落地雄安
2018年04月19日 16:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月19日下午消息，今天，百度在北京召开发布会，宣布正式发布Apollo2.5版本，参会合作伙伴中，新浪科技遇到了美团和京东的工作人员。百度内部工作人员对新浪科技透露，百度与美团已达成相关合作，将无人驾驶技术应用到送餐环节，并计划在雄安率先试点。该工作人员进一步解释道：无人驾驶送餐在实际操作中，不会像传统的取单、接单式的点对点送餐，而是更偏向批量送餐，可能不如点对点送餐更快，但是在安全性、人员分配和成本方面都可进一步提升。落地场景方面更偏向封闭性和限制性场区。

　　百度与美团这一合作原本计划在五一发布，但由于雄安基础设施建设方面没有跟上，原计划4月中旬建好的水泥路仍然在建设中，而无人驾驶车是无法在土路上达到最优行驶效果的，所以这一合作发布预期可能会延后。

　　“为什么非要选择在雄安试点呢？”新浪科技问道。

　　“雄安是个放大器，大家都关注，做这一个城市等于做十个，那肯定先做这一个了，会很好的借势。”该百度工作人员解释道。

　　现阶段，大家对美团送餐还停留在送餐骑手的印象中，对此百度内部工作人员如此举例说明：假设新浪员工团购肯德基，就可以实现无人驾驶送餐。

　　京东工作人员也出现在今天发布会中，新浪科技获悉，百度与京东目前还没有实际达成合作，仍在洽谈中。如有合作，可能在无人驾驶物流方向实现。（辛苓）

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