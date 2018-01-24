刘强东：京东物流考虑在香港和内地双重上市

刘强东

新浪科技讯 北京时间1月24日下午消息，京东CEO刘强东表示，该公司或将对其物流业务进行两地挂牌上市。

在一年一度的世界经济论坛上，刘强东接受了CNBC记者的采访，他表示京东集团正在考虑将其子公司在中国香港和中国内地进行双重上市。

刘强东表示：“首先，我们目前还没有决定在哪个地方挂牌上市。”京东主业务的挂牌交易所为美国纳斯达克，因而刘强东暗示，旗下物流集团的上市地点有可能选在中国香港或内地。双重上市指的是企业同时在两家证券交易所挂牌，这种上市方式能够为投资者提供更大的灵活性，并且可以有效的提高股份的流动性。

2014年，京东集团在美国纳斯达克证券交易所完成挂牌上市。

本月早些时候，路透社援引有关知情人士的消息称，京东计划让旗下物流业务上市，目标筹资金额至少为20亿美元。还有消息称，中国投资机构高瓴资本和红杉资本中国可能领投。对此消息，京东表示不予置评，而高瓴资本和红杉资本都没有回复置评请求。

路透社称，京东的确有将物流业务上市的计划，但是IPO程序将在何时以及在何处启动，目前还不得而知。目前京东物流业务为京东集团全资所有。

CNBC记者询问刘强东京东物流集团是否会在今年完成上市，他的回答是：“是的，有可能，但是肯定不是今天。”

去年京东集团对旗下的京东金融进行了重组，通过出售68.6%的股份获得了超过20亿美元现金，其中刘强东本人购入了京东金融4.3%的股份。

去年9月，刘强东对CNBC表示，他们对京东金融进行重组的原因，是为了进一步深化其支付业务。京东此举与他们的主要竞争对手阿里巴巴重组旗下支付业务部门蚂蚁金服的原因如出一辙。他还表示，此举能够为京东金融日后的上市铺平道路，但是他同时表示京东并不急着让京东金融完成上市。（行云）