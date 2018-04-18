盖茨力挺扎克伯格：信息泄漏事件处理得很好

比尔·盖茨 资料图

新浪科技讯 北京时间4月18日晚间消息，微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)日前在接受BBC广播采访时称，对于近期曝光的Facebook信息泄露事件，CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)已经做得很好了，尤其是在上周两场听证会上的表现。

在约8700万用户信息被泄露事件曝光后，Facebook遭到了用户、业界和监管部门的强烈指责，而公司CEO扎克伯格也因为没有及时做出回应而遭到了管理能力上的质疑。

但盖茨日前在接受采访时称，扎克伯格对该事件的响应已经是做到了“竭尽所能”。对于扎克伯格在上周两场听证会上的表现，盖茨说：“他对本应做得更好的事情进行了道歉。”盖茨还称，面对议员们的提问，扎克伯格表现得非常好。

针对信息泄露事件，扎克伯格上周已经出席了美国参议院司法和商业委员会，以及众议院能源与商业委员会举行的两场听证会，总计耗时约10个小时。期间，扎克伯格回答了议员们提出的各种相关问题。

盖茨在采访中还表示，将来，在保护在线数据方面，Facebook必须要起到带头作用。当被问及会给扎克伯格什么建议时，盖茨说：“他会让消费者对隐私问题感到满意，即使公司业务因此而受到影响。”(李明)