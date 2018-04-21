小米CEO雷军让印度的电视制造商很难过

新浪科技讯 北京时间4月21日下午消息，如同印度运营商Reliance Jio搅乱了该国的电信空间一样，小米公司创始人雷军说，小米也将让印度电视业不得安生。他对外媒谈到，印度消费者应该能够以不高于10，000卢比的价格买到32英寸电视，但要做到这一点，政府需要降低税收，如果有机会见到莫迪总理，他愿意提出这一建议。小米公司有望在2018年的某个时候在印度生产电视机，同时也在寻求兴建工厂。雷军还预计，不同于中国的增长放缓，在印度，随着供应链的不断改进，智能手机将呈现爆炸式增长，小米手机的销量将名列榜首。

以下为采访摘要：

记者：我们先从小米公司在印度生产电视机谈起。在电视方面，小米将成为下一个Reliance Jio，换言之，一个颠覆者吗？

雷军：是的，绝对如此。我们相信，在产品设计、硬件和互联网服务的整合，以及电视业务的运营效率上，我们都有了很大的改进。因此，我们希望在相对短的时间内，成为印度头号智能电视品牌。我们也正计划为我们的电视制作印度节目。

记者：对于电视来说，首先要能上网，像智能手机一样吗？

雷军：我们将从网上开始，然后一步一步走向网下。我们希望在印度建立电视机制造业，有望在2018年实现。所以，我们需要更多的工厂和工人与我们一起工作。我们的印度业务负责人玛努·贾恩（Manu Jain）说：如今的印度电视业与三年前的智能手机行业如出一辙。今天，电子商务占到智能手机销量的三分之一，以前的比例为10%。我们相信我们可以做一些类似于电视的事情，彻底颠覆电视产业，希望我们成为该领域的No。 1。

记者：与中国相比，印度电视市场是怎样的？

雷军：在销售的头几个月里我们已经了解到，印度客户的痛点或电视购买因素与中国客户完全一样。唯一的区别是印度消费者需要一些时间来熟悉智能电视的概念。

在今天的中国，最畅销的是55英寸电视，而目前在印度，最畅销的品种是32英寸。其实在中国，人们不认为55英寸很昂贵，也许在20，000卢比左右。

记者：是什么因素使得小米公司无法以中国价格在印度出售大屏幕电视？

雷军：印度的电视税远远高于中国，对此我不能完全理解。电视应该属于主流消费。想象一下，有一天，一台32英寸电视的价格不超过10，000卢比。但是，也许我们应该考虑降低电视产业的税收，让更多人享受到福利。

如果我能够再次荣幸地见到莫迪总理，我会鼓励和建议他为电视机降低税收。目前，进口税是20%左右，还有28%的消费税（GST）。

记者：2017年末小米的营收如何？2018年的目标/期望是什么？

雷军：对于营收数字，我不做评论。但在去年第三季度，我们在市场上排名第一，而在第四季度，我们是绝对的第一名。我们知道，仍然存在供应链问题的投诉，但我们已经作出了巨大改进。我们与合作伙伴一道建立了六家智能手机工厂。到第三季度结束时，所有在印度生产的手机都使用当地的成品线路板（PCBA）。在电视供应方面，我们面临短缺，所以，如今电视是100%进口。

记者：在智能手机排行榜上，有人说很难保持第一。您的看法如何？

雷军：如果能够保持第一，当然是最棒的，但我们不会花很多精力来担心这一点。尽管如此，我们对印度智能手机市场的增长持超级乐观的态度。根据IDC的统计，这几年印度的智能手机出货量总计为4亿部，2017年的出货量为1.24亿部。自去年第一季度，中国市场已趋于饱和，增长开始放缓。我们正在考虑在印度的技术生态系统中，为更多初创企业提供投资。

记者：今年印度业务增长的主要挑战是什么？

雷军：在印度，我们就像一家初创企业，我们的团队正以飞快的速度成长，所以对我们来说，如何招聘更多人才是一项艰难的挑战。尽管我们的供应链能力已在飞跃发展，但我们依然远远无法满足用户的实际需求。我们担心用户可能误解我们，担心他们可能认为我们在与他们玩一些供应游戏，这会影响品牌形象。但是，建造更多的工厂需要时间，全球供应链是复杂的。

此外，如何高效地完成线下销售也是一大挑战。在中国，我们没有意识到线下市场份额的重要性，这是其他厂商超过我们的部分原因。印度业务很早就开始线下业务了。

记者：您能稍微谈一些未来的扩张和投资计划吗？

贾恩：我们一直在与HIPAD合作，他们的Noida工厂可生产移动电源。我们也开始在Noida工厂生产手机，同时，我们愿意与其他合作伙伴展开合作。此外，电视业务进展得非常好，为了改善供应，我们将着眼于在今年建立工厂。

记者：在数据安全方面，是否有切实可行的措施将小米的数据中心转移到印度？

贾恩：几年前，我们已把整个业务的数据中心转移到AWS（即亚马逊公司旗下云计算服务平台），它位于新加坡和美国，我们愿意将这些部分移到印度。这是我们正在探索的东西，但是现在没有任何具体内容可供分享。如果外界关注，我们乐意与政府分享信息，或与政府合作。（斯眉）