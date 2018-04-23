画质速度双拳出击 尼康专业单反D850评测

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2017年是尼康品牌创立100周年的生日，更多人都在期待尼康能否在百年大计之时有所行动。于是在2017年的下半叶，尼康重磅推出了其新一代专业级全画幅产品——尼康D850。从型号序列上就能看出这是一款面向高端市场的产品，就字面参数而言也证明了尼康此次对D8xx系列产品升级的幅度。D850一经发布便广受好评，自销售以来更是连续占据了全球各大地区单反销量的榜单前列。

尼康D850

尼康D850采用了尼康全新研发的4570万像素全画幅背照式去低通CMOS，搭载尼康最先进、性能最强的EXPEED 5图像处理器，约180000像素RGB感应器和153点AF对焦系统，其中99个十字型感应器；原生ISO提升至了64-25600（可扩展至ISO32-102400），最高连拍速度为7张/秒，在搭配电池盒时可以达到9秒/张，此外DX格式下可实现800万像素的30张/秒连拍。

尼康D850还是首款支持8K分辨率延时摄影拍摄的尼康全画幅单反，新机支持全尺寸4K 30p以及最高1080 120p慢动作视频录制；背屏升级成一块235.9万像素的翻转式LCD触摸屏。存储方面，采用的是SD卡和XQD双卡槽、L/M/S三种尺寸RAW文件；新型的快门和反光板驱动装置，有效减少了震动的影响，并在实时取景下有静音电子快门；搭载了尼康史上最高的0.75倍放大倍率的光学取景器。

产品名称 尼康 D850 索尼 A7R3 佳能 EOS 5D Mark IV 有效像素（万像素） 4575 4240 3040 传感器尺寸 全画幅（35.9×23.9mm） 全画幅（35.9×24.0mm） 全画幅（35.9×24.0mm） 影像处理器 EXPEED 5 BIONZ X DIGIC6+ 对焦点数 共153个对焦点（99个十字型、15个支持F8） 其中55个可选（35个十字、9个支持F8） 399个相位点 425个反差点 61点（ 41个十字型全部支持F8

中央5点为F2.8的双十字型 ） 感光度 ISO 64-25600 可扩展是ISO 32-102400 100 - 32000 可扩展至ISO 50 - 102400 ISO 100-25600 可扩展至ISO 50-102400 快门速度 30-1/8000秒，B门，遥控B门 机械快门：30-1/8000s、B门 电子快门：30s-1/32000s 30s-1/8000s、B门 连拍功能 7张/秒（搭配电池盒9张/秒） 10张/秒 7张/秒 传感器类型 CMOS Exmor RS CMOS CMOS 最高分辨率（像素） 8256×5504 7952×5304 6720×4480 视频拍摄（像素） UHD 30p

FHD 120P HD 60P 8256×5504（8K延时） XAVC S UHD 30P 100Mbps

XAVC S FHD 120P 100Mbps UHD 30p

FHD 60p HD 120P 显示屏 3.2英寸、235.9万像素、

翻折触摸屏 3.0英寸、144万像素 翻折触摸屏 3.2英寸、162像素 侧翻触摸屏 实时取景 支持 支持 Dual Pixel CMOS AF

（全像素双核传感器对焦） 取景器类型/放大倍率 光学/0.75倍 电子/0.78倍 光学/0.71倍 无线性能 Wi-Fi、 蓝牙 Wi-Fi/NFC/蓝牙 Wi-Fi 存储卡类型 SD/SDHC/SDXC + XQD 双SD/SDHC/SDXC SD/SDHC/SDXC + CFast 外形尺寸 146×124×78.5mm 126.9×95.6×63mm 150.7×116.4×75.9mm 产品重量 约1005克（含电池、存储卡） 约915克（仅机身） 约572克（仅机身） 约890克（含电池、存储卡） 约800克（仅机身） 质保时间 1年 1年 1年

参数对比方面，我选择了索尼A7R3、佳能EOS 5D4与尼康D850做了一个参数对比。通过对比发现，尼康D850在各项参数上都有着不错的表现，而对比自家的D810，D850也有着较大幅度的提升，百年巨献可谓是诚意满满。尼康官方对于D850的用户定位是风景摄影师、商业体育摄影师、时尚/婚礼摄影师、延时摄影师以及视频摄影师。这也是尼康近几年来升级的最为彻底的一款产品，那么在易用性和画质方面的表现如何呢？我们一起来看看。

·外观及细节介绍：手感舒适，精致考究

尼康D850的外观延续了其D8XX系列产品的特征，整体并没有太大变化，不过在一些小细节方面还是发生了改变，比如标志性的“红裤衩”的位置和形状。

尼康D850正面

尼康D850的整体设计更像是尼康D500和尼康D8XX系列的综合体，其外观尺寸为146mm×124mm×78.5mm，单机不含电池的重量仅为915g。D850采用是全金属机身框架设计，并且全机身采用了密闭处理，拥有很强的防尘防滴溅功能。我在外出拍摄时正好赶上下雨，在雨中继续工作丝毫不用担心。

尼康D850背面

尼康D850的背部按键基本没有太大变化，相比D810，有极个别的按键稍稍做了调整；另外，由于翻转屏幕的加入，使得这款产品在厚度方面相比D810增加了一些，但并不明显。

尼康D850侧面

尼康D850侧面

尼康D850的机身侧面其实和尼康D810的变化不大，不过在存储系统上，尼康D850采用了XQD+SD双存储卡设计，取消了CF卡卡槽，虽然能获得更快的存储速度，但对于用户来说，重新购置一套存储卡和读卡器，需要的费用不在小数目。

尼康D850顶部

尼康D850右肩按键布局

在机身右肩，其按键布局和肩部屏幕的样式并没有发生太大的变化，仍然是熟悉的尼康式操作，ISO的调整按键被独立了出来放在了曝光补偿的侧面，此前独立的拍摄模式按键和ISO按键的位置发生了对调，这对于用户来说，是非常方便的，毕竟ISO的调整频率要高很多。

尼康D850左肩按键布局

尼康D850配备了0.75倍放大倍率的光学取景器

尼康D850此次配备了尼康历史上最大放大倍率的光学取景器，具有放大倍率为0.75倍，并配备屈光度调节以及隐藏式取景器遮挡开关。

屏幕右侧按键

屏幕左侧按键

尼康D850采用了一块可翻折可触摸液晶屏

尼康D850背部的变化并不大，由于其采用了翻转屏，而且取消内闪之后，取景器的位置也往上提升，留给背部的区域也就变大了。除了增加了翻转屏以外，尼康D850整体的按键布局和D500相似。

尼康D850军舰位置，取消了闪光灯设计

尼康D850采用了SD/XQD双存储卡设计

前面说过，尼康D850采用了双存储卡设计，取消了CF卡而增加了XQD存储卡的支持，虽然有点贵，但速度快。

机身正面的端子接口

机身侧面的接口

数据接口上，尼康D850拥有USB3.0、HDMI、耳机孔、MIC接口、闪光灯端子等等，一台数码相机上应该具备的接口尼康D850都有。这一点我觉得还是非常厚道的，虽然很多人并非能用到这些接口，但等你需要用的时候没有就头疼了。

底部的手柄信息传递接口

尼康D850搭配了一块1900mAh的锂电池

尼康D850采用了一块型号为EN-EL15a的充电锂电池，这块电池其实和以往尼康全画幅机器的电池是通用的。