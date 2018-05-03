蔡文胜谈投资错失：当时如主动小米美团头条都可投

新浪科技讯 5月2日晚间消息，“三点钟火星财经创始学习群”“王峰十问”第十四期，对话嘉宾是美图秀秀董事长蔡文胜。

蔡文胜：美图秀秀董事长，265.com创始人。2005到2007年，连续举办三届中国互联网站长大会，被广大站长尊称为个人网站教父。先后投资暴风影音等数十个优秀网站，成为中国著名的天使投资人。

王峰：火星财经发起人，蓝港互动集团（HK.8267）创始人，极客帮创投合伙人，曾任金山软件高级副总裁。

谈及天使投资， 蔡文胜认为，关于天使投资有没有价值观，我觉得每个人都一样，早期投资是为了赚钱，当赚到足够多的钱，更多的考量是从社会价值去衡量。

谈及投资错失，蔡文胜表示，小米、美团、今日头条这三个项目其实是接近BAT的，当时只要我主动一点，都可以投进去，但是错过了。

根据蔡文胜回忆：“当时王兴2007年要做美团的时候来找我，当时我认为团购是很难成为一个巨大的商业平台。”

以下为对话实录：

王峰：4月24日，中国天使投资人大会在香港举行。我知道你和雷军、李开复、徐小平、薛蛮子、杨向阳、何伯权、倪正东、龚虹嘉、包凡、王刚、姚劲波、袁岳和曾李青等人都是天使会成员。你们在这个会上讨论了什么话题？你认为在这些人里，谁取得的成就更大？作为非常有影响力的投资人，你认为中国的投资人除了投资回报，应不应该有价值观的考虑？你是怎样践行的？哈哈，这个问题有点大，但是既然要问你，值得我们听听。

蔡文胜：至于天使会的14个人里，谁取得的成就更大，我觉得是不能完全按经济指标，以赚钱来论成就，每个人其实都有各自的方法。我想讲一下我理解的每个人的特点。

比如李开复的投资风格是偏逻辑性，包括从数据方面，团队方面，发展方向，他都会从逻辑性去衡量一个项目。他也会偏爱投资一些有大公司从业经验的人。

徐小平，我觉得他是偏浪漫型的，只要你的项目能够感动他，他觉得这个是很有意思的事情，他就会投资。

薛蛮子，是我见过最容易接受新事物的人，他更多是一个广撒种的方式，只要投入资金不用很大，他就愿意去投，项目众多，等待它成为爆款。他也是最愿意为他投资的项目站台的人。

杨向阳是一个偏情怀的人，他早期是投医疗的，后来投了一些硬件。他早期投医疗时，他觉得中国能不能在医疗方面有突破，能够挽救更多人的生命；他做硬件，也是觉得中国工业制造比较薄弱，他愿意去帮助一些工业4.0这一类的项目。他经常为情怀买单。

雷军的风格，早期的投资他一般只投熟悉的人，或者是熟人介绍的项目。另外，我觉得他的评估标准是这个项目有没有机会能够得到更多投资人的认同，能够组建足够强的团队，我认为这是他的风格。

王刚，他是天使会里面最年轻的人，但我觉得他的投资风格最成熟，他几乎都会深入到团队里面去，包括方向、人才和资本。

关于天使投资有没有价值观，我觉得每个人都一样，早期投资是为了赚钱，当赚到足够多的钱，更多的考量是从社会价值去衡量的，比如海康威视的龚虹嘉，他从海康威视赚到了几百亿。有一次我们在私下聊天的时候，他说他其实很彷徨，他不知道要用这些钱干什么？后来他想明白了，他说他觉得老天给了他这么多钱，就是要让他承担更多的责任，去帮助更多的人。所以，他现在就加大了投资范围，把他所有的钱投到更多的项目里面去。

我本人也一样，其实我大大小小投的站长最少几百个，大家知道的有几个成功的，还有很多是不成功的，当时我投资他们的时候，我也知道可能不会赚到钱，可能没有商业价值，但是我觉得他会帮助更多的人，我就愿意投他。

举个例子：我投了一个新农网，它是帮助农民用养殖技术、种植技术发展农业的网站，一开始我也觉得不一定能赚到钱，但是它真得能帮助一些农民怎么样更好的养殖，我觉得这是非常有意义的。另外，我投了一个网站叫贷帮网，这个网站当时也是在湖南、湖北发展，就是小额贷款给农民。这个已经投了10年了，当时他希望能够做一个像中国的尤努斯，帮助农民获得小额贷款。这个项目到现在基本上也不算成功，但他直接帮助了很多农民。

王峰：追问一句，过去十年里你最没有想到的成功者是谁？你的投资和创业生涯里，你曾经有过接近于做成BAT这样规模的路径机会吗？

蔡文胜：我觉得连草根都能成功，所以每个人都有机会成功，我从来不会去想哪个人不会成功，我觉得每个人都有机会能成功。

我觉得当然有机会投出BAT。比如雷军的小米，现在就是一个这样的段位，当时我是有机会去投资到他的，因为小米的融资非常快，而且一开始规模就很大，超过了天使投资的范畴，所以当时虽然觉得小米会成功，但自己却没有主动去投资。

还有美团，我记得当时王兴2007年要做美团的时候来找我，他当时刚卖掉了校内网准备团购，当时我认为团购是很难成为一个巨大的商业平台的，但是王兴很厉害，他在团购的基础上其实已经做成了现在大家看到的美团。

我跟张一鸣也是2005年就认识了，当时他是跟吴世春在做酷讯，后来他出来创业做了99房， 他当时是在99房的基础上做了今日头条。因为那个时候刚好我已经想回厦门创业投资了，不留在北京，所以就错过了头条。

这三个项目其实是接近BAT的，当时只要我主动一点，都可以投进去，但是错过了。