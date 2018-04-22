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饿了么年度数据：覆盖2000城 将测试新外卖无人机

饿了么年度数据：覆盖2000城 将测试新外卖无人机
2018年04月22日 19:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月22日晚间消息，在饿了么迎来十周年之际，饿了么发布了《2017年度企业社会责任报告》，回顾了过去十年和2017年平台各方面的发展情况。报告透露，截至2017年12月，饿了么在线外卖平台覆盖全国2000个城市，总计加盟餐厅200万家，用户量达2.6亿，员工超过1.5万人。

　　报告总结称，饿了么十年来完成了三项历史使命：对社会而言，培育了在线外卖行业，催生出年交易额突破2000亿的市场，直接和间接带动2000多万个就业岗位；对行业而言，推动了餐饮行业的互联网化，提升过百万商家的运营效率和收入；对用户而言，改变了中国人的生活方式，外卖已经成为中国人第三种常规就餐方式。

　　数据显示，截至2017年12月，饿了么在线外卖平台覆盖全国2000个城市，总计加盟餐厅200万家，用户量达2.6亿，员工数量超过1.5万人。

　　在去年的年会上，饿了么创始人、董事长张旭豪提出将愿景从原来的“美好生活触手可得”改成“Make Everything 30min”，意在将世间万物接入每个人的30分钟便利生活圈。饿了么也要从“饿了么网上订餐平台”变成“本地生活平台”。

　　目前饿了么正以外卖餐饮为核心，向全品类商品衍生，覆盖果蔬生鲜、商品超市、鲜花绿植、医药健康等领域。2017年，饿了么商超便利类产品交易额同比增长了1.6倍，平台入驻的商场、超市、便利店类商户数同比增长了2倍。2017年外卖非餐的部分中，水果订单量排名第一。医药健康品牌增长最快，交易额同比增长近160倍。

　　报告中的数据显示，2017年，即时配送年运单量近60亿单，已达到传统物流包裹数的15%。而订单的增长也给即时配送带来三大挑战：配送体系适应性低、配送场景复杂、多元的配送个体量化管理难。单纯靠人力去完成大量的调度和配送已经不切实际。

　　饿了么提出未来物流战略三阶段：智能调度——人机配送——无人配送。

　　目前，饿了么通过方舟智能调度系统实现智能调度。数据显示，在首批测试的30城中，智能调度使配送市场缩短至28.62分钟，准时率和好评率达99%。

饿了么外卖机器人“万小饿”饿了么外卖机器人“万小饿”

　　饿了么还推出了送餐机器人“万小饿”，应对办公楼宇中的复杂地形。配送骑手达到写字楼后，只需直接将外卖放进外卖机器人的保温箱。接到外卖后，外卖机器人开始送货；达到指定楼层后，机器人会自动拨通指定用户的电话，语音通知用户前来取餐。找到外卖机器人后，用户只需要通过手机就能完成取餐。

　　饿了么无人机此前在2017世界无人系统大会上首次公开亮相。目前已研发至第三代产品E7，最高飞行速度65km/h，最大载重6kg，满载续航20km。截至2017年9月，饿了么无人机累计试验飞行数千次。在E7后，相关研发仍在推进，新一代无人机预计在2018年4月份投入测试。

　　此外，报告还公布了饿了么在骑手安全、食品安全、环保、公益等领域的进展。

　　回顾饿了么的创业和发展历程，张旭豪在致辞中表示，10年来饿了么的责任是在用创新科技打造一个平台，让每一个人不论资源多少、学历高低、身在何地，只要愿意，都能借助这个平台平等享有社会经济发展所带来的成果，拥有发展自己的机会。

　　他也坦承，饿了么在用户体验、商家服务、内部管理、社会责任等方面，也尚有太多亟待完善的地方，“必须与同行、与社会一同努力，让我们身处的社会更加包容、开放，更加重视每一个个体的生存和发展。”(张俊)

