西瓜视频整改：暂停移动端视频上传 设正能量内容池

4月12日，澎湃新闻记者获悉，今日头条旗下短视频平台西瓜视频目前已停止移动端视频上传，直播、弹幕等产品功能也于4月10日暂时关闭，具体功能恢复时间视后续整改情况决定。

西瓜视频方面表示，将严格依据《互联网视听节目服务管理规定》进一步提高标准，对平台上现有及过往内容进行全面自纠自查。目前，针对不符合现有审核标准的内容西瓜视频已做下线处理。

4月4日至今，西瓜视频共计下架嫌疑视频50万个，处罚、封禁问题账号3.8万余个。

西瓜视频方面称，未来将全面提高审核标准，加大内容审核力度，对嫌疑内容采取“沾边就打”原则。如有涉及到违法、违规等内容，西瓜视频将第一时间关停其上传功能、并采取永久封号等处理措施，绝不姑息。

同时，西瓜视频将调整推荐模型，通过人工智能与人工编辑共同提升内容质量，对专业媒体机构生产的内容予以优先推荐。据悉，西瓜视频已与央视新闻、澎湃新闻、BTV新闻等多家知名媒体机构达成版权合作。

西瓜视频相关负责人表示，“权威机构是社会最宝贵的内容生产力量，为了让信息良莠分层，我们会进一步调整权威内容在平台上的推荐权重，让权威机构的声音，穿透个人的兴趣，成为平台上的主流声音。”

整改后，西瓜视频还将设置正能量视频内容池，置顶“弘扬正能量，奋进新时代”、“厉害了我的国”、“美丽中国”等符合社会主义核心价值观的正能量视频内容。

4月10日，国家广播电视总局要求永久关闭今日头条旗下产品内涵段子。当晚，今日头条旗下抖音短视频宣布暂时关闭直播和评论功能，对系统进行全面升级。4月11日，今日头条宣布关闭App内语录，段子，趣图，美图和美女共5个频道。