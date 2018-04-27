港媒称小米下周赴港提交IPO申请 中外保荐人已选定

界面新闻从知情人士获悉，小米目前正在筹备港股IPO相关事宜，本次上市保荐人分别为高盛、摩根士丹利、中信。

来源：界面新闻 伍洋宇

昨日，香港财华社发布报道称，市场消息指出小米将在下周一提交赴港上市申请，希望IPO后估值可以达到900亿至1100亿美元。适逢港交所下周一起首推“同股不同权”，因此小米或成为同股不同权首批股份。

界面新闻从知情人士获悉，小米目前正在筹备港股IPO相关事宜，本次上市保荐人分别为高盛、摩根士丹利、中信。

对此消息小米方面未予置评。

此外，界面记者向专业人士了解到，关于“同股不同权”只是根据政策变化进行的揣测，具体情况有待招股书的详细披露。

4月25日，小米在武汉发布了专为新零售设计的线下旗舰手机小米6X。雷军在发布会现场坦言，武汉大学是他实现梦想的起点。创办小米8年来，这次回武汉大学举办发布会更像是一次期中考试。

在发布会结束前，雷军提到，小米公司董事会在本周通过决议：从今天起，小米向用户承诺，每年整体硬件业务（包括手机及IOT和生活消费产品）的综合税后净利率不超过5%，如若超过，小米将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。

此后，有媒体指出雷军的此番说辞有可能只是与上市传闻搭配食用的“一场秀”。据钛媒体报道，去年小米表现最佳的印度市场（也是小米手机去年强劲反弹的主要动力）利润率仅为1.98%左右。

而且，小米硬件综合净利润率不超5%的策略，也将顺势影响到小米生态链下一众硬件产品的盈利状况。

最终这一承诺究竟能够带来多大价值，也许在小米成功上市之后能表现得更加明朗。