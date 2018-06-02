融资20亿 哈罗单车能逆袭吗？

共享单车的故事在过去的半年间进入了低谷。

头部玩家摩拜单车被美团以27亿美元全资收购，估值甚至低于摩拜单车上一轮的融资估值。ofo此前则被曝出拒绝了滴滴潜在的收购要约，现在它正试图通过广告来谋求新的盈利增长点。

在这种情况下，今天获得新一笔融资的哈罗单车异常显眼。

根据A股上市公司永安行发布的公告，蚂蚁金服旗下全资子公司上海云鑫及其他关联投资方以不低于14.86亿美元的整体估值，向永安行低碳（哈罗单车与永安行低碳合并后的运营主体）增资20.9亿元。其中，上海云鑫出资19亿元，持股比例达到36.7%，位居第一大股东，永安行的持股比例下降至8.86%。

去年净亏损4.8亿

哈罗单车并没有第一时间宣布这条融资消息，媒体的消息源来自于上市公司永安行发布的增资公告。哈罗单车的一位内部人士对寻找中国创客说：“我们不打算进行官宣。”上一轮蚂蚁金服领投近7亿美元E轮融资时，哈罗单车同样没有正面宣布。

过去的半年多时间里，这家公司接连完成了4轮融资，总融资金额超过15亿美元，融资规模和速度都与行业中的其他玩家形成强烈反差。蚂蚁金服领投了其中的三轮融资，持股比例达36.73%，已成为哈罗单车的第一大股东。

哈罗单车融资后的股权结构

永安行发布的公告显示，此次增资对哈罗单车的整体估值为14.86亿美元。但哈罗单车的一位内部人士表示，“14.86亿美元是去年我们D轮融资完成后的估值，现在的估值肯定已经超过20亿美元了。”

这家创立于杭州的共享单车企业，此前一直深耕于二三线城市，至今尚未真正大规模地进入到北上广深等一线城市。在与永安行低碳完成合并后，它开始受到阿里巴巴的支持。

今年3月，哈罗单车从上海跑到北京，与芝麻信用一起开了一场全国免押金的发布会。“因为北京已经禁止共享单车投放，会场外用于宣传单车还是连夜从唐山运来的。”哈罗单车的一位员工说。

6月1日，北京永安里LG双子座大厦南门口的哈罗单车 薛星星 | 摄

两个月后，哈罗单车亮出“成绩单”：自推行全国范围的芝麻信用免押骑行以来，截至5月13日，哈罗单车的注册用户增长了70%，日订单量翻倍。

在前两天的湖畔大学内部课堂上，阿里巴巴高管曾鸣也为哈罗站台，称“哈罗单车在一年半内逆袭摩拜和ofo，日订单总量超过前两者之总和”。

但这个数据遭到其他玩家的质疑。一位摩拜单车内部员工吐槽：“ofo说他们是第一，我们说摩拜是第一，哈罗还说它超过我们两家。”

今年4月，易观数据发布《中国共享单车行业数据报告》，报告中称，2018年2月，ofo小黄车、摩拜单车和哈罗单车的市场覆盖率分别为50.89%、49.14%和5.64%。哈罗单车CEO杨磊在朋友圈中转发相关消息吐槽：这种机构，给出来的数据就是个笑话。

抛去这些关于市场规模的纷争，永安行发布的公告透露了哈罗单车过去一年的财务数据（未经审计）。公告显示，哈罗单车现在的运营主体低碳科技总资产365，153.08 万元，净资产41，953.09 万元，2017 年实现营业收入12，849.25 万元，净利润-48，890.84 万元。

这也就意味着，哈罗单车过去一年的净亏损达到了4.889亿元，营业收入仅为1.28亿元，净亏损几乎是营业收入的4倍。

哈罗单车的内部人士对寻找中国创客解释称，这是由于受到过去一年行业的激烈竞争所致，并且，4.889亿元的亏损也“可能是整个行业里烧钱最少的了。”

此前，美团收购摩拜单车的消息传出后，杨磊曾在朋友圈转发相关消息并评论称：“12月的数据，1.1亿营收，成本却高达5.6亿，销售亏4.5亿，总亏6.8亿！能把公司（注：指摩拜）亏成这样的人，不服不行。我反正做不到。”

求变的先行者们

与后来者哈罗单车风风光光的融资消息相比，先行者摩拜与ofo的日子看起来并不是那么好过。

今年2月，ofo先后两次通过抵押共享单车的方式换取了阿里巴巴共计17.7亿元的借款。

5月初，有媒体曝出ofo拒绝了滴滴潜在的收购要约。之后，ofo开始尝试通过广告来谋求新的盈利增长点，车身、App、企业绿卡都成为广告招收项目。根据好奇心日报的报道，ofo车身广告最低的价位是 160 元/辆/月，加了车轴部分广告的品牌定制是 2000 元/辆/月。

ofo对某些不属于广告销售的部门也派发了广告业务。一位ofo的员工向寻找中国创客吐槽：“快要转销售了。”但ofo同时给出了诱人的激励政策，该员工透露，广告销售的提成达到了35%。

