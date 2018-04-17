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胡润大中华区独角兽指数:蚂蚁金服第一 滴滴小米第二

胡润大中华区独角兽指数:蚂蚁金服第一 滴滴小米第二
2018年04月17日 12:00 新浪综合
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　　来源：胡润研究院

　　中国每三天一家新独角兽

　　这三个月大中华区新发现33家独角兽企业，总数上升至151家

　　新发现独角兽企业中，以腾讯音乐为首，其次是京东物流、平安医保科技和壹账通

　　新发现独角兽企业中，总部在北京的最多，有13家；其次是上海10家；广州和深圳分别有3家，杭州有2家，南京和无锡分别有1家

　　新发现独角兽企业中，来自互联网服务行业的最多，有10家；其次是文化娱乐行业，有5家；再次是汽车交通行业，有4家

　　估值超100亿美金的“超级独角兽”13家，估值总计超2.2万亿

　　红杉仍是捕获最多独角兽的投资机构，捕获40家，新增13家；紧随其后的是腾讯和IDG，分别捕获27家和22家，分别新增6家和10家

　　胡润研究院发布《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》

　　l 新发现33家独角兽企业，其中腾讯音乐以1500亿的估值领先，其次是京东物流，估值700亿，紧随其后是平安医保科技和壹账通，估值500亿。新上榜企业中，来自互联网服务行业的最多，有10家，包括自如、曹操专车、天下秀和大搜车等；其次是文化娱乐行业，有5家，除了腾讯音乐，还有虎牙等；再次是汽车交通行业，有4家，包括北汽新能源、车和家和小鹏汽车等。总部在北京的最多，有13家，其次是上海10家，广州和深圳分别有3家，杭州有2家，南京和无锡分别有1家。

　　l 新上榜企业中，爱驰汽车成立仅1年，平安医保科技和哈罗单车成立仅2年，是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“如果模型、人才和资本都能到位，创业速度可以做到很快。”

　　l 21家原上榜独角兽企业估值较上一统计周期有所提升，10家企业估值翻番，快手以4倍增长晋升超级独角兽，并进入榜单前十；斗鱼完成新一轮6.3亿美元融资，估值增长133%；金山云继D系列两次累计5.2亿美元融资后，再次获得2亿美元，估值增长107%。

　　l 蚂蚁金服以4000亿以上的估值位列榜首。4月10日消息，蚂蚁金服计划融资90亿美元，估值将近1万亿人民币，本期胡润独角兽指数的数据截止到3月31日。

　　l 北京仍是独角兽企业最多的城市，新增12家，上榜66家企业总估值近2万亿；其次是上海，新增10家，上榜38家企业总估值超过6500亿；再次是杭州，新增3家，上榜16家企业总估值6800亿。

　　l 互联网服务行业独角兽企业最多，上榜38家企业总估值超1万亿。互联网服务行业也涌现了最多新晋独角兽企业。

　　l 3家独角兽企业已提交IPO申请：平安好医生、51信用卡和映客。

　　l 乐信爱奇艺完成IPO退出榜单。

　　l 4月初，饿了么被阿里以95亿美元全资收购，摩拜被美团以37亿美元全资收购。这期胡润独角兽指数的数据截止到3月31日，因而饿了么和摩拜仍在榜单上。

　　l 红杉资本捕获上榜独角兽企业40家，新增13家；腾讯和IDG分别捕获27家和22家，分别新增6家和10家。

　　l 由于区块链领域公司在特定交易平台存在公开交易，区块链领域没有一家企业上榜。

　　l 港澳台地区没有一家企业上榜。胡润表示：“虽然我们调研范围包括中国大陆和港澳台，但目前还没有找到港澳台的独角兽企业。”

　　（2018年4月17日，上海）胡润研究院今日发布《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》（Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q1），这是胡润研究院第二次发布“独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的优秀企业，数据截止日期为2018年3月31日。

　　胡润表示：“进入2018年，中国创业环境更加火热，每三天就能发现一家独角兽企业，希望独角兽指数可以给投资者提供参考，支持更多创业者做大做强，弘扬创业精神。”

　　大中华区独角兽企业地域分布

　　本次榜单在大中华范围内收录共计151家独角兽企业，其中新晋独角兽企业33家，因完成IPO退出榜单的企业2家。整体估值总计超4万亿人民币，北京依旧占据大中华区独角兽企业最多的城市，合计有66家企业上榜，占上榜企业总数的45%；上海和杭州分列二、三位，独角兽企业数量分别达到38家和16家；深圳以11家独角兽企业位列第四。

