途牛第四季度净营收4.7亿元 亏损同比收窄

新浪科技讯 3月13日晚间消息，途牛(Nasdaq:TOUR)今日公布了截至12月31日未经审计的2017财年第四季度及2017财年业绩报告。财报显示，途牛第四季度净营收为人民币4.699亿元（约合7220万美元），较上年同期增长46.1%；净亏损为人民币1.861亿元（约合2860万美元），上年同期的净亏损为人民币5.679亿元。

2017年第四季度财报要点

2017年第四季度净收入为4.699亿元人民币（合7220万美元），同比增长46.1%（与2016年同期非美国会计准则下净收入相比）。

2017年第四季度毛利为2.352亿元人民币（合3610万美元），同比增长39.6%（与2016年同期非美国会计准则下毛利相比）。

2017年度财报要点

2017年净收入为22亿元人民币（合3.369亿美元），同比增长53.3%（与2016年同期非美国会计准则下净收入相比）。

2017年毛利为12亿元人民币（合1.795亿美元），同比增长80.9%（与2016年同期非美国会计准则下毛利相比）。

2017年营业费用为21亿元人民币（合3.153亿美元），同比下降34.6%（与2016年同期非美国会计准则下营业费用相比）。

2017年净亏损为7.713亿元人民币（合1.186亿美元），2016年净亏损为24亿元人民币（与2016年同期非美国会计准则下净亏损相比）。

截至2018年2月28日，途牛拥有14家自营地接社，其中国内12家，海外2家。

2017年第四季度业绩

2017年第四季度净收入为4.699亿元人民币（合7220万美元），较2016年同期增长46.1%（与2016年同期非美国会计准则下净收入相比）。

- 2017年第四季度，打包旅游产品收入（主要以净额确认）为2.901亿元人民币（合4460万美元），较2016年同期增长32.2%（与2016年同期非美国会计准则下打包旅游产品收入相比）。这一增长主要源于跟团游和自助游净收入的增长。

- 2017年第四季度，其他收入为1.798亿元人民币（合2760万美元），较2016年同期增长75.9%（与2016年同期非美国会计准则下其他收入相比）。这一增长来源于金融服务收入和一些单项旅游产品佣金收入的增长。

2017年第四季度，毛利为2.352亿元人民币（合3610万美元），较2016年同期增长39.6%（与2016年同期非美国会计准则下毛利相比）。毛利的上升主要是由于规模效应增加和供应链管理优化。

截至2017年12月31日，公司持有的现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资合计为37亿元人民币（合5.626亿美元）。

2017年年度业绩

2017年净收入为22亿元人民币（合3.369亿美元），较2016年同期增长53.3%（与2016年同期非美国会计准则下净收入相比）。

2017年，打包旅游产品收入（主要以净额确认）为16亿元人民币（合2.443亿美元），较2016年同期增长49.8%（与2016年同期非美国会计准则下打包旅游产品收入相比）。这一增长主要源于跟团游和自助游净收入的增长。

2017年，其他收入为6.027亿元人民币（合9260万美元），较2016年同期增长56.0%（与2016年同期非美国会计准则下其他收入相比）。 这一增长来源于金融服务收入和一些单项旅游产品佣金收入的增长。

2017年，毛利为12亿元人民币（合1.795亿美元），较2016年同期增长80.9%（与2016年同期非美国会计准则下毛利相比）。毛利和毛利率的上升主要是由于规模效应增加、管理效率提升和供应链管理优化。

途牛旅游网联合创始人、董事长兼首席执行官于敦德表示：“2017年途牛取得了不少成绩。在服务端，我们建立了自营地接社；在销售端，我们继续拓展销售渠道，在全国范围内设立了多家线下门店。2018年，我们将继续执行我们的核心战略，加强销售网络、服务网络和智能网络建设。”

途牛旅游网首席财务官辛怡表示：“2017年全年净收入同比增长了53.3%，毛利同比增长了80.9%。销售渠道拓展和内容建设降低了获客成本。直采比例的提升和自营地接社的开设提高了产品毛利率。同时，目的地产品的增加丰富了客户在旅行中的选择。我们将继续努力争取服务更多客户并为他们创造更高价值。”