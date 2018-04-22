为视频影片刷量数亿次 刷单者被爱奇艺索赔500万元

新华社上海4月21日电（记者黄安琪）一些名不见经传的视频影片点击量过亿，甚至攀升至热播榜，而背后推手可能是精心设计的刷流量软件。上海市徐汇区人民法院日前公开开庭审理了北京爱奇艺科技有限公司针对杭州某信息科技有限公司、吕某某、胡某某的“刷量”行为提起的民事诉讼案。

爱奇艺公司认为，三被告的“刷量”（即在短时间内迅速提高特定视频内容的访问量）行为侵犯了其合法权益，构成不正当竞争，要求对方赔偿其经济损失500万元。

爱奇艺公司诉称，其旗下运营的爱奇艺视频网站需要采集视频访问者的访问次数、IP地址、访问时间等数据，然后根据这些真实数据的分析结果，制定视频内容推荐、版权采购、广告合作、服务器布局等一系列经营策略。准确真实的视频访问数据对爱奇艺公司自身、上游的视频内容供应商、下游的广告商以及爱奇艺视频播放服务的真实用户而言，都至关重要。

爱奇艺公司认为，被告通过控制诸多域名，集中借助上海地区的服务器连续访问爱奇艺视频内容，在短时间内迅速提高特定视频内容的访问量。据不完全统计，自2017年2月1日至2017年6月1日，三被告在爱奇艺网站制造了9亿多次的虚假视频内容访问次数。这种“刷量”行为干扰了视频网站的正常功能，破坏了网络视频行业的市场公平秩序，违背了诚实信用的公认商业道德，违反了反不正当竞争法等法律规定。

为此，爱奇艺公司请求法院判令杭州某信息科技有限公司及其骨干人员立即停止不正当竞争行为，赔偿经济损失500万元，并在相关媒体上刊登声明，消除影响。

被告辩称，吕某某、胡某某两被告的刷量行为系职务行为，无需对外承担责任，而杭州某信息科技有限公司与爱奇艺不具有竞争关系。同时，在接到原告的起诉之前，并不清楚自己的“刷量”行为涉嫌违反反不正当竞争法，而之后停止相关行为。

据悉，法院将择日作出宣判。