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永久删除微信记录有多难？专家的建议是：把手机砸了

永久删除微信记录有多难？专家的建议是：把手机砸了
2018年05月05日 21:51 新京报
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　　你可能从来都没有想到，自己亲手删除的微信消息，只要10块钱就能恢复。

　　上个月，合肥市纪委在其微信公众号中发文称，今年3月，安徽巢湖市纪委监委在办案时，利用科技从谈话对象处提取到一组被删除的微信聊天记录，借此顺利完成案件侦破。消息一出，引发了不少网友对自身信息安全的担忧。

　　作为中国人最常用的社交软件，微信一直表示自己从不会存储用户的聊天信息。但仍有不少网友质疑，为什么被删除的聊天记录仍能被恢复。

　　4月29日，微信官方公众号“微信派”发文解释，“消息中称提取被删除的微信聊天记录，其实都是通过司法取证技术从手机设备本身的存储系统中恢复的。”

　　寻找中国创客体验发现，通过技术手段，删除的微信聊天记录可以被部分恢复，但由于时间长短等因素可恢复的程度不一。除此之外，手机上删除的照片、文档、短信等各式文件信息都存在这样的风险。

　　这听起来有些可怕，智能科技时代，要在电子设备上做到“阅后即焚”难上加难。一位安全专家表示，手机上删除的信息理论上都存在被恢复的可能性，且无法做到完全永久删除。

　　真的就没辙了？当然不是，但方法有些残忍粗暴，多位技术专家几乎给出了一样的答案：“水泡锤砸”——从物理上销毁设备。

删掉的微信聊天记录，某宝10块钱就能恢复删掉的微信聊天记录，某宝10块钱就能恢复

　　搜索如何恢复微信聊天记录，网上会出现很多教程，在某宝上，也有标价10元到上百元不等的数据恢复服务。网上流传的体验视频显示，甚至几年前的聊天记录都可以被恢复。

　　寻找中国创客以需要恢复旧手机上的信息咨询一位商家，客服表示：“用手机连接电脑，简单配合就可以恢复。”恢复的信息甚至不用考虑删除时间长短，“只要扫描到的都可以恢复。”

　　拍下这份标价为10元的数据恢复服务后，商家发来一个名为“苹果恢复大师”的软件安装包，在这个神秘的软件包里，打开软件，可恢复的信息除了微信聊天记录，还包括用户的通讯录、备忘录、照片、短信等文件信息，几乎涵盖了手机中的所有隐私信息。

　　想要恢复已删除的信息，就选择对应图标，之后静静地等待恢复结果即可。该店的一名技术客服解释：“数据恢复只是一种挽救措施，并且数据恢复的程度由多重因素决定，若是没有扫描到需要的信息，就说明已经彻底丢失了。”

　　记者实测了恢复微信聊天记录，等待三四分钟后，屏幕上就跳出来若干条被删除的聊天记录。

（看着两周前友人的嘲笑，我的心不自觉地开始方起来。想想看，你深夜给附近小姐姐发的深切问候，跟朋友吐槽领导的短信，不该看的网站浏览记录，都能被人在花10块钱就恢复了，就问你怕不怕！）　　（看着两周前友人的嘲笑，我的心不自觉地开始方起来。想想看，你深夜给附近小姐姐发的深切问候，跟朋友吐槽领导的短信，不该看的网站浏览记录，都能被人在花10块钱就恢复了，就问你怕不怕！）

　　不过，软件恢复的只是删除中的部分聊天记录，没有能完全恢复已经被删除的信息。客服解释称，这是因为数据库被覆盖了。

　　看来，10块钱买的数据恢复软件还是不够强大。在某宝上，最贵的数据恢复服务要价5000元，“我们有丰富科学的恢复技术和操作经验！协助您第一时间找回重要文件！请旺旺咨询！”这样的宣传语被卖家标红加粗，放到商品的详情页。

　　坦白讲，这样的服务在你想千方百计找回信息的时候是救命的，而当信息不再想被人看到的时候，很可能就是要命的。

　　这是怎么做到的？

　　多名安全领域专家向记者表示，微信聊天记录的恢复在理论上存在操作的可能性。按照微信官方的说法，微信并不会将用户聊天信息上传到云端，聊天记录实际上是存储在手机本地。

　　顶象技术安全专家泮晓波分析，微信聊天记录的恢复可能与文件系统的恢复方式类似。“操作系统对文件的删除方式只是标记，仅仅删除了文件索引。所以，可以直接搜索磁盘找到文件内容，并恢复已删除的信息。”

　　青藤云安全的安全技术总监孙维伯解释称，“一般的文件删除只是把文件的标识区域在存储设备上打上了标记”，并未完全删除，当下次有文件写入时，就会覆盖这一区域，实现删除的效果。

　　而上述商家提供的恢复删除找回软件，“就是找回这个标记，然后把文件恢复回来。”

　　想永久删除有办法吗？

　　技术专家的说法让人不寒而栗，删除的文件都可以找回，那还有什么安全可言？

　　记者发现，还有商家提供了另一种服务：永久删除。该服务收费490元，并承诺“彻底删除后任何人使用任何软件、恢复工具都无法恢复”，永久删除需要专业人员进入云端后台操作，可以永久删除账号信息，但不会看到内容。

　　顶象技术安全专家田际云认为，商家可能是远程在手机中安装一个类似文件粉碎的软件，以此达到无法恢复的效果。“先安装粉碎文件，再用复制文件占满空间，然后再删除，主要面向小白用户。”

　　孙维伯同样表示，如果要防止删除的文件被恢复，可以通过不断重复擦写文件存储区域来实现，将标记的删除文件实际的存储位置多次覆盖，以加大文件恢复的难度。

　　但即便如此，仍然无法确保删除的文件无法恢复。这是因为通过删除文件，然后复制大量无用文件去填满存储空间的做法，并不能100%确认无法恢复，只是降低恢复的可能。

　　孙维伯说。理论上被删除的文件都可以被找回，即便数据存储区域被多次擦除，仍然能够恢复。“不过，这个就不是一般恢复软件能做的了。”

　　普通人想删除个文件就这么难吗？

　　也并非如此，孙维伯建议普通用户不用过于担心，市面上也有一些手机文件销毁软件，对于普通人来说也许够用。

　　不过他私下透露，为了保护隐私，他从来不会卖掉自己的旧手机。（悄悄问一句，你的旧手机还留在自己手里吗？）

　　而如果真的想一劳永逸地删除设备中的信息，有办法吗？两位安全专家的回答惊人的相似：最安全也是最稳妥的办法就是——“水泡锤砸”、物理销毁。

说的是这种吗？说的是这种吗？

　　“我建议这里放一张电影里黑社会把大哥大扔海里的照片。”孙维伯调侃着说。

　　《门徒》里，卧底吴彦祖在指挥手下收货后把手机扔进水里 （小表妹尽力找到了一张图，虽然你可能看不出吴彦祖扔的是手机）　　《门徒》里，卧底吴彦祖在指挥手下收货后把手机扔进水里 （小表妹尽力找到了一张图，虽然你可能看不出吴彦祖扔的是手机）
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