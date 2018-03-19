OPPO R15发布：又一款齐刘海屏手机售价2999元起

新浪手机讯 3月19日上午消息，今日OPPO在北京举办R15沟通会，一起来听一听这次在R15机身色彩背后的故事。

OPPO品牌未来发展

发布会开始，OPPO副总裁吴强回顾了去年OPPO的销售数据。根据IDC数据，全球手机销量首次出现下滑，中国市场更是下滑剧烈。而OPPO在2017年销量达到1.118亿部，比2016年增长12%。

OPPO公布了销量数据

这样一个成绩归功于OPPO的改变，吴强说总结了OPPO在现今残酷的市场中进行的四个维度的升级。

首先在创新方面，OPPO在全球建立6大研究院，创新现在乃至未来的技术，以保持产品的高精尖。其次品牌进行升级，做更适于全年龄段的产品；第三OPPO继续在线下零售深耕，未来将拓展300个海外市场，全球400，000零售店。最后，OPPO将打造全球化产品，并为当地用户适配因地制宜的产品。

OPPO R15星空紫新配色

R15售价2999元起

回归产品，今年初不断网上不断爆料，这次的OPPO R15除了采用齐刘海全面屏之外，机身配色也是个关注点。

这次OPPO在沟通会上公布了R15的机身配色将有星空紫、雪盈白、热力红；R15梦境般则提供专属梦镜红、陶瓷黑配色，联合曾荣获红点设计大奖、I.D杂志年度设计评论奖等当今美国工业设计界巨星、Karim Rashid（凯瑞姆·瑞席）色彩大师共同设计。

据OPPO称，著名工业设计师Karim Rashid（凯瑞姆·瑞席）认为“大自然不存在纯色”，比如我们最常见的白色，在世界上也有超过一百种，每一种颜色，都并不单纯。所以，几乎在任何情况下，我们看到的存在于自然界的物体都是由不同的颜色组合而成，只是有些颜色之间的差异显著，而另一些颜色之间的差异不大。

那么这次在OPPO R15中，怎么样让产品的颜色看着更舒服，所以这次“渐变”设计就称为了重点。

比如这次的星空紫，是红色和蓝色的结合。热情的红与冷静的蓝碰撞，游走在放肆与克制之间，紫色就变得非常暧昧。而梦境红版，则是上代R11s星幕屏的延伸，玻璃材质让黑红渐变呈现出更通透的感觉。

拍照方面，R15主摄像头硬件上，OPPO R15采用了高帧率影像传感器，IMX519，这颗CMOS拥有两大特性：一是拍照更快，抓拍更精准，二是进光量更大，噪点更少。

对比索尼IMX398，IMX519采样帧率提高了100%，它拥有1.22微米的单位像素面积，较索尼IMX398提升了18.7%，传感器尺寸为1/2.6英寸，较上一代提升了7.7%，同时，R15还带来了3-HDR硬件实时分级曝光，逆光拍照可以实现所见即所得。另外升级智能场景识别2.0，对美食、微距拍照效果更佳。

系统方面R15搭载 Color OS 5.0，UI进行了全新设计，另外系统还和腾讯游戏合作，使用R15玩游戏时减少掉帧率。

OPPO R15采用6.28英寸1080p分辨率屏幕。拍照方面采用前置2000万像素，后置1600万像素+500万像素；硬件方面，搭载联发科P60处理器，辅以6GB运存+128GB存储空间，梦境红和陶瓷黑采用骁龙660AIE处理器。

OPPO R15售价公布

售价方面，OPPO R15将于4月1日正式发售售价2999元起，梦境红和陶瓷黑价格分别为3299元和3499元。

最后OPPO公布了一些未来方向，其中AR开发者平台最快将5月上线。OPPO AR开发者平台联合商汤科技支持跨平台适配，支持iOS和Android两个平台。

（瑞豪）