　　北京仍然以近2万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市，总估值规模占整个大中华区半数。超级独角兽蚂蚁金服助力杭州，在独角兽企业总体规模统计中超越上海。

 

城市

独角兽企业数量（数量变化）

独角兽企业估值合计（亿人民币）

1 -

北京

66 （+12）

19，555

2 -

上海

38 （+10）

6，520

3 -

杭州

16 （+3）

6，800

4 -

深圳

11 （+1）

3，865

5 -

广州

6 （+3）

505

6 -

南京

2 （0）

200

6 -

苏州

2 （0）

300

6 -

天津

2 （0）

480

　　数据来源：胡润研究院及公开信息

　　注：企业估值合计为估值范围  - 表示排名与上一期没有变化

　　大中华区独角兽企业行业分布

　　从行业维度看，来自于互联网服务行业的独角兽企业数量最多，有38家企业上榜，占本次独角兽企业总数的26%。电子商务、互联网金融行业独角兽企业分别有22家、18家，文化娱乐行业14家。

 

行业

独角兽企业数量（数量变化）

1 -

互联网服务

38 （+16）

2

电子商务

22 （0）

3 -

互联网金融

18 （+1）

4 -

文化娱乐

14 （+4）

5

医疗健康

10 （+2）

6

大数据与云计算

8 （+3）

6

汽车交通

8 （-1）

6

物流服务

8 （+2）

9

智能硬件

7 （+1）

10 -

在线教育

6 （0）

11 -

房产服务

5 （+1）

12 -

人工智能

4 （+1）

13 -

机器人

2 （0）

14 -

游戏

1 （0）

　　数据来源：胡润研究院及公开信息

　　- 表示排名与上一期没有变化 ↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降

　　同时，互联网服务独角兽企业总估值以超1万亿人民币占据首位；互联网金融行业紧随其后，以近9000亿人民币的总估值位列第二；文化娱乐行业独角兽企业总估值排在第三。

 

行业

独角兽企业估值合计（亿人民币）

独角兽企业估值占比（比例变化）

1

互联网服务

10，045

25% （+9%）

2

互联网金融

8，560

21% （-3%）

3 *

文化娱乐

5，665

14% （+6%）

　　数据来源：胡润研究院及公开信息

　　注：企业估值合计为估值范围

　　↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降 *表示新进前三

　　2018第一季度胡润大中华区独角兽企业Top10

　　榜单排名前十的企业中，蚂蚁金服以4000亿以上的估值位列第一，滴滴出行、小米以3000亿以上的估值并列第二；新美大、今日头条以2000亿以上的估值并列第四；腾讯音乐、京东金融以1500亿以上估值并列第六；宁德时代、菜鸟网络、陆金所、快手和大疆以1000亿以上的估值并列第八。其中，腾讯音乐和快手是本期新进入榜单前十的超级独角兽企业，快手相比数月前其估值增长了400%，官方数据显示，截至去年11月快手日活跃用户超过1亿人，总用户量超过了7亿。

 

企业名称

企业估值范围（亿人民币）

总部

行业

1 -

蚂蚁金服

4000+

杭州

互联网金融

2 -

滴滴出行

3000+

北京

互联网服务

2

小米

3000+

北京

智能硬件

4

新美大

2000+

北京

互联网服务

4

今日头条

2000+

北京

文化娱乐

6 *

腾讯音乐

1500+

深圳

文化娱乐

6

京东金融

1500+

北京

互联网金融

8

宁德时代

1000+

宁德

汽车交通

8

菜鸟网络

1000+

杭州

物流服务

8

陆金所

1000+

上海

互联网金融

8 *

快手

1000+

北京

文化娱乐

8 -

大疆

1000+

深圳

机器人

　　数据来源：胡润研究院及公开信息

　　- 表示排名与上一期没有变化 ↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降 *表示新进前十

　　独角兽企业成立时间统计

　　151家上榜独角兽企业平均成立6年，其中，成立不足三年的有7家，本次新上榜企业中，爱驰汽车成立仅1年，平安医保科技哈罗单车成立仅2年，是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。

