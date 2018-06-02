新浪科技> 互联网 > 正文

融资20亿 哈罗单车能逆袭吗？

融资20亿 哈罗单车能逆袭吗？
2018年06月02日 00:37 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　共享单车的故事在过去的半年间进入了低谷。

　　头部玩家摩拜单车被美团以27亿美元全资收购，估值甚至低于摩拜单车上一轮的融资估值。ofo此前则被曝出拒绝了滴滴潜在的收购要约，现在它正试图通过广告来谋求新的盈利增长点。

　　在这种情况下，今天获得新一笔融资的哈罗单车异常显眼。

　　根据A股上市公司永安行发布的公告，蚂蚁金服旗下全资子公司上海云鑫及其他关联投资方以不低于14.86亿美元的整体估值，向永安行低碳（哈罗单车与永安行低碳合并后的运营主体）增资20.9亿元。其中，上海云鑫出资19亿元，持股比例达到36.7%，位居第一大股东，永安行的持股比例下降至8.86%。

　　去年净亏损4.8亿

　　哈罗单车并没有第一时间宣布这条融资消息，媒体的消息源来自于上市公司永安行发布的增资公告。哈罗单车的一位内部人士对寻找中国创客说：“我们不打算进行官宣。”上一轮蚂蚁金服领投近7亿美元E轮融资时，哈罗单车同样没有正面宣布。

　　过去的半年多时间里，这家公司接连完成了4轮融资，总融资金额超过15亿美元，融资规模和速度都与行业中的其他玩家形成强烈反差。蚂蚁金服领投了其中的三轮融资，持股比例达36.73%，已成为哈罗单车的第一大股东。

　　哈罗单车融资后的股权结构

　　永安行发布的公告显示，此次增资对哈罗单车的整体估值为14.86亿美元。但哈罗单车的一位内部人士表示，“14.86亿美元是去年我们D轮融资完成后的估值，现在的估值肯定已经超过20亿美元了。”

　　这家创立于杭州的共享单车企业，此前一直深耕于二三线城市，至今尚未真正大规模地进入到北上广深等一线城市。在与永安行低碳完成合并后，它开始受到阿里巴巴的支持。

　　今年3月，哈罗单车从上海跑到北京，与芝麻信用一起开了一场全国免押金的发布会。“因为北京已经禁止共享单车投放，会场外用于宣传单车还是连夜从唐山运来的。”哈罗单车的一位员工说。

　　6月1日，北京永安里LG双子座大厦南门口的哈罗单车 薛星星 | 摄

　　两个月后，哈罗单车亮出“成绩单”：自推行全国范围的芝麻信用免押骑行以来，截至5月13日，哈罗单车的注册用户增长了70%，日订单量翻倍。

　　在前两天的湖畔大学内部课堂上，阿里巴巴高管曾鸣也为哈罗站台，称“哈罗单车在一年半内逆袭摩拜和ofo，日订单总量超过前两者之总和”。

　　但这个数据遭到其他玩家的质疑。一位摩拜单车内部员工吐槽：“ofo说他们是第一，我们说摩拜是第一，哈罗还说它超过我们两家。”

　　今年4月，易观数据发布《中国共享单车行业数据报告》，报告中称，2018年2月，ofo小黄车、摩拜单车和哈罗单车的市场覆盖率分别为50.89%、49.14%和5.64%。哈罗单车CEO杨磊在朋友圈中转发相关消息吐槽：这种机构，给出来的数据就是个笑话。

　　抛去这些关于市场规模的纷争，永安行发布的公告透露了哈罗单车过去一年的财务数据（未经审计）。公告显示，哈罗单车现在的运营主体低碳科技总资产365，153.08 万元，净资产41，953.09 万元，2017 年实现营业收入12，849.25 万元，净利润-48，890.84 万元。

　　这也就意味着，哈罗单车过去一年的净亏损达到了4.889亿元，营业收入仅为1.28亿元，净亏损几乎是营业收入的4倍。

　　哈罗单车的内部人士对寻找中国创客解释称，这是由于受到过去一年行业的激烈竞争所致，并且，4.889亿元的亏损也“可能是整个行业里烧钱最少的了。”

　　此前，美团收购摩拜单车的消息传出后，杨磊曾在朋友圈转发相关消息并评论称：“12月的数据，1.1亿营收，成本却高达5.6亿，销售亏4.5亿，总亏6.8亿！能把公司（注：指摩拜）亏成这样的人，不服不行。我反正做不到。”

