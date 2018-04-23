你的嘴角是不是又烂了？上火？没那么简单！

来源：科技日报

此篇口味略清淡，偏爱重口者请谅~

阿兔兔说的烂嘴，专指嘴唇及周边发生的各种影响颜值的糟心事件，不包括口腔溃疡。

你烂过嘴吗？

可能是嘴角溃烂

阿兔兔自称“易烂嘴星人”。一旦精神压力大，超负荷工作，生活节奏紧张、紊乱，则必烂嘴——连续三年烂着嘴跑两会，同事送昵称“烂嘴子”。嗯，阿兔兔自己也觉得这张嘴不配称之为嘴……

不知是不是因为干这行太辛苦，身边不少同事都是一言不合就烂嘴。比如本公号神秘大编“小X”，据说每年不烂嘴的时间占少数。

最让阿兔兔得意的是，今年两会阿兔兔的嘴终于得以保全，但大boss的嘴烂了，而且烂在人中附近。对，就是看起来像“小日本”那种，阿兔兔忍不住仰天长笑好几次，急的大boss到处找药……

为什么会烂嘴？

烂嘴角，一般从嘴角发红发痒开始，然后用舌头越舔越干，一张嘴就疼，不小心就会撕裂出血——这种情况下最恨别人讲笑话。

还有一部分烂嘴角，随着嘴角边的水泡或痘痘发展，破掉、流脓，结痂，如是反复渐愈。水泡串式的烂可以烂在嘴及周边的任何地方。

紧张焦虑、过度疲劳、熬夜缺觉、感冒发烧、喝水太少，都容易烂嘴，人们通常一言以蔽之：上火了！

突然发现中国人擅长用“上火”解释很多身体异样……

其实，“上火”并没最终解释为什么烂嘴。

在医学语言里，烂嘴叫作“口唇疱疹”，是由单纯疱疹病毒（HSV）引发的一种常见的病毒性皮肤病，发病部位多见于口周及唇红，易复发。多数复发性疱疹表现为几个或十几个针头大小的水疱群集成簇，周围绕有红晕。

也就是说，当各种原因致使人体免疫力异常，潜伏在体内的HSV大量繁殖，我们的嘴就要遭殃了。

HSV是什么鬼？

单纯疱疹病毒（herpes simplex virus 简称HSV）是人类最常见的病原体，人是其唯一的自然宿主。它存在于病人、恢复者或健康带菌者的水疱疤液、唾液及粪便中，主要靠直接接触传染。HSV感染现已成为世界第四大传染病。

和其他病毒感染一样，没有根治HSV的特效药。但它可控，引起的危害小，不会导致全身性损害，有一定的自限性，易复发。

根据抗原性的差别，HSV分为1型和2型。HSV-1主要侵犯躯体腰以上部位，可引起口腔、唇、眼、脑及腰以上部位感染，多为隐性感染，并不表现出症状。HSV-2侵犯躯体腰以下部位，主要是生殖器，是引起性病的主要病原体之一。

现在，我们终于揪出害人烂嘴的HSV-1。它其实可以侵犯面部任一位置，不过尤其喜欢口角、唇周、鼻周以及颊部。

再来一张

阿兔兔密集恐惧症已犯，没看够的可自行百度……

感染过HSV以后，就会常在同一部位反复发作。病毒先在局部增殖，然后沿神经末梢上行至支配病损区域的神经节内，长期潜伏而形成潜伏感染状态。我们身体会产生抗体，但不能阻止其复发。躲在神经节里的HSV会趁我们身体抵抗力下降时伺机出动——抵抗力下降使得病毒可活化复制，并沿神经纤维到达皮肤黏膜，导致疱疹复发。

对付烂嘴，这些小窍门亲测有效

专家表示，目前还没有理想的药物和方法能防止单纯疱疹反复感染。

如果心态够佛系，感染后任其发展，不出10天也就自愈了。

不过，用药还是很有帮助的。外用药膏，同事推荐阿昔洛韦软膏或乳膏。

知乎上也有很多网友推荐↓

阿兔兔自己习惯用红霉素眼膏，勤着抹，收伤口很快。红霉素是阿兔兔的万灵药，破哪都擦它，但下次要试一下阿昔洛韦会不会更有效。

内服药品，推荐维生素B2，又便宜又解决问题。维生素B2又叫核黄素，作为辅酶促进代谢，可以帮助预防和消除口腔内、唇、舌及皮肤的炎反应。

最后，隆重推出独门绝招：

记得喝水！

记得喝水！

记得喝水！

阿兔兔今年跑两会特意拿自己做了实验：带着保温杯勤找水喝，每天吃两次维生素B2，一次两片。就是这么简单！在会期比往年长出好几天的情况下，阿兔兔的嘴安然无恙！阿兔兔感动得想哭！