华米黄汪：上市后将有海外并购 今年会发布小米手环3

新浪科技讯 3月29日下午消息，今日华米科技在上市后首次举行媒体沟通会，华米科技CEO黄汪表示，华米科技上市对全球化会有帮助，未来将会有一些海外并购。他还表示，今年肯定会发布小米手环3。

上市有利全球化 将在海外更多投资并购

今年2月，华米科技正式登陆纽交所。黄汪表示，在美国上市将对华米科技未来的全球化有很大帮助，比如目前已经有了很多欧美公司向华米发出了合作邀请，华米未来也会有一些海外并购；同时上市也有利于华米招聘国际化人才、增强华米的品牌知名度。

上市之后，华米科技的主要方向一是拓展应用场景，比如去年华米成立了产业投资基金，第一期为1个亿，会在运动运营管理、App等领域进行投资，打造生态系统；二是数据变现，在硬件收入之外，互联网服务的收入占比将逐步提升，其中健康、医疗等场景会成为重要的一部分；三是更加创新的产品，比如在血糖、血压、血氧、心电图等方面，今年会推出血氧相关的产品；四是国内和国际业务上的扩张，黄汪透露，未来华米将在东南亚市场使用小米的渠道复制在中国市场的规模，而在欧美市场，将选择一些类小米的厂商合作甚至并购，利用当地厂商的产品和渠道将华米的产品嫁接进去。

黄汪表示，华米科技的应用场景已经从起初只是解锁小米手机等简单场景，现在已经拓展到医疗、健康、智能家居、公共交通、支付领域。同时，华米未来会在医疗和健康领域进行布局，比如在大量的数据和算法、技术之下，华米科技可以在健康风险预测等方面有更多应用。

美股上市有利管理层 短期内不会考虑CDR方式回归

黄汪表示，实际上华米在2015年就研究过A股，也研究过A股的借壳和类借壳，对上市的研究甚至比小米还早。

起初也考虑过港股，不过在2017年7月份最终决定选择美股。在他看来，美股上市中比如1比10的投票权，即使未来华米通过股权交换的形式进行一些并购，也有利于管理层长期管理这家公司。而A股虽然拥有更高的市盈率和估值，但并购会稀释股份，更重要的是，他认为A股的形式会把管理者的心态变坏，因为有多种方法做高公司的估值。

对于目前热议的中国互联网公司回归A股的问题，黄汪表示华米科技短期内不会考虑CDR的方式回归A股。

公布高管团队

在媒体沟通会上，华米也首次完整公布了管理团队的成员，黄汪表示由于上市前的敏感问题，因此到现在才正式公开。

其中张宏江担任华米科技独立董事，未来将在AI方面给华米科技战略和人才方面的支持；

COO杨昕，曾在微软、甲骨文等公司任职，加入华米之前曾在顺为做投资，其将在华米负责投资并购，以及在硅谷的团队建设；

CFO崔大伟，曾任职于安永、德勤等会计师事务所，加入华米之前在爱康国宾担任CFO；

副总裁兼人工智能实验室负责人汪孔桥，曾在诺基亚和华为任职，同时是中科大和北邮的兼职教授；

产品副总裁严纪年，曾在腾讯、微博、锤子任职，加入华米之前担任锤子科技产品与用户体验副总裁。

如何平衡与小米的关系？

华米上市之后，外界也产生了很多关于小米与小米生态链企业的讨论。

日前，华米发布了2017年第四季度和全年财报。黄汪回顾了2017年的业绩数据，2017年销售额超20亿元，出货量1810万部。值得注意的是，2017年营收有约20%来自华米自有品牌，而2015年、2016年和2017前三季度这个比例还分别为2.9%、7.9%和17.6%。对于未来，黄汪表示希望这个比例在30%左右。

黄汪表示，首先自己个人的股份和创始团队的股份加起来会远超过小米和顺为所持股份的总和，华米是一家独立运作的公司。

其次小米是华米的第二大股东，华米会利用好小米的平台和资源。而上市之后，也发现华米如果有了更多的资源，为小米做产品会有更广泛的空间，有能力去满足为小米做更多产品品类的需求。“今年肯定会有小米手环3”，黄汪说，同时后续还会有小米更深入的合作，比如为小米做更多的产品线。(张俊)