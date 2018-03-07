陌陌2017年第四季度净营收3.864亿美元 同比增长57%

新浪科技讯 3月7日下午消息，移动社交网络平台陌陌（Nasdaq: MOMO）公布了2017年第四季度未经审计的财务业绩。财报显示，2017年第四季度，陌陌净营收达3.864亿美元，同比增长57%。不按照美国通用会计准则计算（Non-GAAP），2017年四季度归属于陌陌的净利润为1.1亿美元，上一年同期净利润为9150万美元，持续十二个季度盈利。

同时， 2017年12月，陌陌月活用户达到9910万。2017年全年，陌陌净营收达到13.183亿美元，同比增长138%。不按照美国通用会计准则计算（Non-GAAP），2017年归属于陌陌的净利润为3.682亿美元，上一年同期为1.77亿美元。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街11位分析师平均预计，陌陌2017年第四季度营收预期为3.8154亿美元，每股收益0.46美元。财报显示，陌陌2017年四季度营收为3.864亿美元，不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为0.53美元，超出预期。

同时，华尔街18位分析师平均预计，陌陌2017年营收预期为13.1亿美元；17位分析师平均预计，每股收益1.71美元。财报显示，陌陌2017年营收为13.183亿美元，不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为1.77美元，超出预期。

2017年第四季度业绩摘要

- 净营收达到3.864亿美元，同比增长57%。

- 归属于陌陌的净利润为9750万美元，上一年同期为8380万美元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为1.1亿美元，上一年同期为9150万美元。

- 每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为0.47美元，上一年同期为0.41美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为0.53美元，上一年同期为0.44美元。

- 2017年12月，陌陌月度活跃用户数为9910万人，上一年同期陌陌月度活跃用户数为8110万人。

2017年全年业绩摘要

- 净营收达到13.183亿美元，同比增长138%。

- 归属于陌陌的净利润为3.186亿美元，上一年同期为1.453亿美元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为3.682亿美元，上一年同期为1.77亿美元。

- 每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为1.53美元，上一年同期为0.71美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为1.77美元，上一年同期为0.87美元。

高管评论

陌陌董事长兼CEO唐岩表示：我们在四季度取得了可喜的业绩，为2017年完美收官。很高兴我们在前几个季度推出的各项举措已经初见成效。通过提升用户留存率和活跃度，陌陌月活用户实现持续净增长，这一持续增长证明我们产品持续优化推新的战略和不断丰富内容的策略是有效的，同时新获客系统的上线也取得了成效。此外，我们从2017年四季度开始，针对提升直播服务的内容生态实施了一些重要举措，随着新年的到来，围绕直播服务的内容生态更加完善，为今后内容升级和营收增长均打下了坚实的基础。“

2017年第四季度财务业绩

净营收

2017年第四季度净营收为3.864亿美元，与上一年同期的2.461亿美元相比增长57%。

直播服务继续其强劲增长势头，在2017年第四季度产生营收3.28亿美元。直播服务营收持续迅猛增长，主要原因在于直播服务付费用户的增长，2017年第四季度直播服务的付费用户达到430万，另外，每季度的付费用户平均收入也略有增长。

2017年第四季度陌陌增值服务收入达到2940万美元，同比上一年的1910万美元增长54%。陌陌增值服务包括会员订阅服务以及虚拟礼物服务。陌陌增值服务营收的同比增长，主要由于：付费用户数的增长、付费用户平均收入的增长，这些都是因为我们为用户提供了更丰富的增值服务。截至2017年12月31日，陌陌增值服务付费人数为500万，上一年同期为370万。

2017年第四季度移动营销营收为2180万美元，同比上一年的1970万美元增长11%。移动营销营收的增长主要是由于品牌广告主的需求增长，但部分增长被新版本8.0广告位减少所抵消。

2017年第四季度移动游戏营收为690万美元。

成本和支出

2017年第四季度的成本和支出为2.933亿美元，比上一年同期的1.577亿美元增长86%。成本和支出的增长，主要是由于：

1、 与提供直播服务的主播及虚拟礼物服务分成的增加；

2、 市场营销和推广费用的增加，用以提升品牌认知、吸引用户以及直播服务的推广；

3、 股权奖励支出等人员相关成本增长，这是公司迅速扩大人才储备所带来的结果；

4、 基础设施相关支出增长，比如宽带成本、服务器折旧，这些成本的增长源于陌陌平台推出了更多功能。

2017年第四季度，不按照美国通用会计准则计量，成本和支出为2.808亿美元，比上一年同期的1.5亿美元增长87%。

运营利润

2017年第四季度运营利润为1.071亿美元，上一年同期为8840万美元。不按照美国通用会计准则计量，运营利润为1.196亿美元，上一年同期为9610万美元。

所得税费用

2017年第四季度所得税费用为1900万美元，与上一年同期的320万美元相比有所增长。所得税费用的增长主要是因为公司旗下的主要盈利主体所得税费用的免税比例从100%变为了50%。

净利润

2017年第四季度归属于陌陌的净利润为9750万美元，上一年同期为8380万美元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为1.1亿美元，上一年同期为9150万美元。

每股美国存托股（ADS）净利润

2017年第四季度每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为0.47美元，上一年同期为0.41美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为0.53美元，上一年同期为0.44美元。

现金和现金流

截至2017年12月31日，陌陌持有的现金、现金等价物和定期存款为10.596亿美元，截至2016年12月31日为6.513亿美元。2017年第四季度经营活动带来的净现金为1.196亿美元，上一年同期为1.072亿美元。

2017年全年业绩

2017年全年，陌陌净营收达到13.183亿美元，比上一年同期的5.531亿美元同比增长138%。这主要是由于来自直播服务、增值业务、移动营销业务的显著增长。

2017年全年归属于陌陌的净利润为3.186亿美元，上一年同期为1.453亿美元。

2017年全年，不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为3.682亿美元，而上一年同期为1.77亿美元。

2017年全年，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为1.53美元，而上一年同期为0.71美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为1.77美元，而上一年同期为0.87美元。

2017年全年，经营活动带来的净现金为4.276亿美元，上一年同期为2.183亿美元。

业绩展望

公司预计2018年第一季度的净营收在3.87亿美元至4.02亿美元之间，同比增长在46%至52%之间。这反映公司管理层对目前市场和运营环境的初步看法，未来可能有所变化。