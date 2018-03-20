蚂蚁、滴滴、小米在上交所融资，咋回事？

3月19日，中信证券-滴滴第1-20期CP资产支持专项计划取得上海证券交易所无异议函。这是短短两周内，继小米、蚂蚁金服之后第3家获批发行供应链金融ABS的新经济平台型企业。

正当市场视线聚焦于A股市场将如何拥抱新经济代表企业时，上述3家公司已在上交所通过发行供应链ABS的形式获得融资。在这种金融创新中受益最大的，则是与上述新经济平台型企业息息相关的上游中小微企业。

供应链金融ABS是以核心企业上下游交易为基础，交易未来可以带来的现金流收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。

供应链金融ABS的一大特点在于，核心企业的上游供应商往往属于中小微企业，自身的主体信用状况不高，几乎不可能从资本市场获得融资。融资成本居高不下是这些中小微企业经营中长期存在的痛点。而通过供应链金融ABS，这些企业可以摆脱自身主体信用不足的限制，通过与包括小米、淘宝、滴滴在内的新经济平台之间的合约关系作为基础，借力获得融资。

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3月16日，蚂蚁金服旗下全资子公司商融（上海）商业保理有限公司（以下简称“商融保理”）作为原始权益人发行的“德邦蚂蚁供应链金融第X期应收账款资产支持专项计划”成功取得上海证券交易所储架发行20亿元无异议函，成为首单互联网电商供应链资产支持证券项目。

在这单ABS中，天猫商户作为上游供应商的债务人，向保理公司申请保理业务并经供应商同意后，以供应商转让其应收账款给保理公司的反向保理业务资产。通过反向保理业务，商融保理有效解决了供应链核心企业上下游中小企业的融资问题，使得供应链上下游的企业能够建立持久稳定的战略合作管理，促进产业链的稳定发展。截至2018年2月底，商融保理服务的上游中小供应商接近1500家。

百草味为天猫平台坚果类目销售排名靠前、市场口碑较好的生产厂家，临安某加工厂是一家有20年历史的加工厂，也是百草味最早开始合作的供应商之一。随着百草味的快速发展，该加工厂生意也越来越好，但融资一直是其最头痛的问题。

由于该加工厂固定资产规模较小，传统的银行融资方式，一般需要与周边加工厂联保，风险较大、融资额度较小且无法根据销售淡旺季灵活调整额度，难以满足其需求。极端情况下资金需求大时，只能进行民间拆借，年利率可能高达20%以上。

自从使用商融保理产品后，该加工厂对百草味的账期缩短至原来的三分之一，融资年利率约为8.5%，且可以随借随还，使用灵活方便，极大地盘活了应收账款，缓解了资金压力。

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小米公司供应链金融资产支持证券100亿元储架发行于3月初取得上海证券交易所无异议函。小米公司上游供应商涵盖信息设备、精密电子、生物识别等领域逾200余家，部分为中国新经济制造业细分行业的龙头企业。

该次资产支持证券分期完成发行后，将为上述供应商提供新的资金渠道和更灵活的资金来源，不仅促进产业链中小企业供应商的协同发展，也为新经济制造业的科技研发和扩大生产提供有力支持。

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昨日获批的中信证券-滴滴第1-20期CP资产支持专项计划也将为滴滴合作伙伴的财务状况带来立竿见影的帮助。

福建某租赁公司作为滴滴平台上业务链条中的合作伙伴汽车租赁公司，于2015年3月份成立。随着滴滴在出行业务的迅速发展，该汽车租赁公司的业务增长速度也越来越快，两年后即成为福建省排名靠前的汽车租赁公司。

虽然业务上获得了快速增长，但融资一直是该公司最头疼的问题。因为该公司主要是从事汽车租赁、车辆管理等重资产业务，资金方面的压力比较大。由于该公司的成立时间刚满3年，通过银行融资很困难，之前融资甚至需要拿房产作抵押贷款担保。融资综合成本超过15%，额度也远远无法满足其业务快速发展的需求。

随着滴滴新型供应链金融资产支持证券（ABS）的推出，该公司将无需再用房产作为抵押，而是依靠公司合法持有的租金权益获得融资，其融资成本远低于之前，同时，也有效地盘活了该公司的存量资产，大大地缓解了业务快速增长带来的资金压力。

上交所方面表示，以金融产品服务民生需求，是金融发展的大势所趋。近期小米、蚂蚁、滴滴等新经济平台企业供应链金融ABS项目的成功推出，是上交所在证监会的统一领导下，推动供应链金融服务实体经济、服务社会民生的重要举措。

下一步，上交所将继续贯彻落实党中央、国务院指导精神，推动供应链金融，多角度、多领域、多方式服务实体经济和社会民生。