成立时间

独角兽企业数量（家）

占比

3年以内

7

5%

3-4

45

31%

5-6

38

26%

7年以上

61

42%

　　数据来源：胡润研究院及公开信

　　投资机构独角兽捕获数量Top10

　　据不完全统计，红杉资本捕获上榜独角兽企业40家，腾讯IDG分别捕获27家和22家分列二三；排名前十的投资机构都捕获超过10家上榜独角兽企业，机构投资组合较为集中在互联网服务电子商务文化娱乐等行业。

 

投资机构

独角兽捕获数量（数量变化）

1 -

红杉

40 （+13）

2 -

腾讯

27 （+6）

3

IDG

22 （+10）

4 -

启明创投

17 （+4）

5

经纬中国

16 （+1）

6

晨兴资本

14 （+4）

6

顺为资本

14 （+5）

8

高瓴资本

13 （0）

8

阿里系

13 （+2）

10

真格基金

12 （+3）

　　数据来源：胡润研究院及公开信息

　　- 表示排名与上一期没有变化 ↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降

　　独角兽企业掌门人年龄统计

　　据不完全统计，上榜独角兽企业掌门人平均年龄40岁，其中90后掌门人有两位，分别是出生于1991年的ofo掌门人戴威，90后DotC United掌门人石一；总体来看，70后掌门人依然为数最多，占比超4成，80后掌门人占比达30.4%。

年龄段

独角兽掌门人占比

90

2.2%

85

6.5%

80

30.4%

70

46.7%

60

14.1%

　　数据来源：胡润研究院及公开信息

　　编制方法

　　本次独角兽指数调研过程中，胡润研究院搜集近800家高成长型非上市企业数据，结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的新兴行业优秀企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成榜单。此外，胡润研究院将估值超100亿美金的独角兽企业定义为超级独角兽企业。

　　本次调研统计数据截止日期为2018年3月31日，调研对象为总部大中华地区的独角兽企业，包括中国大陆和香港澳门台湾。

　　2018第一季度胡润大中华区独角兽指数

 

排名变化

企业名称

企业英文名称

企业估值范围

掌门人

总部

行业

部分投资机构

近期大事记

1

蚂蚁金服

Ant   Financial

4000

井贤栋

杭州

互联网金融

春华资本、中投海外、红杉资本

2018410日消息，蚂蚁金服计划融资90亿美元，估值将达到1500亿美元

2

滴滴出行

Didi Chuxing

3000

程维

北京

互联网服务

腾讯、阿里巴巴、红杉资本

  

2

1↑

小米

Xiaomi

3000

雷军

北京

智能硬件

IDG、启明创投、晨兴资本、顺为资本

小米2017年营收突破千亿元，第四季度手机出货量上升至全球第四

4

1↓

新美大

China   Internet Plus

2000

王兴

北京

互联网服务

腾讯、红杉资本、今日资本、IDG、高瓴资本

201844日，美团和摩拜签署全资收购协议

4

1↑

今日头条

Toutiao

2000

张一鸣

北京

文化娱乐

红杉资本、海纳亚洲、建银资本

  

6

New↑

腾讯音乐

Tencent   Music

1500

汤道生

深圳

文化娱乐

红杉资本

20183月底消息，腾讯音乐正进行一轮10亿美元的股权转让

6

3↑

京东金融

JD Finance

1500

陈生强

北京

互联网金融

红杉资本、嘉实投资、中国太平

京东金融近期宣布定位科技，2017年营收超百亿，实现单季度盈利。20182月，京东金融成立城市计算事业部

8

3↓

宁德时代

CATL

1000

曾毓群

宁德

汽车交通

国投创新、渤海华美、君联资本

2018312日，宁德时代更新预披露招股说明书，以24天刷新IPO过会纪录

8

1↑

菜鸟网络

Cainiao

1000

童文红

杭州

物流服务

GIC、淡马锡、春华资本

阿里巴巴集团宣布将以53亿元人民币加码菜鸟网络，增持4%的股权至51%

8

3↓

陆金所

Lufax

1000

计葵生

上海

互联网金融

摩根士丹利、中银集团、国泰君安（香港）

  

8

14↑

快手

Kuaishou

1000

宿华

北京

文化娱乐

红杉资本、晨兴资本、百度、腾讯

快手即将完成新一轮10亿美元融资

8

大疆

DJI

1000

汪滔

深圳

机器人

Accel、红杉资本、麦星投资

  

