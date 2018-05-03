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上市新规铺路“同股不同权” 小米赴港欲“吃螃蟹”

上市新规铺路“同股不同权” 小米赴港欲“吃螃蟹”
2018年05月03日 01:39 21世纪经济报道
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　　本报记者 周智宇 深圳报道

　　港股IPO新规激发资本新活力

　　为拓宽香港上市制度而新修订的《上市规则》已于4月30日生效，这是香港25年来最大上市制度改革，将激发香港资本市场新活力。这也预示着，未来新来香港上市的企业中，生物科技公司的数量会更多，而“同股不同权”公司的规模会更大。（包芳鸣）

　　导读

　　对小米而言，IPO如果成功，其或能够通过在资本市场上的运作，进一步扩张其生态链。对香港而言，小米IPO会是一把双刃剑，巨型IPO对香港的融资状况将造成考验。

　　修订后的香港主板《上市规则》在4月30日正式生效，这也为小米等同股不同权架构的公司赴港上市铺平了道路。

　　4月29日，香港交易所集团行政总裁李小加表示，从4月30日起，港交所开始接受新经济公司的上市申请，香港资本市场将以更加开放的怀抱来迎接创新型公司上市。

　　在香港《上市规则》修订生效后，有市场消息指出，小米或将成为首批上市的“同股不同权架构”的公司。

　　另据21世纪经济报道记者了解，小米在近几个月正紧锣密鼓地筹备上市。有接近筹备小米上市事宜的人士此前向21世纪经济报道记者表示，小米将先在港交所上市，再通过中国预托凭证（CDR）的方式在A股上市，很可能会选择上海证券交易所。

　　李小加也在4月20日香港举行的一个论坛上，就“传闻小米在香港上市后会发行CDR”的提问回应称，未来相信会出现一家公司同时或先后在香港和内地CDR挂牌。

　　不做苹果也不做亚马逊

　　小米创始人及CEO雷军曾在2016年3月的时候非常肯定地表示，小米在5年内不会上市。但在2017年11月的时候谈及上市时，雷军又表示，“会在业务比较舒服的时候IPO。”

　　雷军所谓的业务比较舒服的时候似乎已经来了。尽管小米方面对于上市事宜始终三缄其口，表示不予置评，但市场的热度和近期小米公司高层调整的迹象表明，小米正在为最后的冲刺做准备。

　　上述接近小米IPO事宜的人士表示，在2017年时小米的估值还是在450亿-700亿美元的水平，但近期上市股权交易火热，不少交易者将估值定在了1000亿美元，甚至更高。

　　在21世纪经济报道记者获得的一份小米Pre-IPO项目推介材料中，名为“小米Pre-IPO专项股权投资专项基金”的基金公司注册在开曼群岛，该基金发行规模为3000万美元，材料中对应的小米的估值为680亿美元。

　　此外，以小米老股份额转让为标的资产的“智通小米专项基金”也在近期完成交割，最终基石投资者给出的定价已经在800亿美元估值以上。另有私募基金人士于5月2日向21世纪经济报道记者表示，小米上市前股权交易已在上周结束，交易作价折合成公司估值的话，目前的作价大约在700亿美元的水平。

　　按照上述推介材料中75.82亿元的盈利，对应700亿美元估值计算，小米的历史市盈率约为58.83。5月2日，另有不愿透露姓名券商研究员指出，雷军近期的讲话似乎正在引导市场，希望市场把小米定位为一家互联网公司，而非一家硬件公司。

　　“小米经常被认为是中国的‘苹果’，但雷军近期在武汉的讲话表明，他希望小米被认为主要是通过软件和服务获利，这会影响到小米的估值。”上述研究员对21世纪经济报道记者指出，目前苹果的市盈率在18左右，亚马逊约为257，“苹果尽管非常希望市场给它一个互联网公司的市值，但从市盈率上看它只是一个传统的硬件公司。

　　在4月25日于武汉大学举行的新品发布会上，雷军表示，从2018年起，小米每年整体硬件业务（包括手机及IoT和生活消费产品）综合税后净利率不会超过5%，如有超出的部分，将全部返还予用户。

　　在该发布会上，雷军强调，“我们不同于传统的硬件公司，并不单纯依靠硬件获取主要利润。小米本质上是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。”

　　在上述研究员看来，雷军对硬件利润率的限制不会影响到小米的估值，对潜在投资者而言，小米还暗示了其为客户提供的广泛服务——从视频流媒体到在线融资的强劲盈利能力。

　　此外，雷军也在4月18日接受媒体采访的时候表示，小米的商业模式与苹果和亚马逊截然不同，尽管小米吸收了这些公司的一些独特之处，但最终小米的商业模式还会是我们自己的创新，“我没有兴趣成为第二个乔布斯或者第二个贝佐斯。”

　　上市新制度样板

　　小米IPO从未有过像今天一样便利的条件。自4月30日起，符合港交所上市新标准的公司就能够开始提交上市申请。

　　在调整过后，被视为“创新”类型的公司将被允许以双重股权（即“同股不同权”）的结构上市，这将让公司创始人拥有比普通股东更大的投票权。

　　“港交所推出同股不同权的上市规则，很明显就是为小米，或者是类似小米的这种巨无霸开路。”国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲在5月2日接受21世纪经济报道记者采访时称。

　　黄立冲认为，新的上市规则为小米的上市提供了支持，当年阿里巴巴与港交所失之交臂便是因为规则不容许。

　　5月2日，亦有接近港交所的银行人士表示，港交所希望小米成为展示上市新制度的样板。

　　“联交所一般对小米这类大型的公司会有很多的疑问，这个回复时间会很长。”黄立冲指出，按照目前媒体报道，小米会在近期递交招股书，那么按照往常的时间表，小米最快得到2018年下半年时才能完成上市。

　　与此同时，巨型IPO对香港的融资状况将造成考验。参考2017年阅文集团11亿美元IPO，当时的认购便锁定了相当于香港基础货币三分之一的资金，很多投资者利用孖展（保证金）打新。而在上周平安好医生IPO时，叠加临近月结影响，香港一个月Hibor创下近十年来的最大涨幅。

　　美银美林驻香港策略师文略韬在4月30日表示，一个IPO如果获得大幅超额认购，Hibor预计可能出现非常明显的上涨，这个过程中，港元的融资状况可能暂时收紧。

　　这意味着香港股票市场上流动的资金也将减少，对香港股市也会造成一定冲击。按照目前市场的观点，小米的IPO计划筹资至少100亿美元，对于香港而言，小米IPO将会是一把双刃剑。

　　对小米而言，IPO如果成功，其或能够通过在资本市场上的运作，进一步扩张其生态链。

　　DST曾参与小米多轮融资，其管理合伙人John Lindfors在4月27日时对21世纪经济报道记者表示，像小米在内的公司成长到如今，在扩张过程中需要更多的资本，而上市能够让并购更便利，这些公司在资本市场上也会更加活跃。

　　John Lindfors指出，中国的大型互联网公司拥有着很大的经济规模和较高效率，通过资本运作，这些公司会变得更加活跃，通过并购收购等覆盖越来越多的行业，使得“这些公司还会保持至少十到二十年的增长”。（编辑：包芳鸣）

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