格力董明珠：打地基看似不出成绩却能制造业井喷机会

每经记者 张虹蕾 每经编辑 毕陆名

3月16日晚，全国人大代表、格力电器董事长董明珠在刚刚结束一天会议后，仍然精力旺盛地向包括《每日经济新闻》在内的媒体分享起她对中国制造的感悟。

记者从格力电器方面获悉，董明珠在今年全国两会期间提交了13份建议，涵盖知识产权保护、智能制造发展、家电使用年限等多个方面。在接受《每日经济新闻》记者采访时，她表示，经过前几年的积淀，目前的中国制造已经开始注重品质的发展，将会在未来产生飞跃式的进步。

董明珠认为，变革是渗透企业发展过程的趋势所向，而在这个过程中文化制度的建设和专注精神是不可或缺的。说起备受关注的格力董事会换届，董明珠表示，一个人不可能渗透企业整体发展的脉络，企业成长无止境，如果其能够交班的时候，也相信格力能够更好运营，关键点不在于退休的早晚和谁来接班，而是企业能够拥有源源不断的发展动力。

谈投资珠海银隆：“我爱的是新能源产业”

NBD：业界认为新能源市场门槛很高，您为什么看好这一市场？

董明珠：门槛高不高不是别人定，是个人判断的，我认为所有的行业都需要具备“高门槛”，才能做好产品和市场。新能源是未来发展的必然的方向，具有很好的发展前景，是储能发展的潜在需要。

中国在制造业想要成为强国，常常讲一句话叫“弯道超车”，在新能源领域目前全球几乎在同一起跑线上，通过强大的人才、技术，掌握正确的方向，争取在新能源领域领航。

NBD：在新能源方面，有哪些具体的推进？

董明珠：目前还在继续推动新能源技术成熟，新能源目前的推动方式不一，很多企业形成自己的逻辑和理由，都认为自己的电池是最好的。而我认为好与不好最后经过实践检验才是最真实的。有人提到好电池的要素是密度高，在我看来，电池最基本的两个要素就是安全性和使用寿命，其次就是充电快。

除了研究新能源本身，各大企业也要未雨绸缪，解决用户需要的同时也要意识到环保问题，做好未来5~10年内的新能源电池的回收、拆解分解规划，将环保作为基础研究方向开发。

NBD：有人疑问，用空调企业的管控方式去管理新能源汽车行业是否合适？

董明珠：这并不是空调企业适不适合管控汽车行业的问题，关键点在于是不是以达到消费者的需求和达到消费者满意为标准的管理。正因为格力坚持“不需要售后的服务才是最好的服务”的理念，不断自我挑战，才能塑造坚定的品质。

目前汽车行业也存在一些管理粗放的问题，新能源汽车对于品质的追求十分重要，汽车行业对于部件的标准和品质的强化意识都是需要去改变的。

NBD：您为何选择珠海银隆投资？

董明珠：有些投资者看到一个项目会关注概念、市值，但我觉得有些投资不是为了赚钱，是希望通过投资推动行业发展，拥有一定话语权。我投资他们（珠海银隆）也可以投资别人，我爱的是新能源产业不是某一个企业。我目前关注的不是哪家企业和投资行为，关注的是新能源企业究竟要具备怎样的条件，才能成为世界领先企业。

谈商业谋略：要协同共赢发展

NBD：此前，您曾在内部会议上说，2018年，格力销售管理要彻底变革。这背后的原因何在？

董明珠：这么多年来，格力用自己的独特的思维创造了好几个创新型的营销模式，做任何一个决策，都源于自身的磨砺，我相信每一次的决策不会有太大的失误。多年来格力一直坚持共赢思想，满足消费者、经销商、企业的各方利益，并在不同的时期拥有不同的策略。

最早的时候全国空调都在打价格战，没有自己的核心技术，依赖于别人的压缩机等一系列部件，属于组装工的角色。在这样的背景下，如果和经销商做成一个利益团伙，最大的受害者就是企业。所以我们在全国都在打价格战的时候，制定了一套完善的制度，打造一个公平竞争的环境。

即便在2008年金融危机，格力上下游供应商也没有倒下，保持上下游企业的稳定性，也是一个大企业的责任。

随着人才培养和技术研究的不断深入，格力每走一步棋都意识到不能独霸天下、要协同共赢发展，共同做市场。

因而，我认为变革是渗透在企业发展过程中的一种趋势，不断驱动创新。

比如，目前消费者买了格力空调，总部可以随时跟踪使用情况。此外在互联网的推动下，线上线下的融合程度不断加深，线上满足方便快捷的需求，线下做好更好的服务，利用大数据做好全网打通，随时随地满足用户需求。

NBD：2018年政府多次强调高质量发展，在您看来，企业需要进行怎样的革新？

董明珠：中国过去是一个制造大国、代工大国，所有企业用人力、财力打出品牌，但却模仿不出精髓。我2001年就当了格力总经理，今年是第18个年头，最近5年格力电器取得了飞跃式的发展，这也让我们有了另外一种梦想和追求，希望从量的提升达成质的飞跃。过去企业可能更多以利益为主要导向，缺乏品质、市场概念和使命感，而现在一切发生改变，除了关注财富，更关注对于社会的贡献。

谈董事会换届：格力不能更好运营不交班

NBD：格力也在投资装备制造，这是一种多元化发展吗？

董明珠：这不是简单的多元化，如同现在格力进军智能装备也不会放弃空调，企业的成败与否在于企业文化，且不是逐利而行的角色。企业打地基看不出成绩，但是花费的精力比盖楼要多，制造业要打好地基，总有一天会有井喷式的机会出现。

我一直认为做产品要么就不出来，出来就要做最好。格力永远不会忘记专注精神。比如我们的光伏空调和厨房空调还在创新的路上不断前行。

NBD：现在大家都很关心格力的董事会换届，您有什么可以分享？

董明珠：我在格力28年没有休假一天，应该可以去休息。任何一个企业不可能归于一个人，人不能替代企业的发展规律。企业发展没有止境，需要关心的不是谁接班、谁退休，而是企业的发展持续动力和保障条件。

很多人在关注明天的格力怎么办，我觉得我不会去考虑这个问题。如果我能交班的时候，我相信企业一定会能更好地运营下去。如果不能更好地运营下去，我绝对不交班。

NBD：从空调到手机，您一直作代言人的初衷是什么？

董明珠：源于对市场的承诺，我说话一定算话。我只相信我对格力的股民负责，对社会负责，对员工负责，对消费者负责，所以我们做我们自己该做的事情。

我对自身的品质要求是“天天3·15”，对消费者的服务要求“不需要出现3·15”。

NBD：您和雷军的10年赌约即将到期，您有什么想分享的吗？

董明珠：现在还有几个月到期，我希望到时候请专业公证机构审计，得到最准确的信息。但我认为赌约的内容不是最重要的。最重要的是在这个过程中唤醒所有人，做出更好的产品。