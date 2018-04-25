中手游2.13亿控股北京软星 将强化《仙剑》等IP研发

新浪科技讯 4月25日晚间消息，台湾大宇资讯盘后发布中资收购公告。公告称，中手游将出资2.13亿元人民币，入股大宇资讯旗下子公司软星科技（北京）有限公司（简称为北京软星）。本次股份认购完成后，中手游将持有北京软星（及其子公司上海软星）51%的股权，并联手台湾大宇就《仙剑奇侠传》、《大富翁》等知名IP展开自主研发和联合研发，及多维度的泛娱乐合作。

据悉，本次中手游入股的北京软星，是台湾地区大宇资讯股份有限公司旗下的全资子公司。北京软星先后推出了《仙剑奇侠传》系列和《大富翁》系列等多款国民电脑游戏。而其全资子公司上海软星于2017年推出首款手机游戏《仙剑奇侠传 幻璃镜》。

对于北京软星而言，在本次认购达成后，将使用这笔认购资金进一步强化其在单机和手游上的研发实力。

中手游董事长兼CEO肖健表示，本次入股北京软星，将进一步丰富中手游的IP游戏生态，取得包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》等知名IP的研发权利和发行权利，增强了中手游的研发实力，并联手台湾大宇开展顶级华人IP的多维度泛娱乐合作，共同开拓国际市场，打造拥有全球顶级影响力的华人游戏文化品牌。”

肖健同时表达：“中手游与昆仑万维就台湾大宇IP的手游业务和泛娱乐化在未来也将会展开新的合作，同时不排除未来双方将会有更为紧密的合作。”

北京软星总经理姚壮宪表示：“北京软星过去专注于产品的研发，而现有的游戏市场环境已与从前不同。为此，希望透过这次增资，可为北京软星与上海软星增加不少研发资本，使得3A级作品的品质未必遥不可及，更能满足现在玩家对于游戏品质的要求。于此之外，与中手游的合作更可丰富自有营运经验，未来北京软星将逐步建立起’原厂开发、原厂营运’的自有研发营运一体化模式，增添公司研发与营运的实力。”（韩大鹏）