但问题是，北京市在去年9月出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见（试行）》中明确表示，共享单车不得在车身设置商业广告。所以，ofo的车身广告条款上，应该还要加上一句：“北京地区暂不实行。”

此前，ofo与芝麻信用合作在全国25座城市推出信用免押金的政策，现在能使用信用免押金的仅剩上海、杭州、广州、深圳和厦门5座城市。在其他城市，用户需要购买95元“福利包”后才可继续享受免押金服务。95元“福利包”被直接充入账户余额，消费完后，用户需重新购买。

ofo回应寻找中国创客（ID：xjbmaker）称，这是ofo“在尝试建立自己的信用体系”，“探索多样化的免押金方式”。此前与芝麻信用的合作只是免押金方式的一种。

ofo还削减了自己的订单需求，根据ofo的单车供应商上海凤凰今年5月发布的公告显示，过去一年，ofo向凤凰的采购的500万辆共享单车订单最后完成量不足四成。

摩拜单车在经过一轮轮的博弈之后，终于在今年4月以27亿美元卖身美团，CEO王晓峰在收购完成后不久宣告退出。

现在尚未看到摩拜有加大广告变现的动作，摩拜单车的员工告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker），App中的广告业务一直存在，目前并没有加大投入。

押金方面，摩拜单车刚刚在5月初开放了中山、唐山、绵阳、湖州、盐城、合肥、杭州、东莞等城市的免押金。此前，摩拜单车的押金一直为299元。

但上述摩拜单车员工透露，摩拜单车正在收缩自己的市场规模，最近有意考虑退出部分三四线城市。“主要是一些不挣钱的城市，挣钱的当然还继续运营。”

被美团收购后，摩拜单车此前尝试的共享汽车、网约车等相关业务也都被叫停。“美团希望我们就专注做单车。”他说。

多城市停止共享单车投放

5月27日，北京市交通委停车管理处相关负责人在接受媒体采访时表示，目前北京市运营的共享单车总数约为190万辆，其中ofo与摩拜两家占据了市场总量的90%左右。

这个数字比去年高峰时期下降了近20%，但即便如此，该负责人称，局部地图共享单车测算活跃度仅为50%，有一半共享单车都处于闲置状态，未来还将采取减量调控等措施进行管控。

上述摩拜单车员工告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker），北京地区的摩拜单车已经有小部分回收，“都在仓库里堆着”。他表示暂时还未定下这些单车的去向，“可能直接报废，也可能有的修理好了拉到其他城市去。”

这是后来者们不得不面临的一个现实。事实上，从去年开始，全国多个城市都接连宣布停止共享单车的投放。当时有分析认为，这实际上是已经断了后来者再入局的可能。

一个明显的例子是滴滴在多地投放单车受阻。今年1月，滴滴宣布负责小蓝单车后续的运营，首批在北京、深圳上线。但在深圳投放不久，深圳市交委就发表声明，称滴滴投放属违规。后来滴滴在深圳投放自营的青桔单车，同样在当天就被叫停，并被要求收回。

哈罗单车CEO杨磊在此前接受媒体采访时称，今年将会尝试在北上广深等一线城市进行布局。今年2月，哈罗单车曾小规模在北京大兴进行投放，哈罗单车对此回应称是在置换损坏的永安行单车。

哈罗单车近期在房山地区投放的共享单车

“毫不夸张地说，我们在整个行业是最具备盈利能力的公司。”3月13日那场全国免押金的活动之后，哈罗单车CEO杨磊在采访中说。但同时他也补充说“现在盈利不是我们考虑的问题”，哈罗单车要谋求更大规模的发展。

现在，摩拜和ofo都已经相继取消了优惠政策，而哈罗单车正继续着先行者们的老路子，通过月卡优惠等补贴政策扩张市场。

“即便最后他们真的能进来了，（没钱）也是迟早的事。”一位共享单车从业者说。经历了共享单车过去一年的过山车式发展，他对共享单车的盈利能力持否定态度，“单靠租金肯定不挣钱。”

“钱”暂时还不会成为哈罗单车的担忧。只是，在共享单车迟迟无法突破盈利困境的难题下，哈罗单车还能走多远？

*部分图片源于视觉中国

记者 / 薛星星

编辑 / 魏佳

编辑：魏佳 刘喆