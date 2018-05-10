爱奇艺诉指尖卓越不正当竞争 索赔300万元

新浪科技讯 5月10日午间消息，据海淀法院官网信息显示，爱奇艺以不正当竞争纠纷为由将指尖高速浏览器经营者北京指尖卓越科技有限公司诉至法院，要求该公司立即停止快进广告和视频下载服务的不正当竞争行为、赔偿经济损失和合理费用共计300万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告爱奇艺方面认为“指尖高速浏览器”通过技术，快进其网站视频片前广告并提供其网站视频作品免费下载服务的行为破坏了其经营模式。

原告爱奇艺诉称，其通过投放贴片广告收取的广告费是用来维持网站运营的合法收入，同时其还通过爱奇艺客户端向用户提供下载服务以吸引用户提高客户端使用量，以上营业模式是其增加客户端用户量并获得维持网站运营广告收入的基础运营模式，此为视频互联网行业的主要经营模式，是合法的运营模式。

经爱奇艺查证，北京指尖卓越科技有限公司研发经营的“指尖高速浏览器”软件宣传具有“汇聚高清热片热剧”、“看视频去广告”等产品功能，安装该软件后浏览爱奇艺网站的用户既可以快进网站上的贴片广告，使广告无法正常播放，也可以在无需另行下载爱奇艺客户端的情况下，直接通过其软件提供的下载服务成功下载爱奇艺网站的视频作品。该行为造成爱奇艺网站的广告无法正常有效投放，直接影响了爱奇艺赖以生存的广告收入及会员用户的付费收入，并在不付出任何版权成本的情况下向其软件用户提供视频作品来增加其软件用户量，而直接导致了爱奇艺软件用户量的流失。

爱奇艺认为，其为购买视频作品投入了巨额的版权费用，而北京指尖卓越科技有限公司的上述行为主观上具有恶意，客观上导致其合法权益受到巨大侵害，属于不正当竞争行为。

目前，本案正在进一步审理中。