　　以下为张旭豪致辞全文：

　　让每个人拥有发展自己的机会，这是项值得付出毕生努力的事业

　　距离我们第一份企业社会责任报告的发布，已经过去整整一年。过去一年，饿了么的社会责任事业有了很多新变化，此刻我已迫不及待与你分享；在这一年，饿了么也迎来了里程碑式的创业第10年。

　　记得10年前刚创业，我和康嘉等伙伴经常探讨一个问题：饿了么跟其他平台有什么不一样？

　　关于这个问题，曾有过很多未能达成共识的答案。直到我们将NAPOS——中国第一套外卖订单处理系统交到老板手上，帮助他们用互联网更高效地做生意，我们才终于意识到，饿了么在做的并不仅仅是让订餐变得便捷。

　　我们是在用创新科技打造一个平台，让每一个人不论资源多少、学历高低、身在何地，只要愿意，都能借助这个平台平等享有社会经济发展所带来的成果，拥有发展自己的机会。

　　10年以来，正是这份“与众不同”的责任，让饿了么始终在发挥超越产品本身的意义。

　　我们知道很多外卖用户是社会上最拼的那群人，加班熬夜的白领、离不开诊室的医生、紧张备考的学生……所以饿了么从未忘记，要把服务变得更加便捷可靠，让用户全身心为自己的未来奋斗。为此，我们提供从餐饮到零售万物的丰富选择，建立从原料、制作到配送的全链条监管体系以保障食品安全；我们依靠庞大运力和“未来物流”科技提升配送效率，同时亦笃信“安全才是最大的效率”，通过严格培训和监督体系敦促骑手遵守交通安全；

　　我们知道商业的活力源于多样化，无论是街头小店，还是国际连锁，只要合法经营，都有同台竞技的权利。所以饿了么从未停歇，构建从原料、生产、营销到配送的全方位服务，助力餐饮创业者突破地理位置限制连接更广阔市场，将更多精力投入到产品和服务本身。我们既助力必胜客这样的巨头完成互联网转型，也通过未来餐厅孵化了大量新锐互联网餐饮品牌，更让人振奋的是，一大批传承着当地美食文化的特色小店正在饿了么上焕发生机；

　　我们知道饿了么不仅是一家公司，更是一个由1.5万名员工和300万骑手组成的大家庭，尤其对很多进城打工的兄弟姐妹来说，骑手是他们在这座城市落脚的第一份工作。所以饿了么从未懈怠，我们提供具竞争力的福利薪酬待遇和职业发展机会，使每位伙伴都能不受性别、种族、年龄或学历的限制，依靠诚实劳动赚得体面收入，实现个人理想和抱负。我们也一直对社会特殊群体开放大量工作机会，鼓励其自力更生，融入社会；

　　我们知道随着平台的高速发展，社会各界对饿了么的社会责任有越来越高的期许。我们响应国家的“扶贫攻坚”号召，积极参与扶贫公益事业，利用平台影响力让弱势群体得到更多帮助和关注；我们努力优化饿了么产品的无障碍体验，为1%的特殊用户做100%的产品；我们也不会忘记，人类对环境的无止境索取，以及地球母亲承受着的生态问题，是当今人类社会存在的最大不平等之一，提倡减塑的“蓝色星球”计划，是饿了么对这一现状的最鲜明态度。

　　我们知道，我们想到，我们做到。让每个人拥有发展自己的机会，这个温和而坚定的信念，流淌在每一位饿了么伙伴的血液里。

　　然而无论从什么维度看，推动人人充分发展仍是项未竟的工程。饿了么在用户体验、商家服务、内部管理、社会责任等方面，也尚有太多亟待完善的地方，必须与同行、与社会一同努力，让我们身处的社会更加包容、开放，更加重视每一个个体的生存和发展。

　　这是场持久战，但无需强调的是，这亦是一项值得付出毕生努力的事业。

　　感谢广大用户、商家、合作伙伴和社会各界一路上对饿了么的支持，感谢每位饿了么员工过去10年的点滴付出。

　　下个10年，饿了么将继续肩负Everything 30’的伟大使命，不忘初心，持续创新，为社会的美好未来拼尽全力。

　　饿了么创始人、董事长张旭豪

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