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市值从100亿降到7亿美元，小米会接盘这样的GoPro吗

市值从100亿降到7亿美元，小米会接盘这样的GoPro吗
2018年04月14日 15:23 投资界
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　　作者 | 粥沫儿

　　报道 | 投资界

　　The Information援引知情人士称，小米公司正考虑收购GoPro，但是并不愿意支付高价。

　　据悉，GoPro方面期望的价格是10亿美元，GoPro首席执行官尼克·伍德曼对于交易持开放的态度，不过并不得知双方是否有进一步的洽谈，以及小米愿意支付的价格是多少。

　　市值从100亿美元到7亿美元，Gopro发生了什么？

　　GoPro是一家美国运动相机厂商，专事生产小型运动相机。最初的相机原型是尼克?伍德曼在16年前用母亲的缝纫机和一把电钻捣鼓出来的，他最初的想法也是解决“没有足够优秀的产品来记录自己冲浪的瞬间”，随后便从父母那里获得了 20 万美元的资助，研发出了GoPro。

　　在户外圈子里，运动摄像品牌GoPro可谓大名鼎鼎，作为曾经的“明星企业”，Gopro的市值最高曾达到100亿美元。

　　不过，2017年年末以来， Gopro的股价就一路下行。据了解，2017年，GoPro的营收已经下降到了11.7亿美元，相比之下2015年营收为16亿美元。截至目前，GoPro股价累计跌幅已经达到了36%，从而使其市值缩水到了7亿美元左右。

　　尽管在传出小米可能收购的消息后，Gopro周四收盘价大涨7%，市值回升到7.6亿美元，也难掩其一直都在走下坡路的尴尬境地。此外，今年年初Gopro还下调了营收预期，裁员到1000人以内的规模，甚至退出了无人机业务。

　　有媒体分析，尽管运动相机很有市场，且Gopro具有一定的先发优势，但过高的产品定价削弱了其市场影响力，核心业务受到挤压，随着经营陷入困境，其估值也出现暴跌。而且，尽管喜欢的人很喜欢，Gopro面对的人群毕竟还算小众。此外，佳能索尼、HTC等厂商随后相继进入，推出了价格低很多的同类产品，也截流了这个市场的入门级用户。

　　关于收购事件，另有知情人士称，几个月前投行曾就此事与中国无人机生产商大疆进行过接触，但最终大疆并未寻求对GoPro发起收购，原因是大疆并不认为收购GoPro会为其带来什么价值。

　　那么，小米真的会收购吗？

　　据了解，GoPro的未来完全取决于创始人伍德曼，原因是他所持有的公司股票具备额外的表决权，从而使其掌握了高达76.5%的表决权。尽管伍德曼曾表示，他非常欢迎收购交易，但小米方面也需要考虑合理估值，毕竟他们已经明确表示并不愿意支付高价。

　　小米为什么要收购GoPro呢？

　　除智能手机这一主业之外，小米也投资了大量消费电子产品公司，开发出不少特色周边产品，其中也包括一款价格较低的运动相机——米家小相机。据介绍，这款仅售699元的运动相机有一块2.4英寸触摸屏，小巧便携，还拥有145°超大广角，但和GoPro还是不能媲美。此外，2015年6月小米还投资了视频类智能硬件研发商小蚁科技，同样在做运动相机。

　　对于小米来说，收购GoPro可以让它在运动相机领域迅速建立优势，GoPro的市场品牌、性能较好的产品以及相关的技术都是值得投资的地方，还可以和米家小相机、小蚁科技分别切入高端、中低端领域。对于GoPro来说，还可以借助小米的品牌和渠道，扭转颓势，毕竟2015 年时，入华仅三个季度，GoPro中国的市场规模便进入了全球前十，如此一个重要的市场，小米的渠道以及潜在用户更是GoPro的巨大财富。

　　不过，The Information还援引分析师预计，今年GoPro的销售额将会再度下跌8%，仍然无法盈利，但其亏损可能会低于去年的1.83亿美元。小米似乎也并不认可GoPro 10 亿美元的估值，最终是否会收购还需静待观察。

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