　　求变的先行者们

　　与后来者哈罗单车风风光光的融资消息相比，先行者摩拜与ofo的日子看起来并不是那么好过。

　　今年2月，ofo先后两次通过抵押共享单车的方式换取了阿里巴巴共计17.7亿元的借款。

　　5月初，有媒体曝出ofo拒绝了滴滴潜在的收购要约。之后，ofo开始尝试通过广告来谋求新的盈利增长点，车身、App、企业绿卡都成为广告招收项目。根据好奇心日报的报道，ofo车身广告最低的价位是 160 元/辆/月，加了车轴部分广告的品牌定制是 2000 元/辆/月。

　　ofo对某些不属于广告销售的部门也派发了广告业务。一位ofo的员工向寻找中国创客吐槽：“快要转销售了。”但ofo同时给出了诱人的激励政策，该员工透露，广告销售的提成达到了35%。

　　但问题是，北京市在去年9月出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见（试行）》中明确表示，共享单车不得在车身设置商业广告。所以，ofo的车身广告条款上，应该还要加上一句：“北京地区暂不实行。”

　　此前，ofo与芝麻信用合作在全国25座城市推出信用免押金的政策，现在能使用信用免押金的仅剩上海、杭州、广州、深圳和厦门5座城市。在其他城市，用户需要购买95元“福利包”后才可继续享受免押金服务。95元“福利包”被直接充入账户余额，消费完后，用户需重新购买。

　　ofo回应寻找中国创客（ID：xjbmaker）称，这是ofo“在尝试建立自己的信用体系”，“探索多样化的免押金方式”。此前与芝麻信用的合作只是免押金方式的一种。

　　ofo还削减了自己的订单需求，根据ofo的单车供应商上海凤凰今年5月发布的公告显示，过去一年，ofo向凤凰的采购的500万辆共享单车订单最后完成量不足四成。

　　摩拜单车在经过一轮轮的博弈之后，终于在今年4月以27亿美元卖身美团，CEO王晓峰在收购完成后不久宣告退出。

　　现在尚未看到摩拜有加大广告变现的动作，摩拜单车的员工告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker），App中的广告业务一直存在，目前并没有加大投入。

　　押金方面，摩拜单车刚刚在5月初开放了中山、唐山、绵阳、湖州、盐城、合肥、杭州、东莞等城市的免押金。此前，摩拜单车的押金一直为299元。

　　但上述摩拜单车员工透露，摩拜单车正在收缩自己的市场规模，最近有意考虑退出部分三四线城市。“主要是一些不挣钱的城市，挣钱的当然还继续运营。”

　　被美团收购后，摩拜单车此前尝试的共享汽车、网约车等相关业务也都被叫停。“美团希望我们就专注做单车。”他说。

　　多城市停止共享单车投放

　　5月27日，北京市交通委停车管理处相关负责人在接受媒体采访时表示，目前北京市运营的共享单车总数约为190万辆，其中ofo与摩拜两家占据了市场总量的90%左右。

　　这个数字比去年高峰时期下降了近20%，但即便如此，该负责人称，局部地图共享单车测算活跃度仅为50%，有一半共享单车都处于闲置状态，未来还将采取减量调控等措施进行管控。

　　上述摩拜单车员工告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker），北京地区的摩拜单车已经有小部分回收，“都在仓库里堆着”。他表示暂时还未定下这些单车的去向，“可能直接报废，也可能有的修理好了拉到其他城市去。”

　　这是后来者们不得不面临的一个现实。事实上，从去年开始，全国多个城市都接连宣布停止共享单车的投放。当时有分析认为，这实际上是已经断了后来者再入局的可能。

　　一个明显的例子是滴滴在多地投放单车受阻。今年1月，滴滴宣布负责小蓝单车后续的运营，首批在北京、深圳上线。但在深圳投放不久，深圳市交委就发表声明，称滴滴投放属违规。后来滴滴在深圳投放自营的青桔单车，同样在当天就被叫停，并被要求收回。

　　哈罗单车CEO杨磊在此前接受媒体采访时称，今年将会尝试在北上广深等一线城市进行布局。今年2月，哈罗单车曾小规模在北京大兴进行投放，哈罗单车对此回应称是在置换损坏的永安行单车。

　　哈罗单车近期在房山地区投放的共享单车

　　“毫不夸张地说，我们在整个行业是最具备盈利能力的公司。”3月13日那场全国免押金的活动之后，哈罗单车CEO杨磊在采访中说。但同时他也补充说“现在盈利不是我们考虑的问题”，哈罗单车要谋求更大规模的发展。

　　现在，摩拜和ofo都已经相继取消了优惠政策，而哈罗单车正继续着先行者们的老路子，通过月卡优惠等补贴政策扩张市场。

　　“即便最后他们真的能进来了，（没钱）也是迟早的事。”一位共享单车从业者说。经历了共享单车过去一年的过山车式发展，他对共享单车的盈利能力持否定态度，“单靠租金肯定不挣钱。”

　　“钱”暂时还不会成为哈罗单车的担忧。只是，在共享单车迟迟无法突破盈利困境的难题下，哈罗单车还能走多远？

　　*部分图片源于视觉中国

　　记者 / 薛星星

　　编辑 / 魏佳

　　编辑：魏佳 刘喆

融资哈罗单车
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有