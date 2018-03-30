亏损缩窄盈利仍远 爱奇艺上市首日破发股价下跌近14%

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从目前情况来看，爱奇艺在国内视频网站的地位会随着上市更加稳固。

来源：界面新闻 陈菲遐

“渴望成为一家以科技为基础的娱乐巨人，给人们和他们的家庭带来乐趣和欢乐。”爱奇艺在招股书中，丝毫没有隐藏想做中国Netflix的愿景。随着爱奇艺的正式挂牌，这一愿景也变得越来越真实。

北京时间3月29日，爱奇艺正式在纳斯达克挂牌。开盘首日，爱奇艺虽然高开但依旧没能逃过破发命运，报收15.55美元，较18美元的发行价下跌13.61%，市值110亿美元。

募集资金方面，爱奇艺通过首次公开招股最大募资额将达到27.3125亿美元。这一金额仅低于阿里巴巴（BABA.N）以及中国人寿上市时募集的资金金额，是今年中概股上市募集资金最高的企业。

爱奇艺的成功上市，让不少人“热泪盈眶”。界面新闻随机采访了一位爱奇艺付费视频的重度用户，她表示，虽然爱奇艺的上市对于包月付费不会产生什么影响，但是“总感觉爱奇艺的上市意味着国内付费时代的来临”。

事实上，国内的视频网站付费市场确实已经爆发。

爱奇艺，原名奇艺，于2010年4月22日正式上线，距今已过去了8年的时间。在这8年时间内，以爱奇艺、腾讯、优酷为第一梯队的视频网站们，已经将视频收费这一习惯推广进了千家万户。

根据艾瑞报告，中国网络视频用户数量从2012年的3.72亿增长至了2016年的5.45亿，预计在2022年达到7.66亿。在总数量增加的情况下，扩大付费会员的渗透率将为这些为内容付出高额成本的视频网站带来不菲的收入。爱奇艺援引艾瑞报告称，中国互联网视频用户的付费比例从2012年的1.2%增长至了2016年的13.2%，预计将在2022年进一步上升至40.0%。

爱奇艺日前也在招股说明书中公布了最新6010万的付费会员数。就在3月18日，另一家视频网站腾讯视频也公布了6259万付费会员的数量。这些会员数都已超过Netflix在美国本土市场的用户规模，Netflix在美国本土的规模是5475万。

从培养习惯到超过6000万的会员数，爱奇艺花费了8年时间。但是培养习惯随之而来的还有巨额的亏损。招股书显示，爱奇艺三年的营业收入分别为53.18亿元、112.37亿元以及173.78亿元（26.71亿美元）。亏损额方面，2015年、2016年、2017年的净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元和37.40亿元，爱奇艺对于亏损的解释是重大内容和带宽成本所致。

与此同时，爱奇艺的三年净利率分别为-48%、-27%以及-21%。虽然亏损比例每年都有缩窄，但距离盈利仍遥遥无期。

具体分析爱奇艺的收入组成，不难发现2016年是个分水岭。2015年以及之前，爱奇艺更依赖广告业务。53亿元的收入中，广告收入达到了34亿元，占比63%。但是2016年，情况发生了变化。当年起爱奇艺的会员服务收入开始占据半壁江山，会员服务收入从2015年的10亿元，2016年翻了两倍至37.6亿元，2017年更是达到了65.4亿元。于此同时，广告业务的收入增速远不及会员服务费的增速。

收入重点从广告业务转换为会员服务，虽然看似不起眼，但在背后却是商业模式以及业务“天花板”的改变。收入一旦依靠会员业务，爱奇艺就正式成为了一家以会员收费为主的视频收费网站，将直接对标Netflix。

虽然收入的发展势头良好并呈现多元化发展，但爱奇艺2017年亏损额依然超过了30亿元，这与爱奇艺高额的成本密不可分。

2017年成本显示，当年爱奇艺的营业成本达到了173.87亿元，其中内容成本（Content cost）达到了126亿元，较2016年增长约50亿元的成本。爱奇艺解释称，增长的主要原因是由于采购第三方优质内容以及生产自制内容。其中，增长额中的10亿元主要用于平台分成，另外自制剧的成本增长超过4.3亿元。2017年，现象级综艺节目《中国有嘻哈》、口碑剧《河神》等，都是爱奇艺自制项目。

对于自制项目，爱奇艺并没有任何降低成本的意愿。从目前各大网站的发展趋势来看，内容端是必争的战场。爱奇艺称，此次募集金额的50%的将用于拓展和强化内容产品，另外有2.18亿美元的IPO募资净额强化公司技术。换而言之，募集的资金将有80亿元用于内容端产品的开发。2017年内容成本约为126亿元，募集的资金足够爱奇艺2018年的发展。

从目前情况来看，爱奇艺在国内视频网站的地位会随着上市变得更加稳固。而国内视频网站的竞争程度也将持续加剧。