13

New↑

京东物流

JD Logistics

700

王振辉

北京

物流服务

高瓴资本、红杉中国、腾讯

2018214日，京东物流完成具有约束力的最终增资协议，融资总额为25亿美元

14

5↓

饿了么

Ele.me

600

张旭豪

上海

互联网服务

金沙江创投、经纬中国、红杉资本、腾讯、阿里巴巴

201842日，阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

15

New↑

平安医保科技

Ping An Healthcare   Technology

500

高菁

上海

医疗健康

IDG、思佰益、软银海外

平安医保科技2018年初完成规模为11.5亿美元的首次融资

15

6↓

口碑

Koubei

500

范驰

杭州

互联网服务

阿里巴巴、鼎晖投资、银湖资本

  

15

New↑

壹账通

OneConnect

500

叶望春

上海

互联网金融

未透露

壹账通于2018年初完成规模为6.5亿美元的首次融资

18

5↓

神州优车

UCAR

400

陆正耀

天津

互联网服务

云锋投资、云岭投资、中金公司

  

18

5↓

链家

Homelink

400

左晖

北京

房产服务

融创、万科、腾讯、经纬中国

  

18

5↓

微众银行

WeBank

400

顾敏

深圳

互联网金融

淳永投资、横岗投资、光汇石油

  

21

5↓

威马汽车

WM Motor

300

沈晖

上海

汽车交通

远景能源、红杉资本

2017年底，威马汽车宣布完成由百度资本领投的新一轮融资

21

1↑

平安好医生

Ping An Good   Doctor

300

王涛

上海

医疗健康

IDG、中建投资本

20182月，平安好医生宣布拟为Pre IPO融资4亿美元

21

5↓

联影医疗

United   Imaging

300

薛敏

上海

医疗健康

中国人寿、国投创新、中金智德

  

21

5↓

蔚来汽车

NextEV

300

李斌

上海

汽车交通

高瓴资本、腾讯、红杉资本、IDG、顺为资本

  

21

5↓

魅族

Meizu

300

黄章

珠海

智能硬件

天音控股、阿里巴巴、海通开元

  

21

New↑

北汽新能源

BJEV

300

徐和谊

北京

汽车交通

中国信达、中翼投资、国轩投资

北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币

27

11↓

优必选

Ubtech

200

周剑

深圳

机器人

启明创投、科大讯飞、鼎晖投资、腾讯

  

27

5↓

车好多

Guazi

200

杨浩涌

北京

互联网服务

红杉资本、今日资本、IDG

201831日，车好多宣布已完成8.18亿美元C轮融资

27

8↑

微医

We Doctor

200

廖杰远

杭州

医疗健康

红杉资本、高盛资本、腾讯、启明创投、高瓴资本

微医首席战略官表示，微医正在开展5亿美元的Pre-IPO融资

27

8↑

斗鱼

Douyu

200

陈少杰

武汉

文化娱乐

红杉资本、腾讯、南山资本

38日，斗鱼完成了新一轮6.3亿美元融资

27

5↓

复宏汉霖

Henlius

200

刘世高

上海

医疗健康

华盖资本

  

27

5↓

智车优行

Zhiche Auto

200

沈海寅

北京

互联网服务

铜陵市政府投资基金

  

27

5↓

大地影院

Dadi Digital   Cinema

200

刘荣

深圳

文化娱乐

阿里影业

  

27

5↓

同程艺龙

Tongcheng

200

吴志祥

苏州

互联网服务

万达、腾讯、中信资本

20171229日，同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司同程艺龙

27

5↓

酒仙网

JiuXian

200

郝鸿峰

北京

电子商务

粤强集团、红杉资本、东方富海

  

27

5↓

ofo

ofo

200

戴威

北京

互联网服务

顺为资本、经纬中国、滴滴出行、真格基金

  

27

5↓

柔宇科技

Royole

200

刘自鸿

深圳

智能硬件

中信产业基金、基石资本、IDG

  

27

8↑

猫眼微影

Maoyan

200

王长田

北京

互联网服务

光线传媒、美团、腾讯

2017年底，猫眼微影获得腾讯10亿元融资

27

New↑

自如

Ziroom

200

左晖

北京

互联网服务

华平投资、红杉资本、腾讯

2018116日，自如宣布完成40亿人民币A轮融资

27

5↓

银联商务

China UMS

200

田林

上海

互联网金融

光际资本、云熠投资、IDG

  

