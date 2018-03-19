新世相刷屏被封并非个案 知识付费如何走得更远？

来源：界面新闻 作者：刘燕秋

3月19日，擅于制造营销话题的“新世相”又刷屏了。

从上午开始，一张印有新世相创始人张伟照片的营销课海报开始在朋友圈流传。海报显示，张伟将在这次课程中公开复盘“佛系青年”、“逃离北上广”、“丢书大作战”等案例，课程原价9.9元，扫码即可购买。和之前的营销刷屏案例不同的是，这次的卖课售价并不固定，每万人购买将涨价5元。

界面记者以44.9元的价格购买了这一课程，付费之后，扫码加入了一个“新世相营销课”群，群里的课程助理介绍了会员可以享受到的福利：

每邀请一位好友报名营销课程，即得40%现金返现，多邀多得，上不封顶。如果邀请的好友同时邀请了朋友报名，也可获10%返现，立即到账微信零钱。收益排行榜前10学员最高可得万元现金奖学金，第1名学员还可得价值50万的新世相广告推送一次。开课后，坚持完成每日作业可得新世相读书会月卡一张。

但没过多久，这次活动的分享页面便被封禁，购买链接也显示无法打开。微信方面对此回应称，新世相通过多层抽成等方式推广网络课程，违反了微信平台规则。微信团队已对相关公众号进行了处罚。

尽管新世相营销课的客服在群里发消息表示，“受不可抗因素影响，所有功能调整到新世相读书会 APP。原有活动规则（榜单）依然有效并进行实时更新，提现功能正常，3月25日晚24：00截止统计。”但这致使很多人开始在群里要求退款。

作为另一应对方案，新世相迅速将海报右下方的公众号二维码更换为小程序码。

但新世相的做法并不是个案。

从2018年开始，由于可以低成本撬动大范围用户，利用分销和拼团的形式做知识付费的模式开始流行起来。

1月17日，网易2018开年大课率先在朋友圈刷屏。网易在知识付费平台荔枝微课推出的《网易运营方法论》号称原价199元，促销价只要39.9元，同时只要他人经由你分享的带有课程二维码的红色海报购买该课程，分享人就会得到佣金返现。其中一级分销返还课程价的60%，二级分销返还30%。

新世相与千聊纷纷跟进。1月30日，新世相上线了《成为不可替代的人》精品课，售价99.9元，采用了一级分销，分享可得49.9元。千聊推出的《千聊创始人·2018年唯一大讲，掌握知识付费的底层逻辑》则采用了二级分销，一级分销可获得70%提成，二级分销可获得20%提成。

这波营销方式确实带来了立竿见影的效果——新世相的职场课24小时卖了近8万份，销售额超过500万，千聊的课也很快卖到了10万份。

但与此同时，这一行为很快遭到微信封杀。网易开年大课先被微信封掉后又解封，千聊的课程链接也很快被微信封掉，App甚至还被App Store下了架。

千聊链接被封疑似与微信诱导分享的规定有关，App Store下架则可能与未缴纳“过路费”有关。据App Store规定，虚拟商品在iOS内的销售，苹果要抽成30%。

和分销模式相比，同样能低成本拉新的拼团功能风险更低，也有知识付费平台开始尝试这种类似“拼多多”的方式。2月1日，知识付费技术服务商小鹅通推出拼团功能，使用该功能的科学队长旗下的《古生物学家还原恐龙世界》销售额达到之前十倍。

无论是分销还是拼团，核心都是“拉人头”，虽然可以在短期内拉来不少人，但仍然存在涉嫌传销的风险。有分析人士认为，新世相这次的营销活动“本质是无限级，团队计酬三层结算奖金，这不是三级分销，而是传销”。

对新世相来说，虽然已经被封，但一上午的时间拉来将近10万人，暂时来看是个稳赚不赔的买卖，但知识付费行业的痛点——如何保证续费率仍是一个难题。像新世相这样复盘几个案例，似乎不足以构成一套完整的课程体系。对于不为赚佣金而是真心求知的人来说，能在这样的课程里学到多少东西还是未知数，这次参与了刷屏的人下次是否还会参与？解决好这些问题才是知识付费得以长期发展的关键。