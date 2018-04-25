新浪科技> 互联网 > 正文

中手游2.13亿控股北京软星 将强化《仙剑》等IP研发

中手游2.13亿控股北京软星 将强化《仙剑》等IP研发
2018年04月25日 19:21 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月25日晚间消息，台湾大宇资讯盘后发布中资收购公告。公告称，中手游将出资2.13亿元人民币，入股大宇资讯旗下子公司软星科技（北京）有限公司（简称为北京软星）。本次股份认购完成后，中手游将持有北京软星（及其子公司上海软星）51%的股权，并联手台湾大宇就《仙剑奇侠传》、《大富翁》等知名IP展开自主研发和联合研发，及多维度的泛娱乐合作。

　　据悉，本次中手游入股的北京软星，是台湾地区大宇资讯股份有限公司旗下的全资子公司。北京软星先后推出了《仙剑奇侠传》系列和《大富翁》系列等多款国民电脑游戏。而其全资子公司上海软星于2017年推出首款手机游戏《仙剑奇侠传 幻璃镜》。

　　对于北京软星而言，在本次认购达成后，将使用这笔认购资金进一步强化其在单机和手游上的研发实力。

　　中手游董事长兼CEO肖健表示，本次入股北京软星，将进一步丰富中手游的IP游戏生态，取得包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》等知名IP的研发权利和发行权利，增强了中手游的研发实力，并联手台湾大宇开展顶级华人IP的多维度泛娱乐合作，共同开拓国际市场，打造拥有全球顶级影响力的华人游戏文化品牌。”

　　肖健同时表达：“中手游与昆仑万维就台湾大宇IP的手游业务和泛娱乐化在未来也将会展开新的合作，同时不排除未来双方将会有更为紧密的合作。”

　　北京软星总经理姚壮宪表示：“北京软星过去专注于产品的研发，而现有的游戏市场环境已与从前不同。为此，希望透过这次增资，可为北京软星与上海软星增加不少研发资本，使得3A级作品的品质未必遥不可及，更能满足现在玩家对于游戏品质的要求。于此之外，与中手游的合作更可丰富自有营运经验，未来北京软星将逐步建立起’原厂开发、原厂营运’的自有研发营运一体化模式，增添公司研发与营运的实力。”（韩大鹏）

仙剑手游大富翁
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有