27

8↑

一下科技

Yixia

200

韩坤

北京

互联网服务

新浪、红点创投、红杉资本、晨兴资本

  

27

8↑

美丽联合

Meili

200

陈琪

杭州

电子商务

腾讯、启明创投、IDG、红杉资本

201814日，京东与美丽联合共同宣布将成立一家专注于运营微信社交生态中的电商平台

27

8↑

商汤科技

Sensetime

200

徐立

北京

人工智能

鼎晖、IDG、中金公司

201849日，商汤科技完成由阿里巴巴牵头的6亿美元融资

27

8↑

易果生鲜

Yiguo

200

金光磊

上海

电子商务

阿里巴巴、晟道资本、高盛集团

  

27

5↓

Face++

Face++

200

印奇

北京

人工智能

启明创投、联想之星、建银国际、蚂蚁金服

  

46

24↑

金山云

Ksyun

100

王育林

北京

大数据与云计算

IDG、金山软件、小米

2018129日，金山云宣布继D系列两次融资累计5.2亿美元后，再次获得2亿美元融资

46

11↓

APUS

APUS

100

李涛

北京

互联网服务

SIG、成为资本、启明创投

  

46

11↓

喜马拉雅

Himalaya

100

余建军

上海

文化娱乐

SIGSierra   Ventures、前海兴旺

  

46

24↑

依图科技

YITU

100

朱珑

上海

人工智能

云锋基金、红杉资本、真格基金、高瓴资本

依图科技完成最新一轮融资，红杉、高瓴、高榕等前几轮投资方均有跟投

46

11↓

淘票票

Taobao   Dianying

100

俞永福

杭州

互联网服务

蚂蚁金服、鼎晖投资、新浪网

  

46

11↓

孩子王

Kidswant

100

汪建国

南京

电子商务

华平投资、景林投资、高瓴资本

  

46

11↓

芒果TV

Mgtv

100

张勇

长沙

文化娱乐

联新资本、上海国和、厦门建发

  

46

11↓

惠民网

Huimin

100

张一春

北京

电子商务

中创资本、西部优势资本、中合担保

  

46

11↓

优信

Xin

100

戴琨

北京

电子商务

君联资本、DCM、贝塔斯曼、高瓴资本

  

46

11↓

摩拜单车

Mobike

100

胡玮炜

北京

互联网服务

高瓴资本、红杉资本、启明创投、腾讯

201843日，摩拜单车举办了股东会议，最终通过了美团的收购方案

46

11↓

土巴兔

Tubatu

100

王国彬

深圳

互联网服务

红杉资本、经纬中国、58同城

  

46

11↓

美菜网

Meicai

100

刘传军

北京

电子商务

顺为资本、蓝湖资本、真格基金

  

46

11↓

满帮

Ymm&Huochebang

100

王刚

贵阳

物流服务

腾讯、红杉资本、光速中国、高瓴资本

2017年底，货车帮和运满满战略合并后组成的满帮集团，在贵阳成立国家大数据实验室

46

11↓

Pingpong

Pingpong

100

陈宇

杭州

互联网金融

广发信德、清华控股、Fidelity

  

46

11↓

英雄互娱

Hero   Entertainment

100

应书岭

北京

游戏

华谊兄弟、红杉资本、真格基金

  

46

New↑

云从科技

Cloudwalk

100

周曦

广州

人工智能

顺为资本、元禾原点、前海兴旺

2017年底，云从科技宣布完成B5亿元人民币融资及20亿政府资金支持

46

New↑

虎牙

Huya

100

董荣杰

广州

文化娱乐

亦联资本、晨兴创投、腾讯

201839日虎牙直播完成来自腾讯的约4.6亿美元B轮融资

46

11↓

信达生物

Innovent Bio

100

俞德超

苏州

医疗健康

国投创新、君联资本、淡马锡、高瓴资本

  

46

11↓

猪八戒网

Zbj

100

朱明跃

重庆

互联网服务

赛伯乐、IDG

  

46

New↑

车和家

Chehejia

100

李想

北京

汽车交通

利欧股份、源码资本、明势资本

2018322日，车和家宣布完成了30亿人民币B轮融资

46

11↓

拉卡拉

Lakala

100

孙陶然

北京

互联网金融

君联资本、富鑫国际、晨兴资本

  

