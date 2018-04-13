美国地方官会见贾跃亭 法乐第计划5月21日安装组装线

新浪科技讯 北京时间4月13日下午消息，美国加利福尼亚州国王县官员本周前往南加州的加迪纳，会见了法乐第未来（Faraday Future）的高管及该公司创始人贾跃亭，希望帮助他们制定哈福德组装工厂的安装计划。

哈福德工业园的倍力耐工厂旧址面积约为100万平方英尺，内饰拆除工作正在进行，重建工作的施工图纸很快也将完成。

国王县监督委员会成员道格·沃博恩（Doug Verboon）与其他官员共同在4月10日参观了当地的一处设施，那里正在开发FF 91电动汽车。

沃博恩表示，他看到那里的工厂里有12辆汽车，还坐上了其中的一辆。“我印象很深刻——这部分运营都是真的。”他说。

他还获悉，该公司的投资资金已经到位，他们准备于今年晚些时候在哈福德开始组装这款高科技电动汽车。在参观工厂的时候，这些地方官员还看到员工忙着使用3D成像制作零部件。

沃博恩表示，他希望了解法乐第未来为国王县创造的就业。“他们目前在洛杉矶地区有700名员工，但在5月21日在哈福德安装组装线之后，还需要在那里聘用54名员工，这一时期最多达到750人。”他说。

沃博恩表示，法乐第未来需要在当地找到酒店房间或住处，他也在帮助其协调此事。沃博恩还补充道，法乐第未来的时间很紧张，他预计将在4月13日再次与该团队会面。(思远)