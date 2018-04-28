柳青回应滴滴大数据杀熟质疑：预估价随路况实时调整

新浪科技讯 4月28日下午消息，针对滴滴大数据杀熟的质疑，滴滴总裁柳青在微博做出澄清，据其解释，滴滴是实时根据动态路况预测预估价的，即便起终点一样，预估价也会存在差异。

在澄清微博中，柳青附带一张用户质疑滴滴“人工智能+价格歧视”截图。图中用户表示，滴滴打车，同样行程，iPhone用户比小米用户贵10%。

据该用户表述，比价条件为：起点终点一样；两部都是用户自己手机，贵的账户级别更高，在滴滴消费更多；没有新用户补贴；车型类别一样。

对此柳青解释称，同类车型同一时段每公里计费是一样的（不管是安卓还是苹果，新用户还是老用户，黑金卡还是普通用户），这是没有杀熟的佐证；预估价不是最终支付的车费，而是参考价。

柳青表示，因为路况是动态变化的，前一秒和后一秒都可能发生很大变化。为了给乘客尽可能准确的预估参考价，滴滴是实时根据动态路况预测预估价的，即便起终点一样，预估价也会存在差异。

并且，两个用户的预估路径规划可能不同，对经常打某一路线的用户会用他平时常用的路径缺省值，没走过这个路线的用户系统会推荐最优方案。

对于滴滴“会不会预估路径规划故意规划又堵又长的路来杀熟”的质疑，柳青解释：滴滴确实会给出导航规划推荐，但如果不合理，乘客和司机都不会选择，而且这么做也大大降低平台的运营效率。（李楠）

以下为柳青回应全文：