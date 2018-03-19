这种病夺走了李敖的生命 到底多可怕？是时候知道了

来源：科普中国

本文专家：郭晓强，博士、生命科学领域科普作家

3月18日，著名作家李敖先生与世长辞，享年 83 岁。

据悉，李敖先生2017年年初被查出罹患脑瘤。去年3月，李敖曾发微博谈及病情，称已做了28 次放射治疗，天天吃标靶药、类固醇、止痛药……

图片来源：微博

去年5月，李敖因放射性治疗导致免疫力下降，感染急性肺炎住院，一度住进加护病房，甚至医生下了病危通知书。

最终，李敖先生生命终止于脑瘤，也提升了人们对脑瘤的关注。脑瘤到底有多可怕？是不是得了就没救了？一起了解一下。

脑瘤到底有多可怕？

脑瘤是一类发生于大脑内异常细胞增殖的肿瘤总称，有良性和恶性之分，而恶性脑瘤一般又可分为原发性脑瘤和继发性脑瘤。

原发性肿瘤是指异常细胞源头就在大脑。

继发性脑瘤

是指身体其他部位恶性肿瘤如乳腺癌、肺癌等的脑转移，一般情况下说的脑瘤常指原发性肿瘤。其中最常见脑瘤为胶质瘤、脑膜瘤、垂体腺瘤等。

哪些因素可增加脑瘤发生呢？

首先是遗传因素

尽管只有5-10%脑瘤有遗传倾向，但是有脑瘤家族史的人应该更加注意。

其次是年龄因素

随着年龄的增长，脑瘤的发生率也随之增加。因此老龄化的今天，脑瘤形式也不容乐观。还有就是环境暴露，已有数据表明氯乙烯和辐射可增加脑瘤的发生风险。

脑瘤的信号有哪些？

和其他大多数肿瘤类似，脑瘤也没有非常特异的身体表现，但出现某些异常时就应该考虑是否脑瘤发生了。

头痛

是脑瘤最常见症状，睡觉后仍持续头痛，清晨睡醒后加剧，运动/咳嗽等亦加剧。

其他症状

除长期头痛外，还常常伴随其他不适，包括视力下降、思维混乱、记忆力衰退、身体协调性降低等。这些症状的出现都源于随着肿瘤的增长而累及大脑特定区域相应功能。

因此，如果日常生活频繁出现这些症状，就很有必要去医院进行针对性检查。

如何诊断是否得了脑瘤？

身体不适指征仅是大脑功能异常的一种表现，是否得了脑瘤还需临床最终确诊。

最初医生根据患者口述进行更为专业的判断，以初步评估脑瘤发生的可能性。

如果必要，医生会建议患者进一步进行MRI检查，有时还需辅助CT或PET检查，以更进一步判断脑瘤情况。

脑瘤良恶性判断以及亚型分类往往还需病理科医生根据病理检查结果确定。

得了脑瘤还有治吗？

还有

脑瘤最常用治疗手段是手术。对于良性脑瘤和尚适应手术切除指征的恶性脑瘤，医生往往采用手术方式解决。

对于较小或与周围组织容易剥离的脑瘤，一般采取全切除的方式。而肿瘤较大或周围区域比较重要，则常常采用部分切除手术。

放疗是脑瘤治疗的另一种常用方式，一般作为术后辅助或者无法手术患者的选择。

化疗也是脑瘤的一种选择，但是常规化疗药物临床效果大多不甚理想，目前只有替莫唑胺等少数化疗药物应用于胶质瘤等脑瘤的治疗。

目前，靶向治疗和免疫治疗在脑瘤治疗的作用尚在研究中。

脑瘤预后能活多久？

不同脑瘤预后也有巨大差异。以成年脑瘤为例，低级别少突神经胶质瘤5年生存期可达70%左右。

而恶性最高的胶质母细胞瘤5年生存期不到5%，平均生存期为12到18个月。

相对于肺癌、胃癌等常见肿瘤，脑瘤发生率并不高，但考虑到发生部位的重要程度、有效治疗手段的相对缺乏和老龄化社会形势日趋严重，脑瘤形势也不容乐观。

因此，一方面要积极做好预防工作，如注重老年人脑体检、普及脑瘤知识、避免接触致癌物、保持良好心态等。

另一方面也应加大脑瘤的研究力度，以开发出更为有效的治疗手段。