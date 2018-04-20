国际空间站宇航员发布壮观照片：日出与极光同框

照片中，绿莹莹的极光在地球上空旋舞，与此同时，南半球正迎来晨曦微露。这张照片原发于美国宇航员里奇·阿诺德的Instagram，配文为“日出闯进了一场南半球的极光盛宴。”

宇航员阿诺德此前还发布过从太空中拍摄的纳米比亚、澳大利亚和旧金山照片，以及在微重力环境中的自拍照。国际空间站位于地表上方400公里处，宇航员在其中开展各种实验。

2015年，著名宇航员斯科特·凯利（Scott Kelly）曾拍过一张照片，图中地球笼罩在一层诡异的红光中。地球大气层可保护地表生物不受太阳辐射的伤害。

阿诺德此前还发布过从太空中拍摄的纳米比亚、澳大利亚和旧金山照片，以及在微重力环境中的自拍照。最近他还发表了一张SpaceX公司的龙飞船与猎鹰九号火箭分离后的照片。

新浪科技讯 北京时间4月20日消息，据国外媒体报道，国际空间站上的一名宇航员在网上发布了一张地球周围极光的照片，美得令人目眩神迷。照片中，绿莹莹的极光在地球上空旋舞，与此同时，南半球正迎来晨曦微露。

这张照片原发于Instagram，NASA稍微做了增强处理后又重新发布，NASA十分喜爱这张照片，上周将其选为NASA“每日最佳照片”，“日出闯进了一场南半球的极光盛宴。”美国宇航员里奇·阿诺德（Ricky Arnold）描述道。

极光是一种发生于大气层中的自然光线奇观，分北极光和南极光。当太阳发出的带电粒子进入地球大气层时，便会激发极光。在绕地球旋转的国际空间站上，宇航员常常能看到这一奇景。

这些粒子有时也被称为“太阳风暴”。它们通常会在地球磁场的作用下转向，避开地球。但遇到较强风暴时，带电粒子便会进入地球大气层，与氦气和氢气等气体粒子相撞，同时释放光线。极光有多种颜色，不过浅绿色和粉色最为常见。

“飞舞的极光十分绚丽壮观，深深吸引着研究来自太阳的能量与粒子的科学家。”NASA表示。此前也有国际空间站的宇航员拍摄过极光照片。2015年，著名宇航员斯科特·凯利（Scott Kelly）曾拍过一张照片，图中地球笼罩在一层诡异的红光中。

在地球上方400公里处，宇航员们每天都能亲眼目睹奇观壮景。宇航员阿诺德此前还发布过从太空中拍摄的纳米比亚、澳大利亚和旧金山照片，以及在微重力环境中的自拍照。最近他还发表了一张SpaceX公司的龙飞船与猎鹰九号火箭分离后的照片。（叶子）