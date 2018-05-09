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女子收小米录取通知后入职遭拒 律师称公司行为违约

女子收小米录取通知后入职遭拒 律师称公司行为违约
2018年05月09日 16:43 新浪科技综合
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　　女子收小米录取通知后入职遭拒，律师称公司行为违约

　　李东/法制晚报·看法新闻

　　法制晚报·看法新闻5月9日消息，“明明收到了小米的offer（录取通知），入职前又被告知其他人已入职，我的offer已关闭。”黄明（化名）十分郁闷，她要重新找工作，并退掉刚在北京海淀区租的房子。

　　对此律师表示，offer在法律上是一种“邀约”，—旦发出就对用人单位产生法律约束。在offer生效的情况下，如果求职者不能入职，企业要承担违约责任。

　　90后姑娘来京找工作，拿到小米offer后花八千租房

　　进入4月，黄明开始投简历找坐标北京的工作。

　　4月4日，黄明按通知到小米公司面试财务方面岗位。4月13日，黄明正式收到小米公司的offer。4月18日，黄明填写好了入职申请，并发送给了小米HR。4月19日上午，她就收到了小米公司发来的入职回执，回执上要求黄明在当月23日上午9点到公司正式办理入职。

　　她觉得工作的事完全确定了，为了上班方便，她很快在小米公司旁边租了房。

　　小米公司总部位于北京海淀区清河中街68号华润五彩城写字楼内。房租信息显示，附近小区的合租单间月房租均在2500元以上，按租房要求“押一付三”。黄明于4月19日支付近8000元租下一个单间。

　　黄明是一位东北90后姑娘，以前上海的一家科技公司做财务。到京后，她感觉找到小米公司的财务工作不易，工作基本确定后，朋友们设宴为她庆贺。

黄明收到的小米录取通知 看法新闻 图黄明收到的小米录取通知 看法新闻 图

　　被告知offer已关闭，以为接到恶作剧电话

　　黄明说，4月20日下午，她接到了一位自称小米公司人力资源部的电话，“当时对方说，你的offer已经关闭了，我们另找了其他人。”她觉得这个电话是个恶作剧，并不是真正的小米HR，“大公司怎么可能这么随意？”

　　“本来一切都顺利的，怎么能说变就变？”黄明不解地说。4月21日周六上午，黄明拨打上述HR的电话询问详细情况，收到回复“非工作日不太方便回复”。

　　23日，黄明向小米公司人力资源部门的工作人员询问情况，对方称，该岗位已经有人就职，只能帮她在公司内推荐别的职位，但是建议她也要去别的公司面试。黄明当即指责公司行为已经违约，并询问如何赔偿。对方回复说“公司没有这项规定”。

　　“我当时听到这句就崩溃了，真没想到这么大的公司居然还存在这种情况。”黄明说，她感到无奈，但也只能退掉房子，继续求职。

　　小米证实存在该情况 后又称希望其入职

　　5月8日，小米公司人力资源部门的工作人员向记者确认“的确存在这个情况”。其解释说，因为黄明在面试时说了要再考虑考虑，但公司又急需用人，所以另招了一名员工，并且那位员工可能比黄明更适合这份工作。

　　被问到“公司是否因此违约？”时，对方以“有事”为由挂断电话。

　　对于面试时的情况，黄明称，自己先前已经写了入职申请，并没有要再考虑的想法。

　　黄明说，5月8日下午6点左右，小米公司HR给她打来电话表示，已经找到适合她的岗位，希望其能入职。黄明表示了拒绝，“感觉他们在耍人玩，早些时候为什么不按书面约定让我去入职？现在又说找到了岗位，这很明显是具有目的性。”

　　律师解读：求职者可追究该企业违约责任

　　针对此事，北京市中永律师事务所律师周兆成表示，企业向应聘者发放offer，在法律上是一种要约行为，offer—旦发出，就对用人单位产生法律效力，对用人单位有约束力。

　　根据目前情况，求职者书面接收录用通知，而企业单方面撤销，则企业的这一行为在法律上应当界定为预期违约。

　　周兆成律师认为，对于企业违约，求职者可以追究该企业违约责任，但是不能强制企业和求职者建立劳动关系。如果求职者能够证明其因为企业的违约行为遭受损失，则企业应该对该损失承担赔偿责任。周兆成举例说，比如求职者因为基于合理信赖而与原单位解除合同导致的损失。

　　周兆成律师还表示，在offer生效的情况下，如果求职者不能入职，也是同样要承担违约责任的。一般公司不会追究应聘者的违约责任，而是将其列入企业黑名单中，这对应聘者也有诸多不利影响。

　　（原题为《女子收小米录取通知后入职遭拒，律师称公司行为违约》）

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