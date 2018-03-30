爱奇艺登陆纳斯达克：如何讲好视频行业下半场的故事

北京时间3月29日晚，爱奇艺登陆纳斯达克。爱奇艺在此次IPO中发行1.28亿股ADS股份，发行价18美元/ADS，整体募资规模23.04亿美元。周四收盘，爱奇艺的股价为15.6美元，市值为110.40亿美元。

成立8年，爱奇艺踩准了视频行业的变革，从视频播出平台延伸到内容制作平台，制作出了《盗墓笔记》《老九门》《中国有嘻哈》《偶像练习生》等一系列有影响力的内容。在收入上，从以广告为主拓展到广告和会员付费相当——截至2018年2月28日，爱奇艺付费会员数达到6010万。

在媒体连线时，爱奇艺CEO龚宇谈到了收入的增长空间：视频广告的市场份额在30%左右，五年后会增长到60%以上，这是一个高速成长而且基数体量非常大的发展空间；付费会员未来五年年增长率、复合增长率、年平均总是要大于35%，甚至大于40%。

同时，龚宇还提到了一些新机会。比如信息流广告，爱奇艺已经在图文和短视频信息上做了尝试；社交产品爱奇艺泡泡，在淡季的时候，4500万DAU，旺季的时候超过6000万的DAU。阅读、直播、游戏等业务也有想象空间。

龚宇说，自己今年正好50，年过半百，是一个重要的时期，如果按照中国的劳动法，还有10年的工作。“我希望10年内能搭出一个蓝图框架，依照迪斯尼的基本商业模式，加上中国环境中的创新，在中国建立一个线上的娱乐王国。”

不追求短期利润回报

视频行业何时能够盈利已经被讨论了十几年，但几家主流视频网站依然在亏损。

爱奇艺的招股书显示，2017年总营收为人民币173.784亿元（约合26.71亿美元），较2016年的人民币112.374亿元增长54.6%，2015年为人民币53.186亿元；2015年、2016年、2017年爱奇艺净亏分别为25.75亿、30.74亿和37.369亿。亏损在扩大，但净亏损率出现了下降，净亏损率分别为-48%、-27%、-22%。

对于长期的亏损，龚宇以零售行业对标，线上的零售业发展非常迅速，远超经济发达的地区或者国家，一个重要的原因是因为线下零售业不够成熟、不够强大，有很多发展空间。娱乐行业也一样。中国的线下娱乐行业处于一个前期发展阶段，不但高速发展，而且留下了大量的空间，给人更多的想象力和发展的空间。

“网络视频行业作为线上娱乐业中的最主要的一个行业，非常容易抓住这个机会，这个机会不但大，而且多。通常的经济规律，一个大的机会，一个多的机会，就需要更多的前期投入。所以整个的行业来讲，虽然走了一些弯路，有些企业走不到最终点，但是整个行业的发展非常积极，像爱奇艺这样的优秀企业一定能走到走后，事实上已经证明我们走到了中程。”

龚宇说，爱奇艺愿意做更多投入，以换取更大的发展空间。更加的投入，持续的投入，而不是追求短期的回报跟利润，更符合爱奇艺和爱奇艺股东的利益。

制造更多优质内容

微信趣味图文、短视频、资讯App不断填充着我们的“碎片化时间”，长视频内容需要有更多的创新与之对抗。

2017年之前，影视市场似乎走入了疲软期，单一的题材、守旧的故事以及拖沓的情节，对比下来，跟不断挑战题材创新的美国影视以及开始发力转型的韩国影视差距愈发遥远。“被消费”的消费者开始反抗，而电视剧行业整体因多年积弊掣肘难以迅速转型，这给了网络视频平台一个大好机会。

这一年，我们看到了《河神》《无证之罪》《白夜追凶》，也看到了《明日之子》《中国有嘻哈》，无论是爱奇艺、优酷还是腾讯视频，终于通过内容上的创新收获了大量观众。

2018年，爱奇艺计划在大剧、综艺、娱乐生态内容等领域推出超过200个项目，包括《河神2》《老九门2》《盗墓笔记2》《黄金瞳》《凰权·弈天下》《甜蜜暴击》等优质大剧；《机器人争霸》《热血街舞团》《中国有嘻哈》第二季《偶像练习生》《奇葩说》第五季等多部高话题综艺等。

李彦宏在接受媒体采访时表示，爱奇艺未来的一大增长点在于原创内容，原创做得强大后，可以避免几大平台高价抢IP的情况。

在制造出《奇葩说》《中国有嘻哈》《偶像练习生》等爆款之后，爱奇艺积累了大量的人才储备和方法论。爱奇艺副总裁姜滨表示，爱奇艺创造爆款和引领潮流的频率越来越高，这一切都得益于爱奇艺以内容为核心的竞争力的布局。

在人力结构上，爱奇艺有更多的内容专业人员，陆续推出了天鹅计划、幼虎计划、海豚计划等致力于娱乐产业核心人才的扶持计划，内部有更符合内容创作规律的生态，对外以尊重所有合作伙伴的姿态寻求内容合作。

同时，爱奇艺在内容的运营、内容的变现、内容的宣传、内容的精准推荐以及内容的IP衍生上也有足够多的积累。比如最近正在播出的《热血街舞团》，在节目身份广告客户容量有限的情况下，爱奇艺开发了IP授权模式，以获得更多收入。

技术驱动娱乐

爱奇艺把做一家以科技创新为驱动的伟大娱乐公司作为愿景，龚宇在连线过程中强调了技术驱动。

爱奇艺6000多个员工，将近一半是工程师，这跟传统的娱乐行业有明显的不同。技术驱动的一个关键点是人工智能。

2014年，爱奇艺在全球范围内建立起基于搜索和视频数据理解人类行为的视频大脑“爱奇艺大脑”，用大数据指导内容的制作、生产、运营、消费。龚宇表示，目前爱奇艺引入的人工智能算法已经可以精准预测在本平台播出的电视剧和节目的收视情况，并以此作为制作标准，反过来指导内容选择与策划。

人工智能的另一个应用场景是营销。百度与爱奇艺联合推出“百爱计划”，双方通过AI技术，进一步打通爱奇艺和百度的数据、技术、媒体资源，为客户提供优质营销服务。

比如，爱奇艺利用AI技术进行场景识别和商品识别。在直播场景中，爱奇艺营销部门可以把画面中实际出现的矿泉水瓶换成另一个广告客户的产品。龚宇说，这些都能实时完成，即使画面移动，用户也看不出这是一个应用了人工智能技术替换过的产品。

爱奇艺还做过一个案例，当视频画面中出现吃饭情景，旁边就会出现百度外卖的图标，这也得益于AI技术。

另一方面，爱奇艺又是创意型公司，创意型人才和工程师完全是两种逻辑和风格。龚宇表示，爱奇艺强调的是不同类型工作的人相互包容、相互尊重对方的特点，把技术和娱乐完美结合。