46

11↓

齐家网

Jia

100

邓华金

上海

电子商务

鼎晖投资、百度、中新创投

  

46

11↓

找钢网

Zhaogang

100

王东

上海

电子商务

IDG、经纬中国、红杉资本、真格基金

  

46

New↑

曹操专车

Caocao

100

刘金良

杭州

互联网服务

未透露

20181月曹操专车宣布获得总额共计10亿元的A轮融资

46

11↓

途家网

Tujia

100

罗军

北京

互联网服务

携程、纪源资本、启明创投

  

46

11↓

优客工场

UrWork

100

毛大庆

北京

互联网服务

中投汉富、真格基金、红杉资本

  

46

11↓

VIPKID

VIPKID

100

米雯娟

北京

在线教育

云锋基金、红杉资本、真格基金、腾讯、经纬中国

  

46

11↓

界面

Jiemian

100

何力

上海

文化娱乐

昆仑信托

  

46

11↓

微鲸

Whaley

100

黎瑞刚

上海

智能硬件

腾讯、华人文化产业基金

  

46

11↓

蜜芽

Mia

100

刘楠

北京

电子商务

百度、红杉资本、真格基金

  

46

11↓

宝宝树

Babytree

100

王怀南

北京

互联网服务

千合资本、经纬中国、晨山资本

  

46

11↓

团贷网

TDW

100

唐军

东莞

互联网金融

民生资本、盈生创新、黄山海慧

  

46

11↓

草根投资

CGTZ

100

金忠栲

杭州

互联网金融

顺为资本、华闻传媒、汇垠澳丰

  

46

New↑

天下秀

IMS

100

李檬

北京

互联网服务

新浪、软银赛富、摩根士丹利

IMS完成C+6亿融资

46

New↑

小鹏汽车

Xiaopeng

100

何小鹏

广州

汽车交通

晨兴资本、IDG、经纬中国、顺为资本、阿里巴巴

2018129日，小鹏汽车宣布获得总额22亿元人民币的B轮融资

46

New↑

汇通达

Huitongda

100

徐秀贤

南京

电子商务

毅达资本、紫金资本、顺为资本

2017年底，汇通达宣布完成5亿元C轮融资

46

11↓

微店

Weidian

100

王珂

北京

电子商务

腾讯、华平资本、经纬中国

  

46

24↑

拼多多

Pinduoduo

100

黄峥

上海

电子商务

腾讯、红杉资本、IDG

  

46

New↑

大搜车

Souche

100

姚军红

北京

互联网服务

晨兴资本、红杉资本、阿里巴巴

2017年底，大搜车宣布完成3.35亿美金E轮融资

46

New↑

每日优鲜

Missfresh

100

徐正

北京

电子商务

光信资本、腾讯、浙商创投

2017年底，每日优鲜获得5亿美元D轮融资

46

New↑

驴妈妈

lvmama

100

洪清华

上海

互联网服务

红杉资本、鼎晖创投、江南资本

  

87

17↓

安能物流

Ane

80

王拥军

上海

物流服务

红杉资本、凯雷投资、高盛

  

87

17↓

悦畅科技

ETCP

80

谭龙

北京

汽车交通

万达、经纬中国、SIG

  

87

17↓

微贷网

Weidai

80

姚宏

杭州

互联网金融

中信建投、汉鼎股份、盛大资本

  

87

17↓

罗计物流

Loji

80

宋睿

北京

物流服务

IDG、真格基金

  

87

New↑

阿里体育

Alisports

80

张勇

上海

文化娱乐

云峰基金、太平资产、黔亨创业

阿里体育完成超12亿元A轮融资

87

17↓

易生金服

Easy Life

80

刘江涛

北京

互联网金融

海航旅游、H-capital

  

87

17↓

达达-京东到家

New Dada

80

蒯佳祺

上海

物流服务

红杉资本、DST、京东

  

87

17↓

纳恩博

Ninebot

80

高禄峰

天津

智能硬件

红杉资本、小米、顺为资本

  

87

17↓

网易云音乐

NetEase   Music

80

朱一闻

杭州

文化娱乐

SMG、芒果文创、中金佳泰基金

  

96

New↑

途虎养车

Tuhu

70

陈敏

上海

互联网服务

高瓴资本、启明创投、君联资本、红杉资本

2017年年末，途虎养车已经完成新一轮融资

96

26↓

沪江

Hujiang

70

伏彩瑞

上海

在线教育

汉能投资、软银、顺为资本

  

