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霍金最后论文曝光:提证明多元宇宙方法 或改变宇宙观

霍金最后论文曝光:提证明多元宇宙方法 或改变宇宙观
2018年03月19日 10:20 澎湃新闻
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　　霍金最后论文曝光：提出证明多元宇宙方法，或改变人类宇宙观澎湃新闻记者 薛雍乐

英国著名理论物理学家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking） 东方IC 资料英国著名理论物理学家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking） 东方IC 资料

　　在英国著名理论物理学家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）去世3天后，霍金最后的科学贡献也为世人所知。英国《泰晤士报》3月18日报道，霍金在去世前两周提交了最后一篇论文，其中提出了为寻找“多元宇宙”证据进行太空探测的数学方法。如果这些证据在霍金的有生之年就能找到，那他很有可能将得到诺贝尔奖。

　　这篇论文的合著者是比利时鲁汶大学理论物理学教授赫托格（Thomas Hertog），他在2周前与霍金见面，得到了霍金对论文的最终认可。目前，这篇论文正在一本知名学术期刊接受审阅。

　　论文研究的问题自1983年以来就使霍金困扰不已。当时，他和另一名物理学家哈特尔（James Hartle）一起提出了“宇宙无边界”理论，描述了宇宙是如何由大爆炸而出现的。在这一理论中，宇宙是瞬间从一个小点扩张成我们今天所见到的宏大宇宙的原型。但理论也预测，还发生过无限多次的大爆炸，每次都会创造一个不同的宇宙。

　　数学悖论使这一想法无法通过实验来验证。赫托格说，他和霍金希望把“多元宇宙”的概念变成能够检测的科学框架。

　　但霍金最后的理论也带有悲剧色彩，预测说当所有恒星都失去能量后，我们的宇宙将在黑暗中消失。

　　霍金的新研究在宇宙学家中受到了争议。霍金的朋友、加拿大圆周理论物理研究所（Perimeter Institute）主任图尔克（Neil Turok）表示，他至今仍不能理解，为什么霍金会觉得这个设想很有趣。

　　但也有其他科学家认为霍金的研究具有突破性意义，这可能是第一次能够通过实验来验证的相关理论。英国杜伦大学教授弗兰克（Carlos Frenk）表示，宇宙膨胀表明应该有许多个宇宙，但至今人们都无法进行测量。霍金的新论文则表明，多元宇宙在我们所在的宇宙的背景辐射中留下了印记，我们可以通过宇宙飞船上的探测器来检测，而这将“深深改变人们对自己在宇宙中位置的看法”。

　　弗兰克还提出，探测任务应该被命名为“霍金宇宙探测计划”（Hawking Space Probe）。

　　霍金的合作者赫托格则表示：“这就是斯蒂芬（·霍金），他敢于去往《星际迷航》（美国著名科幻电视剧）都不敢涉足的地方。”

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