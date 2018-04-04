中国环境科学研究院原院长孟伟被双开 院士称号被撤

4月4日，中国工程院决定撤销孟伟中国工程院院士称号。

截图来自中国工程院官网

根据生态环境部给予孟伟开除党籍、开除公职的处分决定和中国工程院相关规定，经中国工程院主席团审查确认，决定撤销孟伟中国工程院院士称号。

孟伟，1956生于山东省青岛市，1982年毕业于山东海洋学院。第十二届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。曾任中国环境科学研究院院长，担任清华大学博导，北京师范大学、中国海洋大学教授和博导。曾兼任国家环境保护部环境规划院院长。

孟伟主要从事流域水污染控制与水环境保护技术研究，主持完成流域水污染物总量控制技术、重点流域生态环境质量评估技术等国家重点科技项目，推动流域水环境容量总量控制技术发展，由单纯的水质保护向水质与水生态保护相结合转变。2009年12月，孟伟当选中国工程院院士。

2017年11月10日，中纪委转发驻环境保护部纪检组的消息，称孟伟涉嫌严重违纪，正在接受组织审查。4天后，中国工程院第六届主席团根据《中国工程院章程》和新补充修订的《中国工程院院士违背科学道德行为处理办法》等相关规定，决定停止孟伟中国工程院院士资格。

孟伟并非第一个落马的院士。

2014年10月，中国农业大学教授、中国工程院院士李宁落马，成为第一个落马的中国工程院院士。

2015年10月21日，曾任总后勤部军需物资油料部副部长的周国泰落马，成为第二个落马的中国工程院院士。

孟伟系第三个落马的中国工程院院士。

4月4日，中央纪委国家监委网站发布消息称：据驻生态环境部纪检组消息，经查，孟伟违反政治纪律和政治规矩，要求下属报告巡视谈话内容；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所；违反组织纪律，利用职权为他人职务晋升提供帮助并收受财物；违反廉洁纪律，收受礼金；违反群众纪律，对群众反映强烈的有关问题长期不解决，造成不良影响。利用职权和职务上的影响为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权，违规转让股权造成国有资产巨额损失，涉嫌滥用职权犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行条例》等有关规定，决定给予孟伟开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及涉案款物移送有关国家机关依法处理。

正是据此，中国工程院决定撤销孟伟中国工程院院士称号。

孟伟简历

孟伟，男，汉族，1956年9月生，山东青岛人，博士研究生学历，1976年11月参加工作，1997年7月加入中国共产党。

1982年1月至1986年6月，中国环境科学研究院干部。

1986年6月至1997年7月，中国环境科学研究院科研处助理工程师、副处长、处长。

1997年7月至1999年1月，中国环境科学研究院科技处处长。

1999年1月至2001年12月，中国环境科学研究院副院长。

2001年12月至2006年6月，中国环境科学研究院院长。

2006年6月至2016年10月，中国环境科学研究院院长、党委副书记。

2009年12月当选中国工程院院士。第十一届、十二届全国人大代表，2013年3月当选第十二届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。

2017年11月14日，中国工程院第六届主席团决定停止孟伟中国工程院院士资格。

2018年2月24日，全国人民代表大会常务委员会发布公告，河南省人大常委会决定接受孟伟辞去第十二届全国人民代表大会代表职务。依照有关规定，孟伟的代表资格终止，第十二届全国人民代表大会环境与资源保护委员会副主任委员职务相应终止。