96

26↓

万能钥匙

WiFi Master   key

70

陈大年

上海

互联网服务

海通开元、北极光创投

  

96

26↓

春雨医生

Chunyuyisheng

70

张锐

北京

医疗健康

蓝驰创投、贝塔斯曼、中金公司

  

96

26↓

我买网

Womai

70

张东风

北京

电子商务

IDG、赛富基金、百度

  

96

26↓

贝贝网

Beibei

70

张良伦

杭州

电子商务

IDG、北极光创投、今日资本

  

96

26↓

魔方公寓

Mofang

70

葛岚

上海

房产服务

中航信托、华平投资、德同资本

  

96

26↓

人人贷

Renrendai

70

杨一夫

北京

互联网金融

挚信资本、东方弘道、弘合基金

  

96

26↓

58到家

Daojia

70

姚劲波

北京

互联网服务

阿里巴巴、KKR、平安创投

  

96

26↓

云知声

Unisound 

70

梁家恩

北京

大数据与云计算

启明创投、高通

  

96

26↓

返利网

Fanli

70

葛永昌

上海

电子商务

SIG、启明创投、乐天

  

96

26↓

房多多

FangDD

70

段毅

深圳

房产服务

嘉御基金、光速中国、鼎晖创投

  

96

26↓

Itutorgroup

Itutorgroup

70

杨正大

北京

在线教育

启明创投、GIC、高盛

  

96

26↓

小红书

Xiaohongshu

70

毛文超

上海

电子商务

腾讯、Genesis、真格基金

  

96

26↓

51信用卡

U51

70

孙海涛

杭州

互联网金融

SIG、天图资本、嘉实投资

2018322日，51信用卡向港交所递交了招股说明书

96

26↓

知乎

Zhihu

70

周源

北京

互联网服务

今日资本、启明创投、腾讯

  

96

26↓

腾云天下

TalkingData

70

崔晓波

北京

大数据与云计算

软银中国、麦顿投资、北极光创投

  

96

26↓

数梦工厂

Dtdream

70

吴敬传

杭州

大数据与云计算

阿里巴巴、银杏谷资本、光大实业资本

  

96

26↓

洋码头

yMatou

70

曾碧波

上海

电子商务

远镜创投、赛富基金、上海国际

  

96

26↓

诺禾致源

Novogene

70

李瑞强

北京

医疗健康

招银国际、国投创新、方和资本

  

96

26↓

碳云智能

Icarbonx

70

王俊

广州

医疗健康

中源协、天府集团、鑫根资本

  

96

New↑

罗辑思维

Luojilab

70

罗振宇

北京

文化娱乐

顺为资本、启明创投、真格基金、红杉资本、腾讯

1.32亿B轮融资后，罗辑思维拟融资9.6亿元

96

New↑

映客

Inke

70

奉佑生

北京

文化娱乐

多米在线、金沙江创投、紫辉创投

2018326日，映客已正式向香港交易所递交招股书

96

New↑

DotC United

DotC United

70

石一

上海

互联网服务

高榕资本、光速中国、晨兴资本

DotC United 完成总额3.5亿美元的B轮融资，Avazu变更为其全资子公司

96

New↑

首汽约车

Shouqi

70

魏东

北京

互联网服务

百度资本、蔚来资本、思路华创

2017年底，首汽约车宣布完成6亿元B轮融资，以及7亿元B+轮融资

96

26↓

要出发

Yaochufa

70

丁根芳

广州

互联网服务

众信旅游、金鼎投资、红杉资本

  

122

52↓

爱屋吉屋

Iwjw

65

黎勇劲

上海

房产服务

淡马锡、高瓴资本、晨兴资本、顺为资本

  

122

52↓

车易拍

Cheyipai

65

杨雪剑

北京

电子商务

北汽产业投资、经纬中国、晨兴资本

  

122

52↓

玖富

9fgroup

65

孙雷

北京

互联网金融

晨兴资本、DCMSIG

  

122

52↓

触宝科技

Chubao

65

王佳梁

上海

互联网服务

启明创投、华盖资本、红杉资本

  

122

52↓

辣妈帮

Lamabang

65

金赞

深圳

互联网服务

经纬中国、险峰华兴、晨兴创投

  

