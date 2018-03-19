区块链招聘9成岗位保底月薪万元 撒钱圈人泡沫凸显

数据来源：BOSS直聘研究院数据 ■制图/廖木兴

区块链人才招聘刷爆朋友圈 撒钱圈人泡沫凸显

九成岗位保底月薪万元以上

来源：新快报

又到“金三银四”，一年中最火热的跳槽季。在2018这个区块链风口年，区块链也成了2018开年最热门的就业方向。

从人才需求端来看，区块链招聘相关岗位需求自2017年下半年开始快速增长。在待遇方面，据多个互联网招聘平台数据显示，不管是产品、技术、运营，还是其他，只要沾上“区块链”，该职位的薪资水平都要翻一番。最夸张的，近日北京一则区块链招聘广告刷爆朋友圈，要求应聘者对区块链技术和密码学有深入研究，给出的年薪不低于500万元人民币，并且上不封顶。

然而，当问及这些急需区块链岗位的企业招聘负责人时，却都如出一辙地回复说，“招不到”。人才招聘专家指出，各大企业纷纷撒钱圈人，凸显了区块链当前浮现的大量泡沫；另一方面也说明了区块链技术尚处于早期阶段，核心人才面临巨大缺口。

■新快报记者 郑志辉

薪酬再高，招不到就是招不到

“招不到啊！”正在到处求推荐求简历的上海某区块链基金会市场部负责人张贤俊相当苦恼地对记者说，招聘广告已经洒出去大半个星期了，符合条件的面试者却没几个，很担心这会影响到项目在中国的推广工作。

据她介绍，目前招的两个岗位，一个是负责内容策划的公关经理，另一个是新媒体运营经理。考虑到当前区块链的炽热度，而行业也才刚起步，她已经有意拉高了薪酬待遇（前者月薪2万—3.5万元，后者1.5万—2.3万元），并且只需要一到三年不等的相关工作经验。

从目前收到的简历来看，质量高的不少，还有很多“海龟”，但最后值得面试的却不多。张贤俊解释说：“其实我们已经不介意候选人是否有区块链领域的经验了。除了本职工作技能要扎实，我们还希望候选人‘踏实、耐劳、专注’。我们的项目前期已经投入很多，现在国内开始组建市场运营团队，核心团队都不希望在宣传上浮躁，让项目前期的努力白费掉。”

让她担心的，正是狗年春节期间出现的区块链白热化氛围，“现在区块链领域泡沫很多，浮躁和梦想一夜暴富、沽名钓誉的人都在往里钻。所以就算候选人其他条件再符合，如果品德不符合期望，我们都不会选择。”

奉玉立（化名）可能正是这种梦想借区块链一夜暴富的人。奉的广告公司原本只是家服务互联网企业，员工不过两三人的小公司。去年11月出现的区块链和炒币热潮，给奉玉立的震动很大。春节期间，国内关于区块链的讨论到达炽热程度，奉终下定决心“all in”区块链，快速组建团队，全力服务区块链行业。

奉玉立目前同样在急聘区块链人才，每天都在不停面试中，但同样面临“招不到”的难题。“我们为项目提供从编写白皮书到最后发币等的一整套流程，所以要求在这方面的专业知识，但面试到现在为止，见过的人，对区块链的认识水平，连我这种临时出家，只靠日常看一些资料和跟相关专家交流心得的人都不如。”

真实情况：核心人才严重不足

BOSS直聘研究院数据显示，区块链相关岗位的招聘需求自2017年下半年开始快速增长，11月进入第一个明显爆发点。2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已经达到2017年同期的9.7倍，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。

与此同时，虽然区块链人才供应量同比增加235%，但存量仍远低于实际需求，其中专业区块链技术人才的供需比仅为0.15，相当于每8个区块链职位只有一位应聘者（人才供需比低于1说明人才供不应求，数值越低表明缺口越高，目前人工智能相关人才的供需比为0.62）。从职位分布上看，有73.7%的区块链相关岗位为技术类，7.5%为产品类、8.4%为运营类，还有10%其他岗位（包括行业分析师、市场推广、记者等）。

