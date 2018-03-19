彭博社：苹果公司将自主开发显示屏 取代三星屏幕

新浪科技讯 3月19日消息，据彭博社报道，苹果公司将首次自主设计并生产其设备显示器，利用加州总部附近的秘密设施生产少量屏幕用于测试目的。

这些因讨论内部规划而要求匿名的知情人士称，苹果公司正在大举投资开发下一代MicroLED显示屏。MicroLED使用的发光化合物不同于当前的OLED显示器，有望令未来的设备更纤薄、更清晰、更节能。

知情人士称，这种屏幕的生产难度远高于目前使用的OLED显示屏，公司在大约一年前几乎放弃了这个项目，不过工程师们后来取得了进展，该技术目前已进入后期阶段，但消费者可能需要再等几年才能看到成果。

这项雄心勃勃的事业是苹果公司实现关键部件设计内部化的最新例证。几年来，苹果一直在自主研发为移动设备提供动力的芯片。从长远来看，显示器的研发可能会伤及当前的一系列供应商，例如显示器生产商三星、Japan Display、夏普和LG显示，以及人机界面解决方案提供商Synaptics等公司。它还可能伤及领先的OLED技术开发商Universal Display Corp.。

掌控MicroLED技术将有助于苹果在日益成熟的智能手机市场脱颖而出，超越自诩拥有超卓显示屏的三星等对手。经营屏幕测试公司DisplayMateTechnologies的Ray Soneira表示，对于苹果公司而言，在内部进行屏幕设计是一个“黄金机遇”。“每个人都可以买OLED或LCD屏幕，”他说。“但是苹果可以拥有MicroLED。”

这一切都并不容易。新屏幕的量产需要新的生产设备。到这项技术准备就绪的时候，可能已经有了其他的替代技术。苹果可能会遇到难以逾越的障碍，从而放弃或推迟这个项目。另外，这个项目的投资也很高昂。

最终，苹果可能会将新屏幕的生产外包出去，以尽可能降低生产混乱给其利润带来的风险。一位知情人士表示，加州工厂的规模达不到量产要求，但公司会希望在尽可能长的时间内不让合作伙伴获得这项专利技术。“我们向工厂投入了大笔资金，”这位人士称。“工厂的规模之大足以完成工程设计，在开发阶段，我们要将一切都对外保密。”

一位苹果公司发言人不予置评。