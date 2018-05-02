WhatsApp创始人潇洒出局：哥去玩保时捷啦！

从左至右：艾克顿和库姆

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

“我去玩保时捷啦”，WhatsApp联合创始人、Facebook董事会成员杨·库姆（Jan Koum）以一种极其潇洒的方式宣布自己离职。而他的创业伙伴布莱恩·艾克顿（Brian Acton）已经在去年年底先行离开。至此，WhatsApp的创业二人组已经双双出局。

潇洒哥的临别感言

WhatsApp是属于库姆和艾克顿的，是他们两人一手开创打造和发展壮大了这个全球最大的聊天应用。但另一个现实是，WhatsApp也是Facebook社交集团的一块拼图，扎克伯格才是这块业务真正的主人。

四年前，当库姆和艾克顿决定以190亿美元的天价将WhatsApp出售给Facebook的时候，就意味着他们已经失去了这个产品的最终决策权，成为了Facebook旗下一家独立子公司的负责人。而当部门主管和集团老板出现战略分歧时，离职显然就成为了不可避免的结果。

今日在硅谷圣何塞召开的Facebook F8开发者大会上，扎克伯格正式宣布WhatsApp联合创始人杨·库姆（Jan Koum）离职。不过，扎克伯格以一种非常体面的方式高度评价库姆，感谢他对WhatsApp和自己带来的诸多贡献和帮助，并呼吁全场一起鼓掌来感谢库姆。“我对库姆所做的一切深表感激。他一直是用户隐私和加密技术的推动者。”

左二为库姆

库姆的座驾之一：保时捷911 Carrera Cabriolet

实际上，库姆昨天就已经在Facebook个人账户上发表了离别感言。“是时候继续前行了。”在按照常规操作简单回顾了创业历程，并对WhatsApp发展现状和团队大加赞赏之后，库姆极其潇洒地表示“会花一些享受一些科技以外的事情，比如收藏一些罕见的风冷保时捷跑车，打造我的车，或是玩玩飞盘……”库姆是一名保时捷跑车收藏家，尤其喜好911和912两款经典车型。“对保时捷的渴望让我更加努力的工作。”他曾经这样说道。

在这个帖子下，扎克伯格和桑德伯格都送上了溢美之词。扎克伯格回复说，“我会想念曾经和你如此密切共事。感谢你对帮助连接世界所做的一切，感谢你教给我的一切……这些价值将永远是WhatsApp的核心。”库姆在临别感言中并没有提到扎克伯格，也没有公开回复两位老板的赞美评论。

埃里森和他的眼镜蛇跑车

这种“爷去也”的潇洒气势，确实是库姆的一贯个性。据彭博社统计，得益于四年前那笔高达190亿美元的天价出售交易，库姆现在的个人资产预计高达100亿美元，身家在Facebook内部仅次于扎克伯格，甚至是桑德伯格的五倍（不到20亿美元）。由于提前宣布离职，库姆还损失了近10亿美元的受限制股票。硅谷另一位高调喜欢收藏经典豪华跑车的亿万富翁是甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）。

实际上，在扎克伯格那些大手笔收购中，库姆是唯一一位进入Facebook董事会的项目创始人。而在Facebook董事会中，只有三名公司高管——扎克伯格、桑德伯格和库姆。当初扎克伯格为了收购WhatsApp，开出的优厚条件可见一斑。

时机太重要了。早了两年卖身的Instagram就没有享受这样的待遇。当初扎克伯格果断拍出10亿美元收购Instagram，还引发了一片关于天价和泡沫的惊呼，但现在看来简直是个地板价。Instagram用户今年即将突破10亿，估值预计接近500亿美元，但创始人凯文·斯特罗姆（Kevin Systrom）并没有得到Facebook董事的地位，现在的身家不到20亿美元。

特立独行的存在

话说回来，42岁的库姆在硅谷一直是一个特立独行的存在。而他的经历就是一个最好的“美国梦”范例。库姆和扎克伯格一样都是犹太人，但他刚烈不羁的性格却和扎克伯格的精明实际形成了鲜明对比。

出生在乌克兰一个农村的库姆16岁才和母亲靠着政治避难来到美国，几乎是一穷二白开始了新生活。库姆的母亲给别人做保姆，他自己也给杂货店做保洁，靠着政府的低保福利才生活下来。18岁的时候，库姆才有了自己的电脑开始学习编程，进入硅谷本地的圣何塞州立大学（SJSU），毕业后进入雅虎工作。

2009年，库姆和自己在雅虎的多年同事布莱恩·艾克顿（Brian Acton）共同创办了WhatsApp。五年之后（2014年），WhatsApp已经拥有了4.5亿活跃用户，感受到巨大威胁的扎克伯格几乎是心急火燎地拍出190亿美元天价，在2014年情人节那个星期收购了这个潜在的竞争对手（40亿美元的现金+120亿美元的Facebook股票+30亿美元的限制性股票）。

库姆和艾克顿在一夜之间成为了身价几十亿美元的亿万富翁。有趣的是，在2007年被雅虎裁员之后，库姆和艾克顿还曾经面试过Facebook，结果两人双双惨遭拒绝。“休息”了一年多时间，库姆和艾克顿才在2009年初创办了WhatsApp。

