新Apple Pencil猜想：我们希望它可以变成这个样

苹果三月活动的中文版邀请函

新浪数码讯 3月19日上午消息，苹果公司将在3月底召开发发布会，主题是“教育”。行业内普遍预计，这次会有个廉价的iPad出现，如果从海报推断，应该还有一支与之相配的Apple Pencil手写笔，其实后者更值得关注。

发布会之前，不妨做一些猜想，如果真的有新Apple Pencil，希望它有如下特征。

首先是收纳问题

希望它能吸附在iPad上。这要求很简单，第一代发布的时候，大概是为了简约或者更像真正的铅笔，苹果就没考虑过它怎么放的问题，各种稀奇古怪的第三方配件解决了这问题：比如保护盖上挖个槽，或者给笔上套个什么保护套之类的挂在平板上。但依旧有容易掉的风险。

Apple Pencil很美 可是容易掉

希望官方能解决这问题，相比之下，Surface从从一开始就想到了这件事可以随时吸附在主机边上，这点确实比苹果更实用。

价格

既然是以教育用途为主，苹果应该考虑下价格，另外还有价格，这支笔定价788元，价格似乎不贵，但必须要配合5000多元的iPad ProX才能用，这成本就上去了。

所以这次，如果Apple Pencil真的会更新，希望与之匹配的iPad价格也不要太贵；苹果甚至可以出一款简化版的产品，比如参数更低一点。教室里的学生们未必有艺术家或设计师那样高的需求，120Hz的屏幕刷新也未必是必选项，价格降一点，能配合低价iPad用就完美了。

加入新技术 让它更像一支真的铅笔

Apple Pencil的体验很好，尤其是压力回馈，这也是我们当初用它最主要的感受。你用力按着笔，iPad上的线条就粗一点，抬起一点，笔画就细了。

Apple Pencil具备压力感应

不过对比真正的铅笔，它的真实度还不是100%，苹果应该给它加入一些更仿真的技术，让这支笔有回馈感，其实现在就有，比如Taptic震动引擎放到笔里面——这可能让Apple Pencil走上另一条路，不是更便宜功能更少，而是更仿真，保持现有的定位。

W1芯片成就了AirPods的口碑

另外跟技术有关的还有配对问题。苹果的W1芯片出来之前，这支笔已经发布。它在AirPods上口碑很好，苹果该考虑把这种芯片放进笔里了，从技术上讲放进W1芯片难度比Taptic小很多，而且能带来很多益处。比如配对更容易，续航也应该更好。

让充电方式更简单点

Wacom手写板配的电子笔尾端是一个橡皮擦，但Apple Pencil尾部是个笔帽，打开是充电口，橡皮功能没处放，这可以理解。新的Apple Pencil是不是能把笔帽做复杂一点富余更多功能，或是干脆不要充电口，改成无线充电方式？

有了无线充电，笔帽其实以及该可以去掉了

如果用于教育市场，去掉笔帽还可以防止儿童误吞服，这绝对是件好事。（晓光）