高管连续跳槽、股票被指无价值 特斯拉面临严峻考验

新浪科技讯 北京时间3月19日早间消息，曾做空安然股票的著名空头交易大师吉姆·查诺斯（Jim Chanos）表示，特斯拉公司的股票“毫无价值”。本周，查诺斯可能公开一些新证据，证明埃隆·马斯克的汽车公司与安然一样，将成为下一个做空目标。近期，特斯拉的一些高管连续跳槽，其中包括该公司财务团队的大量人员，同时，外界一直质疑特斯拉是否能达到生产目标。

去年，特斯拉首席财务官在一系列奇怪事件后突然离职，由其前任接替工作。去年年底，特斯拉的审计委员会成员斯蒂夫·尤尔韦松（Steve Jurvetson）离开董事会，随后被指控行为不当，但他已否认。在过去的一年里，业务发展副总裁和电池技术总监双双离职。特斯拉最资深的高管乔恩·麦克内尔（Jon McNeill）上个月离职，前往Lyft公司担任首席运营官。特斯拉的首席会计官埃里克·布兰德里兹（Eric Branderiz）上月离职。彭博社本周报道说，该公司财务主管兼财务副总裁苏珊·瑞波（ Susan Repo）本周已离职。

此刻，新闻界正在把关注重点放在试图弄清楚特斯拉将如何实现Model 3生产目标上，观察人士预计，尽管这款电动汽车名声在外，而且对特斯拉的生意至关重要，但生产目标恐将落空。

依据外媒对Model 3的跟踪记录，数据显示特斯拉一周大约生产737辆汽车。而在去年7月特斯拉预测称，到2017年底，每周可量产5000辆Model 3s汽车。

特斯拉已经在逐步放弃生产目标，而且，看起来仍然是计划赶不上变化快。根据外媒分析，实际上特斯拉Model 3的产量从今年2月就开始放缓，现在每周仅生产936辆。有媒体人称，特斯拉已在2月下旬暂时停产，这可能是产量放缓的原因。

CNBC上周三报道说，许多从特斯拉装配线上出来的车辆需要返工，一名内部员工估计，弗里蒙特出工新车的部件返工率可达四成。一些投资者肯定认为特斯拉对这篇文章的反应是可笑的，因为该公司在声明中写道：“有人在追求完美世界吗？没人想生活在那样的地方。”

上周四《华尔街日报》宣布“特斯拉正处于生死存亡之际”。这篇文章适时指出，特斯拉在2017年底拥有34亿美元现金，去年它每季度烧掉10亿美元。算算吧，特斯拉要么产生更多收入，要么马上筹集更多资金。

《华尔街日报》的报道指出，从衡量企业财务安全的角度看，特斯拉的Z值为1.26。任何得分低于1.8的公司都将成为投资者的噩梦。得分为1分或更低，意味着企业可能在两年内破产。

金融市场始终对特斯拉冷脸相待，对其业务可行性的质疑证据仍历历在目。约23%公开交的易特斯拉股票被用来与汽车制造商对赌，市场上的卖空者比比皆是。

当然，查诺斯至少已经在2016年10月对特斯拉发出预警。他当时说，“整个事件如同一个混杂着公开交易和私下交易的科学项目出现了差池，让我们拭目以待，且看它将如何运作。”尽管多年来他一直在唱衰这家公司，但后者的股票还是一路飙涨，特斯拉炒作列车继续前进。

不过客观而言，尽管现金流面临各种问题，马斯克的公司一般都会为投资者着想，设法兑现承诺。让我们牢记彼得·泰尔立下的硅谷戒律：“永远不要跟埃隆对赌。”(斯眉)