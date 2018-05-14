百度收拾O2O残局：百度糯米影业并入爱奇艺

新浪科技 谭宵寒

在BAT的文娱战局里，百度的布局是最不成章法和体系的，现在百度正将其押注O2O时代残留的文娱产品也与其控股的爱奇艺整合。

近日，据内部人士透露，自去年10月传言许久的爱奇艺收购百度糯米影业的交易已经完成，糯米影业员工的劳动合同已经迁转至爱奇艺，上周已正式在爱奇艺工作。有传言称，收购价格为2亿美元，截至发稿前，爱奇艺方面暂未作回应，百度方面表示，并未合并，是和爱奇艺有技术和流量层面的深度合作。

被战略放弃的糯米影业

与糯米影业的地位随之起落的是百度对O2O领域的战略升级和被迫放弃。

2014年底，百度内部开启了一次内部架构调整，消息在次年2月以李彦宏内部信的形式发布——将现有业务群组和事业部整合为三大事业群组，移动云事业部和LBS事业部合并为移动服务事业群组，原属于移动云事业部移动搜索联盟业务并入搜索业务群组。

在2012年的架构调整中，百度地图业务拆分成立了LBS事业部，与百度移动•云事业部形成两大移动战略布局，LBS事业部业务中则包括百度身边等LBS产品。在2014年底的这次调整中，则相当于将LBS事业部分拆，是百度O2O业务进一步整合，地图业务并入了李明远负责的移动服务事业群组，而原移动云事业部除百度地图之外的LBS业务并入了团购业务所在的搜索业务群组。

也就是在这次架构调整中，百度着手布局电影业务部，而相对于BAT其他两家的阿里影业，以及当年9月成立腾讯影业和企鹅影业，所谓的百度影业更像是百度当时O2O战略的延伸。

其负责人是百度原商业知心产品高级总监徐勇明原班人马来自百度在2014年收购来的糯米网，其早先专注的也是垂直O2O领域的电影在线选座和购票业务，并参与影视投资等。

在2015年，糯米电影还一度被视为与猫眼、微票儿、阿里影业并列的在线票务平台中的四大选手，根据一份《2015Q4中国在线电影购票专题研究报告》，在线票务平台中，猫眼（含大众点评）市场份额为23.5%位于第一，百度糯米为19.2%位于第二，并一直保持这一排名到2016年下旬。

当时的糯米影业还传出独立融资的消息，投后估值超过50亿元。那年6月，百度糯米影业对外宣布成立20亿的内容投资基金，发力电影产业上游，年底，百度糯米影业总经理徐勇明还在公开场合宣布，公司将布局艺人经纪业务，打造O2O的艺人孵化、培养、管理平台，升级粉丝经济。次年年初，还宣布1月份业务实现盈利。

但在2017年第一季度，末市场份额渐渐被挤压，合并了格瓦拉的微影时代位列第二，在2016年市场份额一度超过20%的百度糯米，在这一季度留下的市场份额刚刚超过10%。

转折发生在2017年初——这年的1月，陆奇加盟百度，开启了一次大规模的业务调整。当年3月，应集团人工智能战略需要，徐勇明加入了百度智能驾驶事业群组，出任百度车联网事业部总经理。

一位内部人士评价说，徐勇明任职糯米影业期间业务发展还是很好的，市占份额也很好，百度总决策不让投放太多资源在这块业务上，上游没有大量资金根本没有办法做。在徐勇明的百度百科中也赫然写着，任职期间糯米电影业务的市场份额增长了5倍。

据《财经》杂志报道，陆奇加盟百度后，将百度的业务划分为“四象限”，百度糯米所处的第四象限几乎没有新增投入，而百度也一直在寻求将糯米的业务出售，去年8月，饿了么5亿美元低价收购了百度外卖，而百度糯米并为在并购标的之列，百度方面曾表示百度糯米暂时不会卖了，纳入百度搜索公司，作为广告平台存在。

但出售糯米电影的消息间或传出，2017年10月，据壹娱观察报道，有公司提供了10亿人民币的报价，爱奇艺也提供了6亿的报价。

糯米影业留给爱奇艺的资产

事实上，早在有合并的苗头出现前，分别承担了百度在文娱领域布局的糯米影业和爱奇艺就已经实现了资源上的打通。2016年5月，百度糯米影业正式与爱奇艺会员打通体系，实现电影资讯获取、电影视频观看、电影购票、电影周边消费等电影相关场景的打通。在现在的百度糯米的电影演出频道，其中的“电影”栏目也正在大力宣传爱奇艺担任出品方的《我是你妈》，“饭圈”栏目中的视频也皆来自爱奇艺。

在外界来看，收购糯米影业这块被百度战略放弃的资产对于爱奇艺而言并无太大的好处，但对于这家刚刚上市的公司而言，它需要讲出更多的故事，特别是它的两大对手腾讯视频和优酷都处于两大庞大的生态体系之中。

在4月底，爱奇艺上市后首份财报发布后的分析师会议上，在被分析师问到公司未来一段时间内，主要的投入仍将集中在网剧和综艺节目上时，爱奇艺创始人龚宇曾表示，还有电影。爱奇艺在2014年7月就成立了爱奇艺影业，业务涉及IP开发、出品、投资、版权、宣发、衍生品等领域，但一直以来，作为一家视频平台，爱奇艺的电视剧、综艺是其核心优势，在电影领域的品牌影响力并不高。

一位业内人士分析称，爱奇艺目前线下资源稀缺，但糯米影业有线下投资的影城和管理公司，还有一些营销通道。收购糯米影业是爱奇艺对线上线下资源的进一步整合和补足。

在临近上市的这一年，爱奇艺密集发布了多款独立产品，除爱奇艺主App、爱奇艺PPS外，爱奇艺现在的移动端产品矩阵还包括短视频社区爱奇艺纳豆、爱奇艺VR、儿童产品爱奇艺动画屋、爱奇艺阅读、爱奇艺动漫、二次元产品爱奇艺直播机等，相比于它的两大竞争对手，爱奇艺需要独立构建起它的生态体系，而电影和线下，或许就是它正需要的。