通过对大量职位描述的分析，BOSS直聘发现，出色的区块链技术人才招募难，并非源于高技术门槛，而是同时拥有扎实技术基础、区块链（去中心化）思维方式和实际应用经验的人才存量太小。

有业内人士甚至估计，目前国内的区块链人才总量不足一万人，而如果严格按照技术底层开发的标准来说，国内的核心区块链人才总数不超过200人。在区块链相关的招聘中，技术岗大概占了70%，其中核心岗位基本上都要求有2-5年区块链开发经验，这对于一个新兴行业从业人士来说十分苛刻。

原比特币中国运营贾国飞表示，虽然很多公司开出高薪，但在供给端仍十分小众，区块链前期培养是断流的，整个社会没有形成健全的学习体系，所以说难招人是必然的。

观察

和AI相比，为什么区块链的高薪被认为是泡沫？

BOSS直聘的数据还显示，2017年11月之后，与区块链相关的岗位平均招聘薪资达到2.58万元。其中平均月薪在2万至3万元区间的区块链人才占比最高，达到41.7%；平均月薪在1万至两万元的区块链人才占比达30.9%；仅有4.4%的区块链人才平均月薪低于万元，也就是说，超过9成的区块链人才月薪保底万元以上。

BOSS直聘指出，由于区块链相关人才严重稀缺，未来一段时间内，抢人大战还将持续，薪资也将持续增长。

拥有最大全球人才数据库的领英2018年数据显示，全球对于区块链人才的需求爆发较中国更早，从2015年到2017年，在领英档案上标注有区块链相关技能的人才数量增长了近19倍。但人才总量仍然较少，仅相当于全球AI人才数量的2%左右。

业内有声音认为，这可能会影响AI行业对人才的吸引力，造成人才向区块链领域流动。但据BOSS直聘表示，截至2018年2月底，并没有观察到AI领域人才转向区块链行业的趋势，AI领域仍然是大部分资深技术人才转岗的首选目标。

2018年区块链是否会迎来一个强力触发点呢？2017年底德勤发布了一份报告，全球软件协作平台GitHub上共有86034个区块链项目，其中仅有8%的项目有人维护，5%的项目存活下来，项目平均寿命仅为1.22年。“拨开表面的喧嚣，2018年的区块链恐仍将处于探索阶段。”王迪说。

链接

另类的区块链“人才”市场

稍为了解区块链行业的人都知道，目前中国的币市环境已经风声鹤唳，不过，依然有那么一些“区块链人才”丝毫不受影响，赚得盆满钵满。

首先是此前曾有报道指某宝上出现的代写白皮书的业务，一份基础的白皮书只要3600元。但据一些公众号透露，最新行情是，一名熟练、专业的白皮书撰写大牛，单份ICO项目白皮书开价大约在2万~5万元不等，每月收入能达到十多万元。

奉玉立向记者默认了这个行情的真实性，同时说，现在“聪明”点的，都不会只满足于收钱代写白皮书了，还会要求分得一定份额的ICO项目收益。

另外一种现象，则是针对目前的区块链居高不下的热度，许多人迫切渴望获得知识从而搭上这趟“未来列车”，各类五花八门的区块链培训也火爆起来。

有报道称，近日某区块链投资学院发布了一款3天2夜的培训课程，要价每人8.8万元。另外一个号称“北大区块链总裁班”的培训计划，为期3个月，但每个月上课两天，一共6天的课程费用达到19800元。当然，这些培训机构的靠谱程度就有待商榷了。

而催生这些另类区块链“人才市场”的原因，有从业者直言不讳说，“其实工资不是最主要的，重要的是在这个圈子里，你更容易进入圈内去投资代币，这才是大头”。