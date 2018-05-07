克隆人将出现？科学家不用精子卵子育出小鼠"类囊胚"

用干细胞作为培育原料将提供无限量的、一模一样的胚胎，在生物医学领域将发挥非常重要的作用。

新浪科技讯 北京时间5月7日消息，据国外媒体报道，科学家距离在不使用精子和卵子的情况下制造出人工生命又迈出了一大步。将两种完全不同的干细胞放在一个培养皿里，它们会长成初期的胚胎形态，研究人员将其称为“类囊胚”（blastoid）。用干细胞作为培育原料将提供无限量的、一模一样的胚胎，在生物医学领域将发挥非常重要的作用。

这项技术的发展也有望为不育症的最主要成因——胚胎无法在子宫壁上着床——提供治疗方法。在新的医药试验中，人工胚胎也将是很有用的实验材料。

克隆人即将出现？

这项新技术是在小鼠身上实现的。研究人员表示，该技术将在3年内制造出不用精子和卵子培育的小鼠。不过，也有专家警告称，如果这项技术复制到人类身上，可能会带来新的威胁，比如一支由克隆人组成的军队。

研究人员表示，用干细胞培育出人类胚胎的技术可能还需要长达20年的时间加以完善。

这项技术如何实现？

研究人员将来自小鼠的两种胚胎干细胞结合在一起。在培养皿中结合之后，这些干细胞会长成类似囊胚——可植入子宫的早期胚胎形态——的结构，研究人员称其为“类囊胚”。囊胚是一团球形的细胞群结构，由滋养层、内细胞群和充满液体的囊胚腔组成。当植入子宫之后，这些细胞先是触发子宫发生改变，像3天半的正常囊胚一样。在正常发育中，滋养层会继续形成胎盘，但该研究中的类囊胚最终未能发育成成熟胚胎。

研究负责人、荷兰马斯特里赫特大学的Nicholas Rivron教授表示，最快在3年内就能获得可用的人造小鼠胚胎，但人类胚胎的出现将需要几十年时间。这些胚胎的主要用途将是药物试验和不育症研究。

“众所周知，胚胎非常宝贵，而且如果没有足够的数量，就不可能用它们来试验药物，”Nicholas Rivron教授说，“有了囊胚，你就能获得数量。这将使未来的药物筛选成为可能。”

“我不认为应该用囊胚来繁殖人类，这在伦理上很成问题，可能会出现某个活人的克隆体，”他补充道，“人类克隆是被完全禁止的。”

批评者认为这项技术将导致克隆人的出现，而这是被“完全禁止的”。

当被问到阻止囊胚植入的最大障碍时，Nicholas Rivron教授说：“我们其实并不知道答案。这是一个迷人的问题。它们看起来与正常囊胚非常相似，并且能产生许多细胞类型。”

“然而，这些细胞并没有合理组织起来。它们看起来像一个组织混乱的胚胎。我们有希望在未来三年里发现这一问题的答案，”他补充道，“这是我们第一次在实验室中，从具有发育成完整生物体的干细胞培育出（胚胎）结构。完整生物体包括了婴儿和其他结构，如胎盘和卵黄囊。这是目前我们所知的第一次。”

庆幸还无法用在人类身上？

英国弗朗西斯·克里克研究院的罗宾·洛夫尔-巴奇（Robin Lovell-Badge）表示，尽管这项研究取得了突破，但令人感到宽心的是，该技术目前还无法应用在人类身上。他说：“一些人可能会感到宽慰，因为这种可能产生许多基因相同，并能植入人体的胚胎样结构的方法还不可行。虽然就目前而言，将这些胚胎结构植入女性体内是非法的，英国很显然就是这样的情况。”

Rivrion教授表示，这种技术“极不可能”被无赖国家用来建立一支克隆军队，因为他们并不具备相关的科学专业知识。伦敦国王学院的干细胞科学研究者Dusko Ilic博士说：“这是科学家首次揭示胚胎植入的分子机制，这些发现可能有助于我们更多地了解不育症，并改善辅助生殖的结果。”这项研究的结果发表在近期的《自然》（Nature）杂志上。（任天）