122

52↓

卷皮

Juanpi

65

黄承松

广州

电子商务

天图资本、招银国际、浙江金控

  

122

52↓

猎聘网

Liepin

65

戴科彬

北京

互联网服务

中移创新、经纬中国、天弘基金

  

122

52↓

波奇网

Boqii

65

唐颖之

上海

电子商务

高盛、集富亚洲、点亮资本

  

122

52↓

纷享销客

Fxiaoke

65

罗旭

北京

互联网服务

DCM、北极光创投、IDG、高瓴资本

  

122

52↓

云鸟科技

Yunniao

65

韩毅

北京

物流服务

华平投资、红杉资本、经纬中国

  

122

52↓

点融网

Dianrong

65

苏海德

上海

互联网金融

老虎环球基金、北极光创投、GIC

  

122

52↓

车猫二手车

Chemao

65

黄巍

杭州

互联网服务

浙富控股、举汇资产、元璟资本

  

122

52↓

集奥聚合

Geo

65

崔晶晶

北京

大数据与云计算

金沙江创投、新浪、亚信联创

  

122

52↓

有利网

Yooli

65

吴逸然

北京

互联网金融

高瓴资本、晨兴资本、软银中国

  

122

52↓

寒武纪科技

Cambricon

65

陈天石

北京

智能硬件

国投创业、阿里巴巴、联想创投

  

122

52↓

一点资讯

Yidianzixun

65

李亚

北京

文化娱乐

凤凰、小米、IDG

  

122

52↓

小猪短租

xiaozhu

65

陈驰

北京

房产服务

愉悦资本、贝塔斯曼、君联资本、晨兴资本

  

122

52↓

猿辅导

Yuanfudao

65

李勇

北京

在线教育

IDG、经纬中国、腾讯

  

122

52↓

朴新教育

Pu-xin

65

沙云龙

北京

在线教育

海通国际、挚信资本

  

122

New↑

富途证券

Futu

65

李华

深圳

互联网金融

红杉资本、经纬中国、腾讯

腾讯领投了富途证券的1.455亿美元C轮融资

122

New↑

转转

Zhuanzhuan

65

姚劲波

北京

互联网服务

腾讯

转转获得腾讯2亿美元投资，此次融资标志着其成为一家独立核算公司

122

New↑

同盾科技

Tongdun

65

蒋韬

杭州

大数据与云计算

IDG、华创资本、宽带资本、启明创投

2017年底，同盾科技完成7280万美元C轮融资

122

New↑

华云数据

Huayun

65

许广彬

无锡

大数据与云计算

SIGIntel   Capital、海通开元

华云数据成立7年间共获5轮融资，总额超25亿人民币

122

New↑

越海全球

YH Global

65

张泉

深圳

物流服务

涌铧投资、汇能金融、磐石资本

越海全球宣布完成12亿元A轮融资

122

New↑

优刻得

UCloud

65

季昕华

上海

大数据与云计算

DCM、贝塔斯曼、君联资本

优刻得获得 9.6 亿元 D轮融资创云计算公司融资记录

122

New↑

一起作业

17zuoye

65

刘畅

上海

在线教育

真格基金、顺为资本、老虎基金

2018320日，一起作业宣布完成2.5亿美元E轮融资

122

New↑

智米科技

Smartmi

65

苏峻

北京

智能硬件

顺为资本、GIC

小米生态旗下智米科技完成B轮融资

122

New↑

哈罗单车

Hellobike

65

杨磊

上海

互联网服务

纪源资本、磐谷创投、愉悦资本、蚂蚁金服

20171227日，哈罗单车宣布完成10亿元人民币的D2轮融资

122

New↑

神州细胞工程

Sinocelltech

65

谢良志

北京

医疗健康

启明创投

  

122

New↑

爱驰汽车

Aiways

65

谷峰

上海

汽车交通

未透露

  

　　注：企业估值范围前十名均代表相应的数字以上，如1000亿代表1000亿以上； 700亿代表估值范围650亿~750亿；600亿代表估值范围550亿~650亿；500亿代表估值范围450亿~550亿；400亿代表估值范围350亿~450亿；300亿代表估值范围250亿~350亿；200亿代表估值范围150亿~250亿；100亿代表估值范围100亿~150亿；80亿代表估值范围80亿~100亿；70亿代表估值范围70亿~80亿；65亿代表估值范围65亿~70亿。

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