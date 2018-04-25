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原盛大文学CEO侯小强分享创业心得：用人要擦亮眼

原盛大文学CEO侯小强分享创业心得：用人要擦亮眼
2018年04月25日 10:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月25日上午消息，原盛大文学CEO侯小强在某社交媒体上分享创业心得，侯小强称，离开盛大文学后开始创业的这三四年， 是在动荡、不安和焦虑中度过的，像一个恐髙症患者在重复过山车的游戏。尚不成功的创业经历，也教给了他很多。

　　侯小强表示，创业首先是要活着，找合伙人和骨干以及果断开除人是比商业模式更重要的事，创业过程中用人要擦亮眼，骗子很多，要发现、使用、回馈那些全力奉献共同面对风浪的人。

　　侯小强还称，创业过程中要有足够的信心和付出远超他人的努力；失败和挫折并不可怕，但是在关键的机会节点上必须要赢。

　　侯小强同时强调，现金流比利润重要，创业过程中的要找到属于自己的调性，基础用户也很重要。

　　以下为侯小强分享的创业心得原文：

　　从盛大文学辞职后开始创业。创业的三四年， 是在动荡、不安和焦虑中度过。像一个恐髙症患者在重复过山车的游戏。尚不成功的创业经历，也教给了我很多。1,首先，你必须要活着。2,找合伙人、找骨干力量是最重要和次重要的事情。比找到商业模式还重要。你必须要花足够的，最多的时间去找人。3,你会见到很多骗子，有时候猝不及防。见过很多后你依然会很震惊。这在大公司严密的组织防备下很难见到。4,失败一万次不可怕，挫折不可怕，可怕的是在最关键的机遇上必须要赢。决定一个公司走向的不是细枝末节上做的多完美，而是在最重要的机会上能否赢。5,现金流比利润重要。6,你必须要付出远远超过他人的努力。7,找到合适的人和开除人同等重要。要让团队足够精干。8,要找到你的调性。就像找到雪球的核一样。你的基础用户至关重要。9,会经历很多次至暗时刻，你必须有信心。尽管会有恐惧，但是最终信心要战胜惶恐。10,要发现、使用、回馈那些全力奉献，开放学习，总是“赢”的人。他们聪明、忠诚、刻苦、坚韧，是可以和你在漫无边际的大海上孤独行驶，共同面对风浪的人。

侯小强创业
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