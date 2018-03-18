100亿元！滴滴外卖正式宣战 美团高管：灭饿除滴！

中国基金报记者 燕西

美团搞打车，滴滴送外卖。两个估值近5000亿元的独角兽正剑拔弩张向对方领域进攻。

前几天，有网友爆出美团外卖渠道部2017年会照片，现场口号“灭饿除滴，商渠共赢”！

而今天，滴滴便以实际行动进行回击：拟融资100亿，外卖业务4月上线。

此前，基金君已经长文《你没看错！滴滴外卖，美团打车来了：5000亿巨头真的打起来了！》介绍两大独角兽跨界打劫的原因和背景。半个月时间不到，两大独角兽用行动表示，也许消费者马上将迎来又一场免费打车叫外卖的美好时光。

滴滴拟融资100亿

外卖业务4月上线

今晚，基金君查询上海证券交易所公司债券信息平台发现，中信证券—滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿，品种为资产支持证券-ABS。

此计划发行人为迪润（天津）科技有限公司，该公司唯一股东为滴滴出行科技有限公司，法人为滴滴出行创始人兼CEO程维，该公司注册资本为100亿元。

至于目前资金流向，目前该融资计划处于已受理阶段，尚未拿到正式批文，资金流向也未最终确定。

但据了解，滴滴外卖将会在4月1日的愚人节正式在无锡上线，目前不少报名的骑手已经开始培训。

而此前滴滴已上线“滴滴配送”在各地招聘外卖骑手，待遇颇为优厚。

资料显示，滴滴外卖分为“忠诚骑手”和“自由骑手”，前者只需每周在线大于48小时，就可拿到月保底1万元的收入；后者可自由上线接单，订单收入翻倍。

要知道在北京这样的一线城市，现在美团招聘骑手的广告上给出的薪资待遇也不过6000元保底。

美团高管：灭饿除滴

滴滴外卖如火如荼地进行中，美团更是高调杀入打车领域。

3月14日，一张美团外卖渠道部2017年年会现场照片让美团再次成为焦点。照片显示，美团外卖高管李长青，在现场提出的口号为“灭饿除滴，商渠共赢”。

美团外卖要“消灭”饿了么的原因很容易理解：众所周知，饿了么是外卖领域的老对手，目前属于阿里巴巴旗下，和美团外卖是最直接的竞争对手。

至于滴滴，在打车领域的独角兽，美团不仅要切入滴滴的打车业务，还要铲除人家刚刚推出的外卖业务，两者之间的火药味大大超过与饿了么的争夺。

而且这场战争，还是美团先动的手：

2017年2月14日情人节当天，美团在南京高调上线了一项新功能，该功能允许用户在美团 App 里打车。这不是美团和其它网约车公司的合作入口，而是美团自己运营的约车服务。

美团上线打车产品的这一天，滴滴出行创始人兼CEO程维和美团点评CEO王兴一起吃饭。程维回忆，当时并不知道王兴在做这个事情，王兴也只字未提。吃完饭看新闻才知道了这件事。

随后程伟表示，“尔要战，便战。”

三、消费者：免费叫外卖打车的时代又要来了？

两大独角兽之争，吃瓜群众除了看热闹之外，最期待的莫过于两者之间的“烧钱”大战：或许还能迎来免费叫外卖和免费打车的美好时光。

据悉，即将在北京上线的美团打车，将会提供大量折扣给司机和乘客！

司机方面，有免抽成费，司机补贴等活动；

用户方面，大家都能够领取3张当地出租车起步价等值无门槛优惠券。同时还有“打车送外卖券等活动”，乘坐10小时美团打车就有600元保底的各类满减券，之后每多乘坐一小时就能够多50元，800元封顶。甚至还主打1分钱体验。

据有关媒体接近美团的人士处了解，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元，而且上不封顶。“用王兴的话说，打车，美团是一定要做成的。”

至于滴滴外卖，虽然目前的补贴形式还未出来，但业内人士表示，滴滴本次试图用资产证券化（ABS）的方式进行融资，用其旗下所属资产进行融资，不稀释股权，有利于补充流动资金应对眼前的烧钱大战和多元化布局。