库姆的个性在创业时就已经显现无疑。他几乎从来不接受媒体采访，也懒得出席颁奖典礼。2012年巴塞罗那的世界移动大会MWC给WhatsApp颁了最佳应用大奖，库姆本人也没有出席领奖；这个颇具分量的奖杯甚至也没有放在WhatsApp办公室，而是直接扔到了车库。他非常厌烦被打上成功创业者的标签，甚至公开表示，“谁再叫我创业者，就等着挨揍吧。”

即便是争议巨大的政治话题，即便是身处左派占据绝对主导的硅谷，库姆也不害怕公开表明自己的政治立场。他已经多次在Facebook上转发支持特朗普的文章，赞成特朗普政府严厉打击非法移民犯罪。

要知道，旗帜鲜明力挺特朗普的彼得·蒂尔（Peter Thiel）已经在硅谷几乎众叛亲离，公众甚至施压扎克伯格将蒂尔赶出Facebook董事会。而同样支持特朗普的Oculus创始人帕尔默·拉奇（Palmer Luckey）已经离开了Facebook。但在上个月的美国国会听证会上，扎克伯格向共和党参议员表示，自己并不是因为政治立场而驱逐拉奇。

顶了四年广告压力

回到核心话题，为什么库姆要离职？收购四年以来，扎克伯格很少干预库姆的业务，给了他足够的尊重和权力。WhatsApp也始终是独立Facebook运营的业务，很少受到Facebook整体运营战略的影响。

不过，时间已经过去了四年，扎克伯格当初花190亿美元收购WhatsApp，固然是为了买下竞争对手，保证自己在社交领域不可动摇的地位，但这笔Facebook最大金额的交易终究也要体现相应的价值，给Facebook的财报和营收带来应有的贡献。

WhatsApp目前是全球最大的聊天通讯应用，月活用户超过15亿人。但这巨大的用户基数并没有带来相应的营收，相比已经成为核心营销平台、带来巨大广告营收的Instagram，斥资190亿美元收购的WhatsApp确实是Facebook投入产出比最低的收购交易。

艾克顿在创办whatsApp写下的字条

两位创始人库姆和艾克顿是最大的反对力量，他们一直公开抵制甚至是厌恶广告营收手段。如果按照Facebook基于广告的商业模式模式，WhatsApp就必须基于用户大数据来投放精准的社交营销广告。而这又直接触及到两人的又一个核心理念——绝不涉及用户数据。艾克顿在创办WhatsApp时曾经写下了三不原则：“不做广告，不做游戏，不玩花招”。

但在2016年，扎克伯格说服了库姆，同意Facebook后台接入WhatsApp的用户资料（电话号码、所在城市、使用设备等等）。但库姆和艾克顿却反对Facebook将这些数据汇总到Facebook、Instagram等平台，形成社交营销广告所需要的完整用户资料，更抵制Facebook在WhatsApp平台投放精准社交广告。

今年1月，WhatsApp推出了企业营销业务WhatsApp Business，允许企业在WhatsApp平台直接与用户进行互动；这是Facebook在Messenger平台早就推出的模式。在今天的F8大会上，扎克伯格宣布WhatsApp Business的用户已经达到了300万人。

Facebook还计划在WhatsApp平台推出移动支付服务。正是这种不可调和的分歧导致了WhatsApp创始双人组和Facebook董事会关系日渐冷淡。过去几个月，库姆出现在Facebook总部园区的时间已经越来越少。而从2015年迄今，库姆已经抛售了高达80亿美元的Facebook股票。外界一直在猜测，性格强硬的他是否会主动离职。

去年9月，艾克顿已经先行离职，他也同样放弃了10亿美元的受限制股票。此后艾克顿与人联合创办了一个非营利性基金Signal Foundation，致力于通过开源的隐私技术保护言论自由和全球的安全通信，还投资运营了一个和WhatsApp存在竞争关系的聊天应用Signal。

在用户数据的问题上，艾克顿已经和Facebook公开反目。今年3月底，在扎克伯格因为“剑桥分析”事件最焦头烂额的时候，艾克顿却公开呼吁“是时候删除Facebook”，不仅进一步煽动了网络上的“删除Facebook”热潮，更吸引了与扎克伯格不睦的马斯克公开转发，给了扎克伯格最沉重的一击。

结尾：

四年前的那笔天价交易，让库姆和艾克顿成为了亿万富翁，也让他们失去了自己项目的掌控权。由于战略理念与Facebook董事会存在明显分歧，在抵制了四年广告模式之后，库姆和艾克顿先后离开了自己亲手创办的WhatsApp。离开了WhatsApp，库姆和艾克顿依然是潇洒享受人生的亿万富翁。没有扎克伯格亲手送上的190亿美元报价，库姆也不可能如此潇洒地收藏保时捷经典跑车。但由于他们对广告的抵制态度，Facebook却一直没有实现这笔天价收购的价值回报。

离开了创始团队的WhatsApp会怎样？至少Facebook可以顺利实施自己的商业化战略了。